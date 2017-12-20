Из-за сбоя касс перестали работать АЗС (но уже все в порядке)

В ночь с 19 на 20 декабря в стране случился массовый сбой в работе контрольно-кассовой техники. Из-за него трудности в работе испытали крупные торговые сети, а автозаправки, в частности «Газпром нефть», «Роснефть» и «Лукойл», перестали отпускать топливо.

В мае вирусная атака частично парализовала компьютерные системы ГИБДД, но нынешний сбой не связан с происками хакеров, все дело в ошибке обновления программного обеспечения кассовых аппаратов производителей АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ Измеритель». Это обновление было автоматически установлено сегодня в полночь, после чего кассовые аппараты перестали отправлять информацию о проведенных операциях в Федеральную налоговую службу. В пресс-службе ведомства пояснили, что в случае возникновения подобного рода форс-мажоров закон разрешает проводить расчеты без кассовой техники, но затем, когда сбой будет устранен, продавцы обязаны «сформировать кассовые чеки коррекции» и предоставить их налоговым органам.

На автозаправочных станциях, однако, процесс отпуска бензина организован таким образом, что продать его без кассового аппарата просто невозможно, поэтому если продуктовые сети, такие как «Магнит» и X5 Retail, сумели сохранить во время сбоя работоспособность, то заправки, в частности сетей «Газпром нефть», «Роснефть» и «Лукойл», просто встали, сообщения о невозможности купить на них топливо начали массово публиковать в соцсетях автомобилисты из разных городов России.

Разработчики программного обеспечения кассовых аппаратов обещали устранить сбой до конца дня. И сделали это.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС