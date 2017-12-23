Американец заправил BMW кока-колой, и... он даже поехал!

Газировка служит ежедневным «топливом» для миллионов американцев, но годится ли она для автомобилей? Ответ, казалось бы, очевиден, но видеоблогер все же решил провести эксперимент.

Владелец и ведущий популярного (почти 6 млн подписчиков) Youtube-канала TechRax привлекает зрителей техническим садизмом. В основном, он глумится над смартфонами Apple — варит их, запекает в курице, бьет молотками и фигуркой Сталина, поджигает, обкладывает магнитами и т.д. Такое у молодого человека развлечение… Год назад он снял на видео, как красивая девушка прыгает в торт, выполненный в форме гигантского айфона. И вот теперь этот изобретательный и, судя по всему, небедный гражданин США украинского, по его словам, происхождения переключился на автомобили. Перед ним открылись бездны изощренных экспериментов, которые не могут присниться автомеханикам даже в кошмарах.

Начал он с относительно простого опыта: решил залить в бак старенькой «трешки» BMW (универсал 325i, выпущенный в 2003 году) два литра кока-колы. В баке машины оставалось некоторое количество бензина, поэтому после заправки газированным напитком видеоблогер благополучно стартовал. Примерно две минуты поездка проходила в штатном режиме, затем на щитке приборов загорелась лапочка check engine, и через несколько секунд двигатель заглох, больше завести его не удалось.

На сервисе «испытателю» выписали 135 долларов за диагностику и сообщили, что ремонт топливной системы обойдется минимум в 1500 долларов, но поскольку сама подержанная машина стоит меньше этой суммы, то возвращать ее к жизни бессмысленно.

В общем, двумя литрами кока-колы блогер угробил автомобиль. Представляем, что говорили о нем между собой работники сервисной станции. «Его бы энергию да в мирное русло», — возможно, их единственная цензурная реплика.

С другой стороны, машина плюс производство ролика обошлись «испытателю» примерно в 1500–2000 долларов, а просмотров уже 3 с половиной миллиона...

На прошлой неделе британская автомобилистка по ошибке залила в воздухозаборник малолитражки smart бензин. Машина взорвалась.

В июле «За рулем» рассказывал, как француженка случайно залила в масляную горловину двигателя своего Mini стеклоомывающую жидкость — результат поверг работников автосервиса в шок.

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Фото, видео: YouTube