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Лучшая обувь - удобная.
С автомобилем то же самое
Только поездив пару недель на Соуле, я понял, почему мне немного не по себе. Я перестал отвлекаться на привычные в других машинах мелочи: прогрев и чистку от снега, постоянные регулировки климат-контроля и радио, даже стал меньше крутить головой при маневрах. Вот что значит «сел и поехал». Оказывается, так можно!
Замечали, что отрицательных комментариев к любой статье или видео обычно больше, чем позитивных? И вовсе не потому (вернее – не только потому), что видеоролик, или текст, или фотография плохие. А потому, что желание высказаться гораздо сильнее, когда человека что-то не устроило. Если же ожидания оправдались, то и говорить не о чем: воспринимаешь как должное. Так и с машиной, которая у нас на длительном тесте. От Kia Soul трудно ждать комфорта бизнес-класса, но, если разобраться, разница невелика, особенно для водителя и переднего пассажира.

Комфорт в автомобиле – штука сложная, каждый для себя решает, что это такое, что ему важно. Но если в двух словах, то это когда ничего не раздражает.
Не холодно, не жарко
Специалисты корейской компании уже давно оснащают автомобили так называемыми «теплыми» опциями. Даже у младшего в линейке Kia Picanto есть подогрев руля и форсунок стеклоомывателя, что уж говорить о моделях классом выше. Кроссовер Soul «укутан» по полной программе:

  • подогрев передних сидений
  • подогрев задних сидений
  • подогрев рулевого колеса
  • электрообогрев лобового стекла
  • дополнительный электрический отопитель салона
  • подогрев форсунок омывателя лобового стекла
  • боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
Полный набор «теплоопций» есть у Соула начиная с версии 1.6 (123 л.с.) Prestige с автоматом (за 1 359 900 руб.). Но без них можно ездить даже морозной зимой. Если вы все еще живете в 80-х. Завели машину и, пока она греется, достаете из багажника и устанавливаете на поводки щетки стеклоочистителей (прятали, чтобы не украли во время стоянки). Потом минут десять отчищаете кузов от снега, а стекла – от наледи. Следующие минут десять сидите в промерзшем кресле водителя, пока оно хоть немного не потеплеет от вашего же тела. Ну такое… Нет, хорошее было время, кто бы спорил, но прошло. Теперь двадцать минут длится среднестатистическая поездка на автомобиле. Вся поездка, включая прогрев. Лобовое стекло оттаивает за минуту. Внутри машины теплеет через несколько минут после пуска двигателя благодаря дополнительному отопителю салона. К этому моменту сиденья уже теплые, пора отключать подогрев.
Во всех комплектациях, кроме базовой Classic, есть раздельный (!) климат-контроль.
Но вчера вы взяли на трассе омывайку noname, и она оказалась разбавленной. На этикетке маркировка —30°C, а по факту жидкость застыла уже при —10°C. Бывает... Но бачок стеклоомывателя вскоре прогреется в тесном подкапотном пространстве Соула от двигателя, форсунки к тому моменту уже оживут благодаря электроподогреву.

А вообще часть «теплых опций» полезна не только зимой. Я включаю подогрев заднего стекла даже в дождливую погоду летом просто этой же кнопкой активируется и подогрев боковых зеркал. Капли воды, мешающие обзору, быстро испарятся с поверхности зеркал.

И еще: помимо «теплых» у Соула есть и «холодные» плюшки. Вентиляция сидений – опция, которая еще пять лет назад встречалась, разве что на задних сиденьях седанов бизнес-класса. Теперь она есть у передних кресел Kia Soul в исполнении Premium+ (1 649 900 руб.).
На связи!
Сегодня большинство из нас не выпускает из рук смартфон. Было бы глупо не учесть это. Для смартфона появилась полочка с беспроводной зарядкой. Кстати, согласно опросам, многие даже не подозревают, что их телефон поддерживает беспроводную зарядку. Проверьте свой, кстати! В любом случае, такой тип зарядки рано или поздно вам пригодится. Мобильные устройства эволюционируют очень быстро, а зарядка «по воздуху» – очевидный тренд.

А еще у вас же в смартфоне вся жизнь! Номера телефонов, переписка, закладки, адреса в «избранном» навигации. Было бы круто иметь все это под рукой и в автомобиле, не так ли? Для этого используются протоколы связи Apple Carplay и Android Auto (в зависимости от операционной системы вашего смартфона) со штатной мультимедиасистемой. У Соула есть эти функции начиная с версии Luxe (от 1 219 900 руб.). Просто синхронизируете телефон с автомобилем, и все нужное появляется на экране. В чем плюс? Можно заранее прокладывать маршруты на компьютере, планшете или телефоне, а затем использовать их, как только вы сядете в машину и смартфон автоматически подключится к штатной мультимедиа. А еще доступно потоковое воспроизведение музыки или переписки в мессенджерах. Каждый месяц в Google Play и App Store появляется все больше приложений, которые поддерживаются системами Android Auto и Apple Carplay.

Но если за рулем бывают и другие водители, то, может, и не стоит пока делиться с автомобилем всем. Тогда синхронизируем телефон по старинке, с помощью Bluetooth. Эту функцию поддерживают все штатные мультимедиасистемы Соула в любой комплектации. Тогда с экрана на центральной консоли появится возможность управлять стандартными функциями телефона: звонки, СМС. Помните фразу с двумя взаимоисключающими действиями, в которой смысл меняется в зависимости от того, куда поставить запятую? Так вот, водителю в экстренной ситуации зачастую приходится ставить ту самую запятую, выбирая между «тормозить» и «объехать». Конечно, с появлением антиблокировочной системы тормозов (ABS) можно делать и то, и другое с одинаковой эффективностью. Это в теории. Проблема в том, что мозг среднестатистического водителя не может в опасной ситуации одновременно заставить ноги тормозить, а руки — интенсивно вращать рулем. Для этого нужен навык, который прививают в школах контраварийного вождения.

Новые электронные системы не будут объезжать за вас внезапно возникшее на дороге препятствие, а вот предупредить и даже затормозить – способны. В этом случае водителю несколько проще: остается понять, хватает ли тормозного пути, и если нет, то попытаться объехать. Шансов избежать незапланированной «встречи» на дороге — больше.
Звучит заманчиво
В автомобиле мы проводим много времени. Слушать «жестяной» звук – так себе радость. В Kia Soul с топовой аудиосистемой Harman Kardon десять динамиков, а еще внешний усилитель и сабвуфер. Я игрался с настройками звучания несколько дней, пока не нашел идеальный для себя звук. Почему так долго? Нет, с логикой меню разобрался сразу – тут без заминок. Просто хотелось попробовать все доступные калибровки звука. А их там море. Фанаты автозвука найдут для себя много интересного, да и любителям вроде меня полезно узнать, как должна звучать хорошая аудиосистема в современном автомобиле.
А финишный штрих – это контурная подсветка, пульсирующая в такт музыке. Плюс шесть тематических режимов подсветки: Party time, Romance, Traveling, Horror movie, Café, Hey! Yo! Надеюсь, перевод не нужен!
Партнерский материал
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