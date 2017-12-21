Покупатель Дастера через суд наказал дилера за подмену автомобиля

Более 1,6 млн рублей получит по решению суда житель Костромы от недобросовестного продавца, который выдал ему более дешевый Renault Duster, чем тот, что был указан в договоре.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Название автосалона, который занимается вопиющим жульничеством, к сожалению, официально не разглашается, но радует, что справедливость все-таки восторжествовала. Житель Костромы приобрел в сомнительной организации Renault Duster в комплектации Privilege за 920 тысяч рублей, однако на деле получил от продавца кроссовер в базовом оснащении Authentique за 629 тысяч рублей.

Увы, подмену он заметил не сразу, а уже в ходе эксплуатации автомобиля. На официальный запрос по поводу оснащения машины автосалон ответил, что причин для беспокойства нет и у мужчины кроссовер в желаемой комплектации Privilege. Недовольный клиент отправил аналогичный запрос к официальному дилеру Renault ООО «Росток», где по коду комплектации — ЕО DB2 JA — дали однозначный ответ: это Authentique.

Возвращать разницу в стоимости между оплаченным и выданным автомобилем салон отказался, после чего владелец кроссовера обратился в Свердловский районный суд Костромы. Он потребовал с мошенников 291 тысячу рублей разницы в стоимости товара, неустойку в размере 156 400 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также 50-процентный штраф от присужденной суммы.

На этой неделе пресс-служба суда сообщила, что требования истца по итогам слушаний были удовлетворены частично: суд оценил моральный ущерб всего в 8 тысяч рублей, зато обязал ответчика полностью вернуть стоимость проданного автомобиля — 920 тысяч рублей, выплатить 156 400 рублей неустойки за просрочку выполнения требований потребителя и 542 200 рублей штрафа за отказ в добровольном порядке урегулировать конфликт. Итого обманутый покупатель получит по решению суда 1 626 600 рублей. Duster в комплектации Authentique при этом останется у истца.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Duster (9)

Renault 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Хорошая проходимость, надежность, большой багажник, доступная цена.

Недостатки:

Краска, поганая краска, отвратительное ЛКП. В сырую погоду запотевает все наглухо, спасает кондиционер.

Комментарий:

Шторка в багажнике гораздо практичнее полки. Случись какой негабарит в багажник загрузить, куда эту полку девать? Двигатель 2 л. мощности хватает, но придушен он конкретно, ЧИПовка помогает снять проблему.

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