Ну, смотрите… В стандартное оснащение входит мультируль (с кнопками управления различными системами), аудиосистема с шестью динамиками, кондиционер и датчик света. Кроме того, руль регулируется и по вылету, и по углу наклона, а еще у кресла водителя имеется настройка по высоте. Для автомобиля, чья базовая стоимость не превышает миллион рублей, — достаточно щедро.
Если хотите версию с пакетом «Теплые опции» (полезная вещь, понимаешь в декабре!), который включает подогрев всех сидений, руля, электрообогрев лобового стекла и дополнительный электроотопитель салона, то это будет стоить минимум 1 359 900 рублей (комплектация Prestige 1.6 6AT). И это, на мой взгляд, оптимальный выбор, потому что в таком автомобиле будут еще и такие необходимые для городского водителя опции, как датчики парковки (спереди и сзади), камера заднего вида и бесключевой доступ в салон.
Учтите, что кожаный салон доступен начиная с версии Premium 2.0 6AT (от 1 579 900 руб.). Такому Соулу полагаются еще 18-дюймовые легкосплавные колеса и полностью светодиодная передняя оптика.