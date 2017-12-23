Инженеры американской компании выяснили, как новогодние украшения могут изменить ездовые характеристики автомобиля, а также отразиться на его экономичности. Для этого кроссовер GMC Terrain в топовой комплектации поместили в аэродинамическую трубу.

До Нового года осталось… ну всего ничего, и инженеры концерна General Motors решили провести полушуточное испытание автомобиля в новогоднем «тюнинге». Как же он может отразиться на машине?

Выяснилось, что рога и нос Рудольфа (сказочного олененка Санта-Клауса) увеличивают коэффициент аэродинамического сопротивления на 3% и повышают расход топлива на пол-литра в загородном цикле движения. Повязанный на крыше бант увеличивает коэффициент сопротивления на 15% и увеличивает расход топлива на шоссе на полтора литра. Рождественская елка на крыше увеличивает расход топлива на 30% и на 70% — коэффициент сопротивления.

Казалось бы, самая безобидная вещь — венок на решетке радиатора! Он почти не влияет на аэродинамику, но может ухудшить охлаждение двигателя, так как перекрывает доступ воздуха.

Таким образом, резюмируют в GM, украшение автомобиля — не самая лучшая идея.

Топовая версия внедорожника Terrain Denali оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 252 л.с., агрегатированным девятидиапазонным автоматом и полным приводом. Согласно заводскому описанию, такой автомобиль расходует 11 литров топлива в городском цикле и девять — на шоссе. Этот автомобиль поместили в аэродинамическую трубу и измеряли его сопротивление при нагнетании воздуха со скоростью 113 км/ч.

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Фото, видео: YouTube