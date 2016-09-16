Видеокамеры и квадрокоптеры: на МКАДе появятся пункты для быстрого разбора ДТП

Стационарные пункты позволят быстрее освобождать проезжую часть при серьезных авариях и качественнее фиксировать места ДТП, рассказал глава столичного ЦОДД Вадим Юрьев.

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По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, при разборе аварий полиция должна теснее взаимодействовать с департаментами здравоохранения, транспорта и ЖКХ. Поэтому в четырех диспетчерских пунктах Центра организации дорожного движения на МКАДе развернут специальные пункты для быстрого разбора ДТП. Об этом агентству ТАСС рассказал директор ЦОДД Вадим Юрьев.

На пунктах организуют крытые смотровые площадки, куда будут перемещать автомобили участников аварии. Порой разбор крупных дорожно-транспортных происшествий с проведением необходимых замеров, следственных мероприятий и проверки технического состояния автомобилей занимает до шести часов. Все это проводится на проезжей части и парализует движение.

Специальные места для разбора аварии на МКАДе позволят в три раза быстрее освобождать дорогу от машин-участников ДТП, чтобы восстановить трафик, оказывать помощь пострадавшим и качественнее фиксировать место ДТП, отметил Вадим Юрьев.

Для осмотра и фиксации мест аварии следственно-оперативные группы при МВД оснастят современными измерительными приборами, цифровыми камерами и квадрокоптерами. Как только сотрудники полиции приедут на место и произведут съемку, автомобили участников ДТП городские службы быстро перебазируют в пункты разбора аварий, где и будут проводиться следственные действия.

Адреса диспетчерских пунктов ЦОДД, где организуют места оперативного разбора:

МКАД, 21-й км, владение 8 (внутренняя сторона)

МКАД, 52-й км, дом 8 (внутренняя сторона)

МКАД, 78-й км, строение 2 (внутренняя сторона)

МКАД, 105-й км, дом 4 (внутренняя сторона).

Напомним, в диспетчерские пункты ЦОДД в 2016 году были переделаны бывшие посты ДПС. Они расположены в местах пересечения крупных дорожных магистралей.

Для анализа обстановки на дорогах Москвы ЦОДД собирается использовать видеоустановки, произведенные концерном «Калашников». В них нашли применение технологии нейросетей.

На страничке ЦОДД в Instagram можно пожаловаться на организацию дорожного движения и высказать свои пожелания.



Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС