Спереди у Kia Soul традиционная подвеска типа МакФерсон, а вот сзади… Вы наверняка слышали, что нет ничего круче многорычажной подвески? Так и есть! Но радость от выверенной управляемости машины с многорычажкой мгновенно пропадает, когда дело доходит до ремонта. А этот момент обязательно наступит, ведь ничего вечного не бывает. Чем сложнее конструкция, тем дороже она в обслуживании.



Куда более практична задняя полузависимая подвеска. Именно такая у нашего Соула. Эта простая конструкция обеспечивает достойную управляемость автомобилю и при этом недорогая в обслуживании. Кстати, Kia Soul рулится куда приятнее и точнее многих конкурентов — не будем показывать пальцем. Вы всегда можете убедиться в этом, взяв машину на тест-драйв или почитав сравнительные тесты «За рулем».



К энергоемкости подвески Соула тоже нет особых претензий. Даже с низкопрофильными шинами 235/45R18 (в комплектациях Prestige, Premium, Premium+) дискомфорта и тем более зубодробительного эффекта при езде по городу не ощущается. К слову, шины такой размерности устанавливают и на заряженную модификацию GT Line.



«Лежачие полицейские» наш Soul проезжает играючи. Конечно, если машину нагрузить, например, тремя пассажирами, то езда по некачественному асфальту покажется не очень комфортной. Но ведь чудес не бывает: городской кроссовер не превратится в матерый внедорожник с длинноходной подвеской и шинами с высоким профилем, даже если очень этого захотеть.





