ОСАГО с «нагрузкой»: страховщики продолжают вымогать деньги у автовладельцев

В ходе проверки антимонопольная служба обнаружила, что СПАО «РЕСО-Гарантия», СПАО «Ингосстрах» и АО «СОГАЗ» в течение восьми месяцев регулярно и единообразно навязывали клиентам, желающим приобрести полис ОСАГО, дополнительные договоры добровольного страхования. Причины также назывались одни и те же: отсутствие бланков «автогражданки», неисправность подключения к интернету или неполадки в работе системы АИС РСА. Причем как только автовладельцы шли на уступки, страховку им оформляли незамедлительно, и все при этом прекрасно работало. Между тем, напоминают антимонопольщики, «автогражданка» — обязательный документ для управления транспортным средством и не требует никакой «нагрузки».
Ростовский УФАС обвинил страховые компании в нарушении федерального закона «О защите конкуренции», а арбитражный апелляционный суд поддержал это решение.
Нарушение антимонопольного законодательства в данном случае выразилось в том, что указанные организации отказывались заключать договоры ОСАГО без навязывания еще одного добровольного договора страхования, сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовский области.
Сами страховщики, а также должностные лица этих компаний привлечены к административной ответственности по статье 14.32 КоАП «Об административных правонарушениях». Общая сумма штрафов за это деяние составит более 10 млн рублей.
- В ноябре ФАС одобрила союз Яндекс.Такси и Убера и предписала компаниям осуществлять свою деятельность максимально прозрачно.
- Также осенью Федеральная антимонопольная служба разоблачила сговор трех строительных компаний, которые путем манипуляций присваивали себе выгодные контракты на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог. Создавалась лишь видимость конкуренции, а на самом деле все заранее знали, кто победит в торгах.
Фото: depositphotos
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