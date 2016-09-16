Декабрь не помеха: мотоциклист устроил смертельные гонки с ГИБДД

Инцидент с трагическим исходом произошел в Москве в ночь с 13 на 14 декабря. Молодой человек на мотоцикле Kawasaki проигнорировал требование полицейских об остановке, после чего началась погоня.

Сам факт появления мотоциклиста на столичных дорогах в декабре вызывает удивление, поэтому вполне можно понять, почему байкер заинтересовал сотрудников ГИБДД. Официальной информации по данному инциденту пока нет, разные сетевые источники сообщают, что в поле зрения полицейских байкер попал на пересечении Коломенского проезда и Каширского шоссе. Требование об остановке он проигнорировал, экипаж ДПС начал преследование, через некоторое время к нему присоединились еще три патрульные машины.

На МКАДе полицейские попытались окружить мотоциклиста, взять его в коробочку и остановить, но беглец вел себя агрессивно и пытался протаранить преследовавшие его автомобили. Примерно на 11-м километре внешней стороны МКАДа байкер потерял контроль над своим мотоциклом и врезался в попутную машину. От полученных в результате столкновения травм он скончался на месте.

Личность водителя на момент нашей публикации не установлена, на вид молодому человеку было около 25 лет. Мотивы его поступка неизвестны. Видеозапись с некоторыми эпизодами погони опубликована в интернете.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube/Hue