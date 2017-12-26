Под дулом пистолета: сдаешь авто в ломбард, берешь кредит на IPhone X

Разбойное нападение на мужчину было совершено на востоке столицы, сообщило пресс-службе столичного управления МВД.

В Москве на улице Суздальской в автомобиль под видом покупателей сели двое неизвестных. Через минуту выяснилось, что это не совсем покупатели. Грабители под дулом пистолета заставили автовладельца снять с банковского счета 31 тысячу рублей, оформить кредит на покупку десятого айфона, а потом сдать в ломбард его Audi A6, после чего скрылись с деньгами. В общей сложности у 29-летнего жителя подмосковного Реутова было похищено 1 млн 429 тыс. рублей.

После происшествия пострадавший обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело о разбое и ведется розыск преступников.

Если вам кажется, что не все в этой истории выглядит правдоподобно, то вы не одиноки. Возможно, автовладелец лукавит и все же знал нападавших, а может, еще и задолжал им. Как было на самом деле, теперь предстоит разбираться полиции.

В Омске молодой человек решил прокатиться на чужом автомобиле, но вышло это настолько неудачно. что теперь ему придется выплачивать полумиллионный ущерб.

Двое нижегородцев разработали новую схему мошенничества — они присматривали во дворах автомобили, на которых давно никто не ездил, и сдавали их в металлолом. Богачами им стать не удалось, а вот ближайшие несколько лет придется провести в тюрьме за кражу.



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