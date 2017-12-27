Город на ладони: путешествие на миниатюрных автомобилях

Такси в 2017-м: куда мы ездили и какую музыку слушали. Исследования автоперевозчиков Сервисы заказа такси собрали статистику о самых продолжительных в минувшем году поездках на таксомоторах и о том, какие музыкальные композиции чаще всего слушают их водители, а соответственно и пассажиры, во время поездок. Результаты получились довольно любопытными. Сначала бензин, теперь елки: голая иркутская модель опять протестует Сибирячка Лиана Клевцова своим прекрасным телом привлекает внимание к актуальным социальным вопросам. Она уже обнажалась в знак протеста против высоких цен на бензин, системы «Платон» и повышения тарифов за проезд в общественном транспорте, а теперь решилась вступиться за елочки. Не поделили дорогу: автохам едва не зарезал водителя школьного автобуса Банальный дорожный инцидент в Санкт-Петербурге привел к драке с поножовщиной, в которой едва не был убит водитель школьного автобуса. Преступника удалось задержать только через сутки после инцидента.