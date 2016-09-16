В России начали продавать «кроссовер» smart

Слово «кроссовер» мы взяли в кавычки, потому что у спецверсии crosstown хэтчбека smart forfour вопреки традициям жанра не увеличенный, а уменьшенный дорожный просвет! За опущенную на 10 мм машину в стильном псевдооффроудном обвесе производитель просит 1 640 831 рубль 20 копеек.

По данным АЕБ, с января по ноябрь текущего года продажи марки smart в России по сравнению с аналогичным периодом 2016-го увеличились на 54% при общем росте рынка на 11,7%. При этом двухместные коротыши fortwo пока продаются чуть лучше, чем более крупные forfour, рассчитанные на четыре персоны. Повысить привлекательность пятидверок как раз и призвана кроссверсия, которую впервые показали еще в марте на Женевском автосалоне.

Благодаря защитному пластиковому обвесу с псевдометаллическими вставками снаружи smart forfour crosstown и впрямь можно принять за небольшой кроссовер. Но на деле это обычный хэтчбек, дорожный просвет которого к тому же уменьшен по сравнению со стандартным на 10 мм, поскольку в комплектацию входит пакет Sleek-Style со спортивной подвеской, хромированным выхлопным патрубком, кожаным рулем и блестящими металлическими накладками на педалях.

Сrosstown предлагается только в монохромном цветовом исполнении и с безальтернативным силовым агрегатом, состоящим из 0,9-литровой бензиновой «турботройки» мощностью 90 л.с. и 6-ступенчатого робота с двумя сцеплениями. Напомним, что smart forfour машина заднеприводная, двигатель и коробка расположены под полом багажника.

Цена — 1 640 831 рубль 20 копеек, то есть «кроссовер» даже дороже, чем версия Brabus, владельцем которой можно стать за 1 390 000. Разумеется, за эти деньги на рынке есть немало настоящих кроссоверов, но смарты, в принципе, не для тех, кто ищет лучшее предложение за свои деньги. А для тех, кому нужна престижная и прикольная городская машинка на каждый день. Приобрести smart forfour crosstown у дилеров можно будет уже в январе.

Недавно smart forfour поучаствовал в сравнительном тесте «За рулем» вместе с Kia Picanto и Datsun mi-DO.

В конце прошлого года Daimler объявил об отзыве с российского рынка нескольких экземпляров smart forfour текущего поколения, у которых обнаружились проблемы с креплением заднего сиденья.

Фото: Daimler