7 фишек и пара недостатков Kia Soul: тест длинной дорогой
«А насколько он удобный?» – главный вопрос, которым задаешься всегда, когда перестаешь рассматривать машину как дизайнерский объект. Я взял жену, детей, приятеля и отправился в поездку. Заодно и ответ на вопрос нашел.
Современного водителя не очень-то и волнуют цифры разгона до 100 км/ч, коэффициент аэродинамического сопротивления кузова и другие параметры, которыми принято оперировать в обзорах автомобилей. Автовладельцу важны, прежде всего, комфорт и практичность. Ведь ездить приходится по обычным дорогам, а не гоночному треку.
Грузим по полной
Когда есть маленький ребенок, то в любом путешествии (даже до ближайшего парка) хорошо бы иметь два вида транспорта для него. Первый – прогулочная коляска, на случай, если малыш устанет. Второй – самокат, беговел или велосипед, если ребенок еще полон сил. Коляска, причем не компактная коляска-трость, а довольно габаритная, помещается в багажник Соула и вертикально, и горизонтально (если демонтировать с нее колеса). Второй вариант практичнее: сверху можно положить беговел, а сбоку останется место для рюкзака или сумки.
А что, если детей больше? На втором ряду Соула можно установить два детских кресла с использованием креплений Isofix. Между ними останется не очень много места. Но стройная мама сможет здесь разместиться и пережить не слишком длительную поездку. Проверено!
Правда, при таком составе и багажа оказалось больше. Мы нашли выход: использовали для него пространство на полу перед детскими креслами. Все равно оно ничем не занято.
Багажник Соула по данным производителя вмещает 364 л. Думаете, среднестатистический седан увезет больше? - Возможно, но не намного. Розетка в багажнике позволяет подкачать колеса велосипеда — удобно.
Багажник Соула по данным производителя вмещает 364 л. Думаете, среднестатистический седан увезет больше? - Возможно, но не намного. Розетка в багажнике позволяет подкачать колеса велосипеда — удобно.
Багажник Соула по данным производителя вмещает 364 л. Думаете, среднестатистический седан увезет больше? - Возможно, но не намного. Розетка в багажнике позволяет подкачать колеса велосипеда — удобно.
Багажник Соула по данным производителя вмещает 364 л. Думаете, среднестатистический седан увезет больше? - Возможно, но не намного. Розетка в багажнике позволяет подкачать колеса велосипеда — удобно.
Багажник Соула по данным производителя вмещает 364 л. Думаете, среднестатистический седан увезет больше? - Возможно, но не намного. Розетка в багажнике позволяет подкачать колеса велосипеда — удобно.
Для сравнения: у того же седана Rio багажник рассчитан на 480 л. Но не забывайте про геометрию отсека: к задней стенке багажника седана нужно тянуться, пачкая одежду о бампер, а петли крышки багажника съедают полезный объем. В Soul поместилось немногим меньше. Просто иначе пришлось уложить вещи.
Итак, трое взрослых, включая водителя, и два веселых спиногрыза в машине. Я со своим ростом в 186 см привык отодвигать водительское кресло максимально далеко от педалей — так мне удобнее. К тому же не очень жалую вертикальную посадку, поэтому спинку кресла тоже по возможности наклоняю назад. Soul — компактный автомобиль (4195 мм в длину), но его колесная база (расстояние между осями) - 2600 мм. Точно такая же колесная база, к примеру, у Kia Rio, с которым многие так или иначе знакомы — к вам точно приезжало такое такси. Так что салон Соула не теснее, чем у него.
Мне удалось занять комфортное для себя положение за рулем, не стеснив двухлетнего пассажира позади. Его ноги не упирались в спинку водительского кресла. А еще удобной посадке поспособствовала регулировка угла наклона подушки сиденья — редкая, к слову, опция в автомобилях такого класса.
Пакет «теплые опции» включает подогревы всех сидений, руля, электрообогрев лобового стекла, а также боковых зеркал. Передние кресла снабжены вдобавок и системой вентиляции. Подзарядить гаджет каждого члена экипажа тоже не проблема: одна розетка сзади, одна – спереди, плюс два USB-разъема и даже беспроводная зарядка.
Пакет «теплые опции» включает подогревы всех сидений, руля, электрообогрев лобового стекла, а также боковых зеркал. Передние кресла снабжены вдобавок и системой вентиляции. Подзарядить гаджет каждого члена экипажа тоже не проблема: одна розетка сзади, одна – спереди, плюс два USB-разъема и даже беспроводная зарядка.
