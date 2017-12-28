Стритрейсеров начнут наказывать в 2018 году

Рабочая группа Госдумы подготовила поправки в Административный и Уголовный кодексы, касающиеся нелегальных гонщиков и организаторов мероприятий, и направила их на согласования.

В настоящий момент весь пакет планируемых поправок отправлен для изучения и подготовки отзывов в Правительство России и Верховный суд. Ответы в группе надеются получить в начале года, после чего внести необходимые изменения и представить законопроект на суд народных избранников.

Законопроектом занималась специально созданная рабочая группа, в которую вошли депутаты, представители МВД и ГИБДД, эксперты и общественные деятели. Возглавляет группу первый зампред комитета по безопасности Андрей Выборнов.

«Если мы получим отзывы своевременно, в январе, например, то затягивать не будем — мы будем вносить. Потому что запрос общества есть, всех просто достала эта ситуация, если все должны ездить по правилам, то почему кто-то должен быть выше этого, закон должен быть один для всех», — заявил Выборнов агентству городских новостей «Москва».

Законопроект предусматривает введение в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовном кодексе соответствующей статьи под названием «Незаконные автомобильные или мотоциклетные соревнования».

За участие в них планируется наказывать штрафом от 10 тыс. до 30 тыс. рублей либо административным арестом на срок до 10 суток. Повторное нарушение обойдется в 50 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.

Еще более серьезное наказание грозит организаторам нелегальных гонок: штраф от 50 тыс. до 150 тыс. рублей для физических лиц и от 150 тыс. до 500 тыс. рублей для организаций. Если в ходе нелегальных гонок был нанесен ущерб (материальный или здоровью), штрафы увеличиваются до 300 тыс. и 800 тыс. рублей соответственно. В случае повторного правонарушения штрафы вырастают до 500 тыс. и 1 млн руб. Ну а затем организаторов ждет уже уголовная ответственность.

Также депутаты хотят приравнять езду по тротуарам и пешеходным зонам к хулиганству. Штраф планируется увеличить до 5 тыс. рублей, а в случае, если во время нарушения произошла авария, в которой пострадали люди, то водителю грозит лишение свободы на срок 3–5 лет.

Наконец, депутаты планируют увеличить ответственность и тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии. За повторное нарушение штраф предлагается увеличить до 50 тыс. рублей, а за каждое последующее — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Либо же будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы.