Дизайн
Двигатель
3 мифа и одно большое преувеличение о моторах Kia
В модельном ряду Kia что ни модель, то бестселлер. Однако критики в адрес корейских машин – полный интернет. Разберемся для начала с двигателями на примере Kia Soul, который находится на длительном тесте в редакции.
Российской версии Kia Soul полагаются привычные двигатели MPI рабочим объемом 1,6 (123 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.). Первый работает в паре с шестиступенчатыми механикой или классическим автоматом на выбор. Второму доступен исключительно автомат — такая машина у нас в редакции. Есть в гамме и турбодвигатель 1.6 T-GDI (200 л.с.), который работает в паре с роботизированной коробкой передач DCT.
KIA SOUL ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПОСТРОЕН НА НОВОЙ ПЛАТФОРМЕ К2. У КОРЕЙЦЕВ ПОЛУЧИЛСЯ ВЕСЬМА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ.
Миф 1. Двигатели производят в Китае – качество так себе.
Сам Kia Soul собирают на заводе в Калининграде, и двигатели для него не поставляют отдельно. Всё идёт в качестве машинокомплекта из Кореи. Так или иначе, все компоненты, в какой бы стране их не изготавливали, производятся на заводах Hyundai Motor Co. То есть за качество отвечает сам корейский производитель и волноваться не о чем.
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Миф 2. Цепной привод ГРМ не очень надежен.
Цепь ГРМ у этих моторов многорядная. В случае с мотором 1.6 она легко прослужит 150 000 –200 000 км без особых нареканий при хорошем масле, своевременной его замене и спокойном стиле езды. У 2-литровых моторов ресурс немногим меньше из-за больших динамических нагрузок, которые испытывает цепь. Так или иначе, звездочки привода порой изнашиваются быстрее, чем цепь. И на общем фоне ресурс привода ГРМ весьма хорош.
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Миф 3. Мотор без гидрокомпенсаторов – как же так?
У младшего двигателя 1.6 (серии Gamma) действительно не предусмотрены гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. По регламенту, регулировку клапанов нужно проводить не реже, чем через 90 000 км пробега. Однако опыт владельцев тех же Kia Rio, которым полагается аналогичный агрегат, показывает, что потребность в регулировке обычно возникает на куда больших пробегах. А вот у двухлитрового мотора, который относится к серии Nu, гидрокомпенсаторы предусмотрены – минус одна процедура на ТО.
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Двухлитровый двигатель Kia серии Nu (G4NA) также устанавливается на автомобили Cerato, Sportage, Optima.
«Одноразовые» двигатели
Каталитический нейтрализатор выводит из строя поршневую группу — это, пожалуй, самая распространенная страшилка. Она не лишена оснований, но… Важно понимать, что керамический блок любого катализатора со временем разрушается. Причины разные. Основная: использование низкокачественного топлива и большое количество присадок в нем. Словом, чем тяжелее условия эксплуатации, тем быстрее происходит разрушение керамического блока. И в случае с корейскими автомобилями каталитический нейтрализатор действительно размещен достаточно близко к мотору. То есть в теории кусочки керамики могут попасть в цилиндры и поцарапать рабочие поверхности. А что на практике?

В случае с 2-литровыми моторами серии Nu о подобных инцидентах практически неизвестно. А вот с двигателем 1.6 (серии Gamma) такое действительно случалось. Но сервисмены говорят, что в каждом случае имело место грубое нарушение при обслуживании или эксплуатации: несвоевременная замена масла, чрезмерная нагрузка на непрогретый двигатель и сомнительного качества топливо в баке. Но даже в запущенных случаях мотор подлежит ремонту. Правда, стоит ли до этого доводить? Иными словами, оба мотора достаточно надежны при правильном уходе и эксплуатации.

Особняком стоит версия GT Line с 1,6-литровым турбомотором (200 л.с.) и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Такую машину легко отличить по иной форме бамперов, боковому обвесу с красными вставками, сдвоенной выхлопной трубе и легкосплавным 18-дюймовым дискам оригинального дизайна. У нее другие (более спортивные) настройки подвески и электроусилителя руля. Дорожный просвет уменьшен на 10 мм и составляет 170 мм. Интерьер версии GT Line под стать внешности, тоже настраивает на быструю езду…
Что с ходовой – для наших дорог сгодится?
Спереди у Kia Soul традиционная подвеска типа МакФерсон, а вот сзади… Вы наверняка слышали, что нет ничего круче многорычажной подвески? Так и есть! Но радость от выверенной управляемости машины с многорычажкой мгновенно пропадает, когда дело доходит до ремонта. А этот момент обязательно наступит, ведь ничего вечного не бывает. Чем сложнее конструкция, тем дороже она в обслуживании.

Куда более практична задняя полузависимая подвеска. Именно такая у нашего Соула. Эта простая конструкция обеспечивает достойную управляемость автомобилю и при этом недорогая в обслуживании. Кстати, Kia Soul рулится куда приятнее и точнее многих конкурентов — не будем показывать пальцем. Вы всегда можете убедиться в этом, взяв машину на тест-драйв или почитав сравнительные тесты «За рулем».

К энергоемкости подвески Соула тоже нет особых претензий. Даже с низкопрофильными шинами 235/45R18 (в комплектациях Prestige, Premium, Premium+) дискомфорта и тем более зубодробительного эффекта при езде по городу не ощущается. К слову, шины такой размерности устанавливают и на заряженную модификацию GT Line.

«Лежачие полицейские» наш Soul проезжает играючи. Конечно, если машину нагрузить, например, тремя пассажирами, то езда по некачественному асфальту покажется не очень комфортной. Но ведь чудес не бывает: городской кроссовер не превратится в матерый внедорожник с длинноходной подвеской и шинами с высоким профилем, даже если очень этого захотеть.


У Kia Soul нет полноприводной версии. А вам она нужна? В городе куда важнее геометрическая проходимость, чем привод на все колеса. А по этой части Соулу нет равных (без преувеличений): короткие свесы и дорожный просвет в 180 мм – такую машину можно парковать «лицом» или кормой к любому бордюру, не опасаясь поцарапать бампер. По крайней мере, у меня никаких трудностей с парковкой до сих пор не возникало. Да и объезжать глыбу льда, внезапно оказавшуюся на пути, не обязательно. Если она небольшая, просто пропустите ее между колесами.
А плюшки есть?
Что касается технической начинки, то фишка Соула — в полностью светодиодной оптике, включая и дневные ходовые огни, и противотуманки, и основной свет. А еще фары Соула расположены достаточно высоко и при движении в слякотную погоду долгое время остаются чистыми: их практически не забрызгивает грязью.

Мы не раз сравнивали различные типы фар по части эффективности. Светодиоды не всегда показывали достойный результат. Я был скептически настроен к Соулу, но негативные ожидания не оправдались. Световое пятно однородное, яркость достаточная. Дискомфорта даже при езде в сложных погодных условиях и в помине нет.

Удачная аэродинамика Соула и высоко расположенные фары делают свое дело – машина долго не «слепнет» даже в слякотную погоду.
Словом, это удобный и надежный аппарат. Конечно, есть у него и некоторые минусы (или назовем их особенностями), но все это можно простить Соулу за его дизайн.
Партнерский материал
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