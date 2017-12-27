Не разевай рот: серия ДТП из-за запуска космической ракеты

Американский бизнесмен Илон Маск известен в мире не только в качестве главы компании Tesla, производящей электромобили, но и как владелец аэрокосмической компании SpaceX.

Именно последний запуск грузовой ракеты Falcon компанией SpaceX стал причиной нескольких мелких ДТП, произошедших на западном побережье США. Ракета, запущенная в темное время суток, оставила за собой в небе красивый след.

Огромное количество американцев зачарованно следили за увеличивающимся в размерах шлейфом, который сопровождал ракету. Кто-то решил, что это конец света, кто-то — что на США напали русские, а кое-кто — что началось нашествие инопланетян.

Естественно, столь необычное явление отвлекало и водителей, которые, вместо того чтобы следить за дорогой, смотрели в небо. Это, по данным полиции, спровоцировало множество аварий. Одна из них запечатлена на записи видеорегистратора водителя, куда-то ехавшего вместе с семьей. Надо отдать ему должное: за дорогой он следил, что ему позволило избежать участи быть задетым одним из участников «паровозика» в левой полосе хайвея.

Редакция «За рулем» призывает водителей не терять бдительность за рулем, даже если вокруг творится Апокалипсис, а не банальный запуск ракеты в космос.

Мелкие ДТП могли бы стать неплохой рекламой автопилота Теслы, но надо отдать должное Маску, использовать досадные происшествия в рекламных целях он не стал.

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Фото, видео: YouTube