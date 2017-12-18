Самый большой «лежачий полицейский»: на чем бы его преодолеть?

«Лежачий полицейский» высотой с легковушку — разве такое возможно? Да, если речь идет о съемке вирусного видеоролика.

Британская компания Jaguar Land Rover изрядно поднаторела в съемке креативных промо-роликов, воспринимающихся не как реклама, а как прикольное видео, которым хочется поделиться с друзьями. Летом, к примеру, мы публиковали ролик, где звук компрессорного V8 спорткара Jaguar F-Type SVR визуализирован с помощью науки киматики. Но киматика для массового зрителя — слишком сложно и непонятно, а вот с «лежачими полицейскими» сталкивается любой автомобилист. Эти простые устройства ограничения скорости сильно раздражают нас, заставляют болезненно морщиться при хрусте «косточек» подвески.

Размеры «лежачих полицейских» могут быть разными: иные асфальтовые навалы в российской глубинке можно преодолеть только на внедорожнике. А что будут делать владельцы легковушек, если на их пути поместить неровность высотой эдак метра полтора? Это и решили выяснить креативщики JLR.

Видео воспринимается как уличный розыгрыш, хотя, думаем, все его участники — «подсадные утки» и повреждение автомобилей заложено в бюджет съемок. На записи видно, что городским хэтчбекам гигантский «лежачий полицейский» оказался не по зубам, а вот люксовый компактный кроссовер Range Rover Evoque, пусть не спеша и бочком, его все-таки переехал, не получив ни единой царапины. Таким образом в ролике наглядно продемонстрирована отличная геометрическая проходимость Эвока.

Через пару лет Range Rover Evoque получит новый, гибридный силовой агрегат, в состав которого войдет 3-цилиндровый бензиновый турбомотор.

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Фото, видео: Land Rover