Пьяная автомобилистка с двумя детьми перевернулась на внедорожнике и сбежала

Полицейские быстро нашли женщину. Она же пыталась все списать на «неустойчивость» модели Toyota Land Cruiser Prado, за руль которой села совсем недавно.

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota > Land Cruiser Prado

В дежурную часть поступило сообщение, что на улице Калинина водитель не справился с управлением внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, в результате машина наехала на бордюр, перевернулась на проезжую часть и загорелась. В автомобиле находились две женщины, 29 и 34 лет, и двое детей — 8 и 1,5 лет. Они благополучно выбрались из машины и скрылись с места происшествия.

Сотрудники ГИБДД, прибыв на место, быстро установили личность водителя и поехали за ним по месту его проживания. Женщина была настолько пьяна, что долго отказывалась ехать на место происшествия и просила отвезти ее лучше «за водкой». И вообще, она ездила на Mazda Demio, а этот Land Cruiser Prado оказался «таким неустойчивым»! 

Прибор показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,92 мг на литр. В ходе разбирательства выяснилось, что кроме того, что водитель Тойоты была сильно подшофе и у нее не было при себе не только страховки, но и вообще документов, еще и дети были не пристегнуты, а в результате аварии было повреждено ограждение, плюс она покинула место аварии.

В результате ДТП ее 39-летняя подруга и 8-летняя девочка получили травмы. Теперь автомобилистке грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Фото: Yay/ИТАР-ТАСС

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