Эргономика не пострадала от дизайнерских изысков. Отдельное спасибо за привычные кнопки вместо модных сенсорных, которыми во время движения невозможно пользоваться. Ручки на внутренней стороне дверей необычной формы, но пользоваться ими удобно.



Машина очень компактная, но дефицита ниш под мелочевку в салоне не ощущается. В дверные кармашки поместится даже большая бутылка с водой. Между передними сиденьями удобные подстаканники. Есть и куда мобильник пристроить – в нишу перед селектором коробки передач.



Пластик не сказать чтобы очень уж мягкий, но я никогда не понимал, зачем блогеры и журналисты уделяют этому параметру так много внимания. Некоторые даже стучат по передней панели и прислушиваются... Они пытаются оценить, насколько гулким получился салон. Но выясняется это только в движении. И с гулом у Соула все в порядке — его нет. Даже при езде по шероховатому асфальту или мелкой гребенке шумов от обивок салона не исходит. Акустический комфорт неплохой.



