Жуткая история в Петербурге: автохамы с ножом и битой против водителя школьного автобуса и родителей

Банальный дорожный инцидент в Санкт-Петербурге привел к драке с поножовщиной. Преступника удалось задержать только через сутки после происшествия.

Началось все с типичной дорожной ситуации: вечером 25 декабря внедорожник Range Rover подрезал школьный автобус на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, водитель последнего сделал автохаму замечание. Им оказался 44-летний Ализаде Мустафаев, урожденный азербайджанец, получивший в 2011 году российское гражданство. На замечание шофера новоиспеченный россиянин оскорбился и заблокировал автобусу дорогу.

Между сторонами (на помощь Мустафаеву поспешила пассажирка внедорожника Зульфия Саидмуратова) возникла словесная перепалка. Первой к активным действиям перешла именно женщина, которая начала избивать водителя автобуса. Затем к ней присоединился и Мустафаев, нанесший несколько ножевых ранений. Женщина же полезла в багажник машины и, вооружившись сначала щеткой дворника, а затем сменив ее на бейсбольную биту, внесла посильный вклад в потасовку. Пострадали в драке также учительница и родители, которые сопровождали детей.

Побоище длилось около десяти минут, после чего Мустафаев вместе со спутницей сели в машину и уехали. Водитель автобуса был доставлен в больницу, за его жизнь до сих пор борются врачи.

Ализаде Мустафаев (справа) вместе со своей спутницей. С этим фото Следственный комитет Санкт-Петербурга обратился к жителям города с просьбой помочь найти преступников

Практически сразу водитель и его спутница были объявлены в розыск. Около суток сотрудникам Следственного комитета по Санкт-Петербургу понадобилось на то, чтобы найти преступника. По факту покушения на убийство водителя автобуса было возбуждено уголовное дело, к нему же прибавилось и второе, по факту хулиганства.

Сегодня в СК сообщили о задержании Мустафаева, которое было проведено совместно с сотрудниками полиции. В настоящее время решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения. Полиция и следователи ищут Саидмуратову, которой, по всей видимости, будут предъявлены такие же обвинения, что и Мустафаеву.

Это дело взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС, Следственный комитет по Санкт-Петербургу