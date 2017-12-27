Город на ладони: путешествие на миниатюрных автомобилях

Некоторые собиратели машинок в масштабе 1/43 помещают их в специально созданные диорамы, а Дмитрий Викторсон инсталлирует свою коллекцию непосредственно в пейзажи Волгограда. Из нескольких десятков снимков у него получилась полноценная фотоэкскурсия по городу, подписи к фотографиям сделал сам автор, мы их лишь немного отредактировали. Не судите Дмитрия строго: техническое качество фото не всегда идеально, да и к композиции некоторых кадров есть вопросы, но в целом, на наш взгляд, получилось интересно.
- В октябре «За рулем» публиковал галерею конверсий масштабных моделей советских автомобилей, сделанных коллекционером Алексеем Хлыстуновым из Тюмени. Запорожец с кузовом универсал, четырехдверный «горбатый», Чайка пикап, ЗИМ купе и многие другие удивительные модификации имели большой успех у наших читателей.
- Хотите начать собирать масштабные модели или уже это делаете? Тогда вас, возможно, заинтересует материал нашего эксперта, посвященный этому популярному хобби.
Фото: Дмитрий Викторсон
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