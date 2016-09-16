Полей не хватает! Приложение к протоколу заменит справку о ДТП

Новое приложение к документам о дорожно-транспортном происшествии — протоколу и постановлению об административном правонарушении — должно компенсировать отмену справки о ДТП, где указывалась необходимая для выплаты по ОСАГО информация.
По договоренности между Госавтоинспекцией и страховщиками, сейчас детали происшествия инспектор фиксирует в протоколе, но там для этого недостаточно места. А между тем эти детали очень важны страховой компании для урегулирования убытков.
«ГИБДД подготовила информацию для своих подразделений — они хотят разработать некий вкладыш или приложение к этим документам (протоколу или постановлению) — форма, в которой будет та часть информации, которая нужна страховщикам: медосвидетельствование, сведения о водительском удостоверении, часть сведений о пострадавшем — в основном, документы выписывают на виновника», — передает слова Уфимцева ТАСС.
- В октябре этого года был утвержден новый регламент ГИБДД, наделавший много шума и отменивший, в том числе, справку. Какие еще нововведения принес документ, читайте в материале нашего автора.
- Новость об отмене справки вызвала беспокойство в рядах автовладельцев и страховщиков, и представителям ГИБДД даже пришлось объясняться по этому поводу. Так, начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности ГУ по ОБДД МВД России Андрей Клименко объяснил, что в законодательстве произошли изменения, и у МВД просто не осталось полномочий, чтобы выписывать такую справку. При этом в формы существующих документов не были включены дополнительные поля, где указывалась бы нужная для выплаты по ОСАГО информация, которая содержалась в справке.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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