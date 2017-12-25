Пьяная автомобилистка с двумя детьми перевернулась на внедорожнике и сбежала

Полицейские быстро нашли женщину. Она же пыталась все списать на «неустойчивость» модели Toyota Land Cruiser Prado, за руль которой села совсем недавно.

В дежурную часть поступило сообщение, что на улице Калинина водитель не справился с управлением внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, в результате машина наехала на бордюр, перевернулась на проезжую часть и загорелась. В автомобиле находились две женщины, 29 и 34 лет, и двое детей — 8 и 1,5 лет. Они благополучно выбрались из машины и скрылись с места происшествия.

Сотрудники ГИБДД, прибыв на место, быстро установили личность водителя и поехали за ним по месту его проживания. Женщина была настолько пьяна, что долго отказывалась ехать на место происшествия и просила отвезти ее лучше «за водкой». И вообще, она ездила на Mazda Demio, а этот Land Cruiser Prado оказался «таким неустойчивым»!

Прибор показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,92 мг на литр. В ходе разбирательства выяснилось, что кроме того, что водитель Тойоты была сильно подшофе и у нее не было при себе не только страховки, но и вообще документов, еще и дети были не пристегнуты, а в результате аварии было повреждено ограждение, плюс она покинула место аварии.

В результате ДТП ее 39-летняя подруга и 8-летняя девочка получили травмы. Теперь автомобилистке грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Уголовные дела против пьяных водителей, пойманных за рулем повторно, скоро будут рассматривать не мировые судьи, а районные суды. Такой проект поправок в УПК недавно одобрил Пленум Верховного суда РФ.

Пьяные женщины за рулем, да еще и с детьми, уже не редкость в хронике происшествий. Так, совсем недавно полицейские задержали автомобилистку с тремя детьми, которая, по ее словам. употребляла лишь «настойку пустырника».

Фото: Yay/ИТАР-ТАСС