По-прежнему — нет! Но глупых аварий, из-за того что отвлеклись на секунду, станет намного меньше.
На относительно доступных современных автомобилях все чаще можно встретить системы помощи водителю, которые подруливают или предупреждают об опасности. А некоторые даже самостоятельно тормозят, если электроника считает, что беды не миновать. На нашем тестовом Kia Soul есть комплекс подобных систем. Называется Drive Wise.
Что такое Drive Wise?
Это пакет систем безопасности и помощи водителю:
1
Система контроля слепых зон (BSW)
2
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCСW)
3
Автоматическая система экстренного торможения (FCA)
4
Система удержания в полосе (LKA)
5
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC)
6
Система распознавания усталости водителя (DAW)
Мониторинг слепых зон и удержание в полосе отключаются кнопкой на панели слева от руля. Остальные ассистенты настраиваются или выключаются в меню с помощью кнопок на руле (но не во время движения).
Мониторинг слепых зон и удержание в полосе отключаются кнопкой на панели слева от руля. Остальные ассистенты настраиваются или выключаются в меню с помощью кнопок на руле (но не во время движения).
Мониторинг слепых зон и удержание в полосе отключаются кнопкой на панели слева от руля. Остальные ассистенты настраиваются или выключаются в меню с помощью кнопок на руле (но не во время движения).
Мониторинг слепых зон и удержание в полосе отключаются кнопкой на панели слева от руля. Остальные ассистенты настраиваются или выключаются в меню с помощью кнопок на руле (но не во время движения).
Мониторинг слепых зон и удержание в полосе отключаются кнопкой на панели слева от руля. Остальные ассистенты настраиваются или выключаются в меню с помощью кнопок на руле (но не во время движения).
Весь комплекс Drive Wise доступен Соулу только с двухлитровым мотором в самой богатой комплектации Premium+ (1 649 900 руб.). В усеченном виде — с системами контроля слепых зон и помощи при выезде с парковки – есть в исполнении Premium (за 1 579 900 руб.).
Значит ли, что под электронным присмотром у вас нет шансов угодить в аварию? Шанс есть всегда, но вероятность стать участником ДТП стала намного меньше. Мы проверили на себе.
Тормозить нельзя объехать
Помните фразу с двумя взаимоисключающими действиями, в которой смысл меняется в зависимости от того, куда поставить запятую? Так вот водителю в экстренной ситуации зачастую приходится ставить ту самую запятую, выбирая между «тормозить» и «объехать». Конечно, с появлением антиблокировочной системы тормозов (ABS) можно делать и то, и другое с одинаковой эффективностью. Это в теории. Проблема в том, что мозг среднестатистического водителя не может в опасной ситуации заставить ноги тормозить, а руки — интенсивно вращать рулем одновременно. Для этого нужен навык, который прививают в школах контраварийного вождения.
Новые электронные системы не будут объезжать за вас внезапно возникшее на дороге препятствие, а вот предупредить и даже затормозить – способны. В этом случае водителю несколько проще: остается понять, хватает ли тормозного пути, и если нет, то попытаться объехать. Шансов избежать незапланированной «встречи» на дороге — больше.
Как работает система автоторможения?
Под решетку радиатора встроен радар. Он оценивает дистанцию до объекта. Под ветровым стеклом – камера. Она определяет, что впереди: автомобиль, человек или какой-то другой объект. Блоки работают сообща, а электроника решает, насколько опасна ситуация.
Система действует в два приема: сначала предупреждает водителя звуковым сигналом и соответствующим символом на приборах. Если он не реагирует, то есть не предпринимает никаких действий, электроника тормозит.
Мы взяли на тест несколько автомобилей Kia с такой системой автоторможения и провели серию испытаний на полигоне.
