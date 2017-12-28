Гаишники спасли очередного замерзавшего на трассе автомобилиста

Газелист заглох ночью на 256-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск. За бортом было минус 20, мобильник разрядился…

На прошлой неделе «За рулем» рассказывал о том, как двое сотрудников ГИБДД вызволили из беды на трассе Челябинск — Новосибирск зажатого кабиной водителя фуры, и вот похожая история произошла в Тюменской области. Снова заглохшая машина, снова замерзающий водитель и полное равнодушие со стороны других автомобилистов.

30-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа перевозил на ГАЗели груз из Омска в Сургут. Внезапно среди ночи фургон сломался и заглох, починить его водитель самостоятельно не смог и стал просить помощи у проезжающих мимо машин — никто не остановился! Лишь под утро стоящую на обочине одинокую ГАЗель с поднятым капотом заметил наряд ДПС, полицейские решили выяснить, что случилось, и обнаружили в кабине отчаявшегося, замерзающего водителя.

Гаишники посадили бедолагу в свою машину, напоили горячим чаем и отвезли в ближайший магазин автозапчастей, чтобы он смог приобрести нужные детали для ремонта фургона. В итоге поломка была устранена, газелист продолжил свой путь, сообщила сегодня пресс-служба ГИБДД.

В начале декабря наше внимание привлекло душераздирающее происшествие в Казахстане, где 28 женщин в течение 10 часов толкали на морозе заглохший автобус, в котором замерзло дизтопливо. Водители проезжающих мимо машин не захотели им помочь, спасли отчаявшихся пассажирок неравнодушные полицейские.

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