Когда есть маленький ребенок, то в любом путешествии (даже до ближайшего парка) хорошо бы иметь два вида транспорта для него. Первый – прогулочная коляска, на случай, если малыш устанет. Второй – самокат, беговел или велосипед, если ребенок еще полон сил. Коляска, причем не компактная коляска-трость, а довольно габаритная, помещается в багажник Соула и вертикально, и горизонтально (если демонтировать с нее колеса). Второй вариант практичнее: сверху можно положить беговел, а сбоку останется место для рюкзака или сумки.



А что, если детей больше? На втором ряду Соула можно установить два детских кресла с использованием креплений Isofix. Между ними останется не очень много места. Но стройная мама сможет здесь разместиться и пережить не слишком длительную поездку. Проверено!



Правда, при таком составе и багажа оказалось больше. Мы нашли выход: использовали для него пространство на полу перед детскими креслами. Все равно оно ничем не занято.