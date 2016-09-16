180 км/ч по автобану: немцы выжали из Лады Весты все соки

Журналисты Германии продолжают знакомиться с последней для них новинкой АВТОВАЗа. На сей раз Vesta попала на тест корреспонденту газеты Welt, который решил пришпорить ее как следует.

В Германии по-прежнему есть автомагистрали, на которых отсутствует ограничение скорости, чем и воспользовался корреспондент газеты Welt Штефан Анкер для оценки динамических качеств Лады Весты.

На тест он взял седан с 1,6-литровым мотором (106 л.с.) и роботизированной коробкой передач и тут же устремился на нем к безлимитному автобану. Журналист умудрился разогнать российский автомобиль до 180 км/ч, тогда как заявленная производителем максимальная скорость составляет 178 км/ч. Правда, есть подозрение, что скорость эксперт зафиксировал по спидометру, так как газета Welt рассчитана на широкую, не очень искушенную в машинах аудиторию и инструментальных замеров в своих тестах не проводит.

Тем не менее даже по спидометру 180 км/ч- это много для бюджетного автомобиля: Штефан отметил, что Веста не очень хорошо держит прямую на такой скорости, «то ли аэродинамика не доработана, то ли подвеска». Посетовал немец и на плохую работу коробки-робота: задержки при переключениях очень большие, совершать обгоны неудобно, и вообще покупать машину с таким автоматом имеет смысл только тем, у кого «есть проблемы со здоровьем».

Впрочем, нашлись и плюсы. Одним из главных достоинств Весты журналист назвал отличную обзорность с места водителя, какую не предлагает ни один из конкурентов в этом классе. Понравились эксперту просторный салон, удобные сиденья и оригинальные выштамповки на боковинах Весты, выделяющие ее из потока.

Ближайшими конкурентами Весты Штефан назвал лифтбек Skoda Rapid, седан Fiat Tipo и универсал Dacia Logan MCV (Logan с кузовом седан в Германии не продается), отметив, что цена Весты на фоне Логана кажется завышенной.

Летом этого года более обстоятельный тест Лады Весты с инструментальными замерами провел объединенный германский автоклуб ADAC.

Недавно на тюнинг-шоу в Эссене немцам показали универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross — этот тип кузова очень популярен в Европе, а значит дилеры Лады могут рассчитывать на хорошие продажи.

Фото: АВТОВАЗ