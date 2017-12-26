Губернатор Ульяновской области стал участником автоскандала

Перевозившая чиновника спецмашина с мигалками грубо нарушила правила дорожного движения и спровоцировала ДТП с автомобилем Лада. Но виновным собираются признать потерпевшего!

В наш век видеорегистраторов правду утаить сложно: сразу несколько видео происшествия с автомобилем губернатора Ульяновской области попало в соцсети.

Начиналось все банально: владелец ВАЗ-2109 двигался с разрешенной скоростью по дороге через поселок Мирный. Когда он проезжал участок напротив церкви, с обочины резко вырулил черный губернаторский Volkswagen Transporter с номерами А073АС73 и сразу пошел на запрещенный разворот, не убедившись в безопасности маневра.

Владелец отечественного автомобиля Александр говорит, что пытался тормозить, хотя сразу понимал, что ему это не удастся — дорога была слишком скользкой.

После столкновения водитель минивэна продолжил движение, чтобы выбрать наиболее выигрышную позицию. Из машины сопровождения выскочили телохранители губернатора. Часть из побежали к минивэну, а другие оккупировали Ладу.

Приехала машина ДПС, и инспекторы стали оформлять аварию. У владельца отечественного автомобиля оказалось просроченное ОСАГО, за что ему выписали штраф. Когда Александр вернулся к своему автомобилю, оказалось, что у него выбито стекло; он подозревает, что искали видеорегистратор. Далее началось самое интересное: водителя отвезли на медосвидетельствование и в его крови обнаружили морфин. Водитель ВАЗа уверяет, что никогда в жизни не употреблял наркотики.

Между тем СМИ обратились в пресс-службу губернатора Сергея Морозова, там ответили, что об аварии не слышали.

Был ли в момент столкновения в машине сам губернатор — неизвестно. Но судя по тому, как агрессивно охранники разгоняли любопытных граждан, не позволяя им фотографировать минивэн, скорее всего, он там был. Известно также, что примерно в это время он должен был возвращаться из Старой Майны с празднования Нового года в Ульяновск, сообщает краевой сайт ulnovosti.ru.

Теперь владельца легкового автомобиля пытаются обвинить в непропуске автомобиля со спецсигналами, хотя по правилам дорожного движения воспользоваться приоритетом даже при наличии спецсигналов можно, лишь убедившись, что тебе уступают дорогу. В соцсетях бурно обсуждают инцидент, полагая, что парня в конце концов сделают виноватым.

Тем временем в Москве обсуждают детали трагического происшествия, унесшего жизни четырех человек. Что же стало причиной того, что опытной водитель не справился с управлением в простейшей, казалось, ситуации? Пока никто не может дать ответа, хотя уже появилось несколько версий.

Загадочное ДТП с Ленд Крузером губернатора произошло в центре Тюмени. Автомобиль грубо нарушал правила, разворачиваясь через двойную сплошную. После происшествия персональный автомобиль почти сразу же уехал.



Фото: ульяновскаяобласть.рф