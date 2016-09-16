Все BMW 3-й серии за полторы минуты видео

Первая «трешка» появилась в 1971 году (кузов Е21) и представляла собой двухдверный седан с 90-сильным двигателем. Удивительно, но именно на его базе был построен экстремальный гоночный вариант, удовлетворяющий требованиям Группы 5 с мотором мощностью 650 л.с.
Постепенно 3-я серия менялась, увеличивалась в размерах, обрастала новыми модификациями, включая спортивную М3, но оставалась входным билетом в мир BMW. И даже появление более доступной 1-й серии, не говоря уж о переднеприводных моделях, не лишило ее статуса самого доступного настоящего BMW.
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Фото, видео: YouTube
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