Пакет «теплые опции» включает подогревы всех сидений, руля, электрообогрев лобового стекла, а также боковых зеркал. Передние кресла снабжены вдобавок и системой вентиляции. Подзарядить гаджет каждого члена экипажа тоже не проблема: одна розетка сзади, одна – спереди, плюс два USB-разъема и даже беспроводная зарядка.
Пакет «теплые опции» включает подогревы всех сидений, руля, электрообогрев лобового стекла, а также боковых зеркал. Передние кресла снабжены вдобавок и системой вентиляции. Подзарядить гаджет каждого члена экипажа тоже не проблема: одна розетка сзади, одна – спереди, плюс два USB-разъема и даже беспроводная зарядка.
7 мега-удобных фишек и 3 недостатка
После продолжительной поездки проявились многие незаметные на первый взгляд особенности машины. У Соула нашлось несколько достоинств, которых часто нет у машин похожей стоимости. Вот список:
ФИШКА №1
Можно развернуться там, где за рулем любой другой машины вы и пытаться бы не стали. Поясню: во дворах дороги узкие, в лучшем случае разъедутся две легковушки. А чтобы развернуться, придется поискать развилку. Soul может развернуться всего в три приема. Спасибо компактным размерам и высокопосаженным бамперам, благодаря чему не боишься поцарапать их о бордюры. Причем разворот в стесненных условиях не займет много времени, ведь водителю помогают парктроники по кругу и камера заднего вида. Даже опытному водителю они заметно облегчают жизнь.
ФИШКА №2
Такое встретишь далеко не в каждой, даже более дорогой, машине: зеркальце предусмотрено и в водительском, и в пассажирском противосолнечном козырьке. Оба со шторками и с индивидуальной подсветкой на потолке.
ФИШКА №3
Электрорегулировки сиденья есть не только у водителя, но и переднего пассажира.
ФИШКА №4
Люк обычно съедает пространство над головой, но в Соуле это не так: обшивка потолка, под которой размещен электропривод люка, не давит на голову даже рослого седока.
ФИШКА №5
Набивка сидений мягкая. Настолько, что, когда встаешь с кресла, на нем еще полминуты видны вмятины от заклепок на джинсах. В дальней дороге на таких креслах очень комфортно.
ФИШКА №6
Порог не прикрыт дверью, но он и не выступает слишком далеко. Переступить его не сложно. Поэтому даже в слякотную погоду шансов испачкать брюки немного.
ФИШКА №7
Забавная функция, которой вы, скорее всего, никогда не воспользуетесь, - есть возможность открыть багажник изнутри. Хотя, вдруг, пригодится однажды.
Недостатки тоже есть, куда же без них. Смотрите сами:
1. Kia Soul расправляет крылья… то есть раскладывает боковые зеркала, когда владелец (с ключом в кармане) приближается к автомобилю на расстояние примерно двух метров. Это прикольно: машина узнает хозяина и приветствует его. Или пачкает его одежду, если приходится пробираться к водительской двери на тесной парковке, а сам автомобиль грязный. Но если помнить об этой функции, можно избежать неприятностей. Достаточно повторно нажать на закрытие дверей рядом с автомобилем, зеркала сложатся и больше не будут реагировать на ключ. Либо отключить эту функцию в меню. Кстати, о нем…
2. Некоторые пункты меню блокируются во время движения. Электроника считает, что отвлекаться от управления опасно. На мой взгляд, это странный подход. Другие функции в меню ведь все равно доступны (а в чем разница?). Такая блокировка не является особенностью этой модели или Kia в целом. У большинства автопроизводителей аналогичный подход. Это неудобно, но сделано для безопасности.
3. Комплекс Drive Wise содержит много полезных функций: система контроля слепых зон, помощь при выезде с парковки задним ходом (предупреждает о приближении автомобиля), автоторможение при угрозе столкновения, круиз-контроль с возможностью поддержания дистанции до впередиидущего автомобиля, удержание в полосе и даже мониторинг усталости водителя. Все это нужные вещи – спору нет. Но почему мониторинг слепых зон можно выключить нажатием одной кнопки раз и навсегда (если, к примеру, я такой опытный водитель, что мне он не нужен), а вот удержание в полосе и автоторможение отключается только в меню (на парковке) и при следующем пуске двигателя они вновь активированы. Ничего не поделаешь. С такой слегка навязчивой опекой придется смириться. В конце концов, речь о нашей же безопасности. А ошибаются порой даже очень опытные водители.
Путешествие на Kia Soul оказалось комфортным. И не только для водителя, но и для всех пассажиров. Главное, чтобы техника не подвела, а с ней у корейцев порядок.