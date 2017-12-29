Три в одном: инспектора ДПС посадят за кражу, взятку и применение наручников

Вконец зарвавшемуся полицейскому ближайшие 8 лет предстоит провести в колонии строгого режима, да еще и выплатить крупный штраф.

Летом 2016 года на Красном проспекте Новосибирска инспектор ДПС с напарником и стажером остановили автомобиль Mercedes-Benz. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель ездил по фальшивому удостоверению, так как водительских прав был лишен.

Инспектор Вадим Зиминов, нарушая все правила, самовольно, без понятых, видеозаписи и протокола начал обыскивать автомобиль и обнаружил травматический пистолет и пакетики с неизвестным веществом. Спутница водителя утверждала, что в пакетиках было лекарство — магний.

Зиминов дал распоряжение коллегам надеть наручники на водителя и его спутницу и начал вести с ними торг. Он вымогал 400 тысяч рублей в обмен на обещание на все закрыть глаза. У водителя такой суммы не было, поэтому в ходе торга стороны сошлись на 190 тысячах рублей, сообщает НГС.Новосибирск.

Инспектор оказался еще и мелочным: пока он рылся в бардачке, заметил нож стоимостью 3700 рублей. Он незаметно выкинул его из машины, а потом вернулся на место и забрал его себе.

Центральный районный суд Новосибирска приговорил оборотня в погонах к 8 годам лишения свободы и штрафу в 570 тысяч рублей. Кроме того, ему запрещено три года занимать должности в правоохранительной системе.

Другого инспектора посадили на 4 года за взятки, причем брал он как крупные, так и не брезговал «мелочевкой».



Такие инспекторы позорят людей в погонах, нередки и диаметрально противоположные ситуации — с наступлением зимы инспекторы все чаще приходят на помошь водителям заглохших на трассе автомобилей. Одного дальнобойщика даже пришлось вызволять из-под внезапно захлопнувшегося капота. Если бы бдительные полицейские не обратили внимание на одиноко стоящую фуру MAN, водителю это могло бы стоить жизни.



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