Сегодня большинство из нас не выпускает из рук смартфон. Было бы глупо не учесть это. Для смартфона появилась полочка с беспроводной зарядкой. Кстати, согласно опросам, многие даже не подозревают, что их телефон поддерживает беспроводную зарядку. Проверьте свой, кстати! В любом случае, такой тип зарядки рано или поздно вам пригодится. Мобильные устройства эволюционируют очень быстро, а зарядка «по воздуху» – очевидный тренд.



А еще у вас же в смартфоне вся жизнь! Номера телефонов, переписка, закладки, адреса в «избранном» навигации. Было бы круто иметь все это под рукой и в автомобиле, не так ли? Для этого используются протоколы связи Apple Carplay и Android Auto (в зависимости от операционной системы вашего смартфона) со штатной мультимедиасистемой. У Соула есть эти функции начиная с версии Luxe (от 1 219 900 руб.). Просто синхронизируете телефон с автомобилем, и все нужное появляется на экране. В чем плюс? Можно заранее прокладывать маршруты на компьютере, планшете или телефоне, а затем использовать их, как только вы сядете в машину и смартфон автоматически подключится к штатной мультимедиа. А еще доступно потоковое воспроизведение музыки или переписки в мессенджерах. Каждый месяц в Google Play и App Store появляется все больше приложений, которые поддерживаются системами Android Auto и Apple Carplay.



Но если за рулем бывают и другие водители, то, может, и не стоит пока делиться с автомобилем всем. Тогда синхронизируем телефон по старинке, с помощью Bluetooth. Эту функцию поддерживают все штатные мультимедиасистемы Соула в любой комплектации. Тогда с экрана на центральной консоли появится возможность управлять стандартными функциями телефона: звонки, СМС. Помните фразу с двумя взаимоисключающими действиями, в которой смысл меняется в зависимости от того, куда поставить запятую? Так вот, водителю в экстренной ситуации зачастую приходится ставить ту самую запятую, выбирая между «тормозить» и «объехать». Конечно, с появлением антиблокировочной системы тормозов (ABS) можно делать и то, и другое с одинаковой эффективностью. Это в теории. Проблема в том, что мозг среднестатистического водителя не может в опасной ситуации одновременно заставить ноги тормозить, а руки — интенсивно вращать рулем. Для этого нужен навык, который прививают в школах контраварийного вождения.



Новые электронные системы не будут объезжать за вас внезапно возникшее на дороге препятствие, а вот предупредить и даже затормозить – способны. В этом случае водителю несколько проще: остается понять, хватает ли тормозного пути, и если нет, то попытаться объехать. Шансов избежать незапланированной «встречи» на дороге — больше.

