...и настроение мое улучшилось!
Сегодня автомобиль — вещь практичная, прикольные модели мало кто делает. На общем фоне наших дорог новый KIA Soul здорово выделяется. Но при этом он остается универсальным автомобилем на каждый день. И в этом его фишка.
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ
НОВОГО KIA SOUL:
Что в нем все же увлекательного?
Короткий ответ — всё!
Подробный — вот:
Дизайн экстерьера нынешнего Соула настолько футуристичный, что, если бы эта машина появилась в очередном эпизоде «Звездных войн», она бы не выглядела чужеродно. А ведь действие этой киноэпопеи разворачивается в далекой, далекой… Тьфу! Не здесь и не сейчас в общем.
Двухцветная окраска кузова – на рынке это не единственное предложение, но все же редкость. В палитре Соула девять основных цветов, плюс четыре комбинации с черной или красной крышей. Кстати, производители всегда просят доплату за любой цвет, кроме базового (обычно это скучный белый). У Соула даже базовый (бесплатный) цвет — прикольный: бледно-зеленый Space Cadet Green.
Нескучный интерьер. Цветового разнообразия здесь не предложили – салон может быть оформлен исключительно в черном цвете. Зато это практично. Марких черных рояльных вставок, на которых обычно скапливается пыль, немного – тоже «гуд». Зато какие формы!
Что там внутри?
Эргономика не пострадала от дизайнерских изысков. Отдельное спасибо за привычные кнопки вместо модных сенсорных, которыми во время движения невозможно пользоваться. Ручки на внутренней стороне дверей необычной формы, но пользоваться ими удобно.

Машина очень компактная, но дефицита ниш под мелочевку в салоне не ощущается. В дверные кармашки поместится даже большая бутылка с водой. Между передними сиденьями удобные подстаканники. Есть и куда мобильник пристроить – в нишу перед селектором коробки передач.

Пластик не сказать чтобы очень уж мягкий, но я никогда не понимал, зачем блогеры и журналисты уделяют этому параметру так много внимания. Некоторые даже стучат по передней панели и прислушиваются... Они пытаются оценить, насколько гулким получился салон. Но выясняется это только в движении. И с гулом у Соула все в порядке — его нет. Даже при езде по шероховатому асфальту или мелкой гребенке шумов от обивок салона не исходит. Акустический комфорт неплохой.

Кубик едет?
Что мне всегда нравилось в автомобилях этой марки, так это то, насколько удобно на них ездить по городу. Хочешь сделать руль легким и невесомым, пожалуйста – выбираешь нужный режим, и можно вращать баранку не просто одной рукой, а одним пальцем. Никому же не нужен информативный руль с «правильным» реактивным усилием во время маневров на парковке.

Причем эта возможность есть даже в начальной комплектации Соула с механической коробкой передач. Такая машина оснащена системой Flex Steer, с помощью которой выбирается режим работы электроусилителя руля. Версии с автоматом оснащают более продвинутой Drive Mode Select, которая управляет не только отдачей электроусилителя, но и реакциями на нажатие педали акселератора, работу коробки передач и т.д.

В гамме Kia Soul три бензиновых двигателя: 1.6 MPI (123 л.с.), 2.0 MPI (150 л.с.) и турбированный 1.6 T-GDI (200 л.с.). Если не доверяете турбонаддувам и у вас не возникает желания выигрывать светофорные гонки, то хватит базового мотора 1.6. Он хорошо известен по другим корейским моделям, тому же Kia Rio, к примеру. Коробка есть и механика, и классический автомат. Обе — шестиступенчатые, надежные и удобные. Со 150-сильным мотором Soul, понятно, еще резвее, но реализовать весь потенциал двигателя часто не позволяет дорожная обстановка. В городе так много лошадей такому компактному автомобильчику и не нужно. Разве что потешить самолюбие владельца.
А есть погорячее?
Встречный вопрос: а надо? Вообще, Soul не совсем про спорт или гонки. Но да, для редких ценителей, которым нужен не просто яркий, но и заряженный автомобиль, есть версия погорячее. Ей полагается уже упомянутый турбомотор мощностью 200 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Разгоняется такая машина довольно живо. Но главное не это, а то, как она выглядит. Такому Соулу полагается пакет GT-Line. А он подразумевает иной, более агрессивный дизайн бамперов, сдвоенную выхлопную насадку глушителя и спортивный руль со скошенной нижней частью. Огонь, чего уж тут!

А вот рулится такая машина примерно так же, как и обычный Soul, ведь подвеска осталась прежней, с теми же настройками. Разве что передние тормозные диски увеличенного диаметра. Но ведь вам все это и не нужно, правда?
Какие опции брать?
Ну, смотрите… В стандартное оснащение входит мультируль (с кнопками управления различными системами), аудиосистема с шестью динамиками, кондиционер и датчик света. Кроме того, руль регулируется и по вылету, и по углу наклона, а еще у кресла водителя имеется настройка по высоте. Для автомобиля, чья базовая стоимость не превышает миллион рублей, — достаточно щедро.

Если хотите версию с пакетом «Теплые опции» (полезная вещь, понимаешь в декабре!), который включает подогрев всех сидений, руля, электрообогрев лобового стекла и дополнительный электроотопитель салона, то это будет стоить минимум 1 359 900 рублей (комплектация Prestige 1.6 6AT). И это, на мой взгляд, оптимальный выбор, потому что в таком автомобиле будут еще и такие необходимые для городского водителя опции, как датчики парковки (спереди и сзади), камера заднего вида и бесключевой доступ в салон.

Учтите, что кожаный салон доступен начиная с версии Premium 2.0 6AT (от 1 579 900 руб.). Такому Соулу полагаются еще 18-дюймовые легкосплавные колеса и полностью светодиодная передняя оптика.
До близкого знакомства с Kia Soul я не предполагал, что автомобиль может быть таким же удобным и практичным, как, скажем, популярнейший седан Rio, но одновременно с этим живее, интереснее и привлекательнее для окружающих. Какой смысл сливаться со всеми, если можно оставаться собой?
Партнерский материал
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