У системы автоторможения (FCA) есть несколько режимов работы и чувствительности, которые настраиваются через меню на приборной панели. Можно выбрать «Warning only» (Только предупреждения) и тогда электроника будет только предупреждать об опасности, а тормозить придется водителю. Можно вовсе ее отключить, но лучше использовать режим «Active assist» (Активная помощь), в котором будут и предупреждения и автоторможение. При этом водитель может выбрать начальное время срабатывания предупреждения из двух вариантов: «Normal/Later» (Обычное/с задержкой). Главные условия для работы системы FCA: автомобиль движется со скоростью более 10 км/ч и включена система курсовой устойчивости ESC.
Выводы обнадеживающие. Единственный недостаток: система не всегда срабатывает в темное время суток, сильный туман и снегопад. Но при нормальной видимости — прекрасный помощник водителю.
По городу на автопилоте
Оговорюсь: режима «автопилота» у систем Drive Wise нет. Полностью доверить электронным системам управление автомобилем нельзя. А вот у водителя, особенно жителя большого города, такой режим порой включается сам по себе. После напряженного рабочего дня некоторые порой ведут машину, не замечая ничего вокруг, как будто на автопилоте. По себе знаю. Бывает, очнешься, а полпути от работы до дома уже преодолел. Как? Не вспомнить – во время поездки по привычному ежедневному маршруту мозг, видимо, отключается. Вот на этот случай и нужны: удержание в полосе (LKA), контроль слепых зон (BSD) и та же система автоторможения. Все это мы проверили не в тепличных условиях полигона, а в реальных городских «джунглях».
В суетливом мегаполисе электроника не всегда успевает среагировать на ситуацию. Водителю нужно быть начеку.
В суетливом мегаполисе электроника не всегда успевает среагировать на ситуацию. Водителю нужно быть начеку.
В суетливом мегаполисе электроника не всегда успевает среагировать на ситуацию. Водителю нужно быть начеку.
Первым делом нужно выбраться с тесной парковки. Часто приходится выезжать задним ходом, вслепую. В этой ситуации все водители одинаково уязвимы: никакой стаж и водительский опыт не помогут, если обзор тупо перекрыт. Каждый раз думаешь: хорошо бы иметь глаза на заднем бампере. Пожалуйста! Камера заднего вида сегодня есть на многих автомобилях. Но разглядеть на широкоугольном изображении можно лишь неподвижные предметы вблизи автомобиля. А что если вам в борт едет машина?
В этом случае выручит система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCСW). На центральном дисплее загорится предупреждение и раздастся звуковой сигнал. Спасибо: минус еще одна опасная ситуация. Кстати, то же самое, если сзади прошмыгнет ребенок на велосипеде или будет идти прохожий на том же автопилоте. За два месяца, проведенных за рулем Kia Soul, эта система срабатывала у меня с десяток раз. И признаюсь, в двух из них я не успевал заметить опасность, пока электроника не забила тревогу.
А вот как работают остальные системы при езде по городу. Спойлер: берегитесь таксистов.
Зачем мне Drive Wise, если я живу вдали от города?
Резонный вопрос. Для загородных дорог у электроники Kia Soul есть свои «плюшки». Главная – круиз-контроль с автоматическим поддержанием дистанции до впередиидущего автомобиля. В паре с удержанием в полосе — почти автопилот. По крайней мере можно несколько больше расслабиться в поездке. Только учтите, что отпускать руль все равно нельзя, в каком бы режиме вы не ехали! Во-первых, система не обучена удерживать машину именно в центре полосы. Она лишь предотвращает выезд за ее пределы. А во-вторых, если отпустите руль, через некоторое время на приборах возникнет предупреждение с просьбой вернуть руки на руль. Раньше после такого предупреждения система удержания в полосе отключалась. Теперь – нет: безопасность превыше. Если же электроника заметит, что водитель слишком утомлен (по запоздалым реакциям и слишком резким коррекциям курса), порекомендует сделать перерыв и отдохнуть. По мне, так еще эффективнее система работала бы, если бы в эти моменты подгружала фотографии близких на центральный дисплей с напоминанием, что они вас ждут дома.
Кроме Drive Wise в Соуле полно привычных уже электронных помощников: от парктроников по кругу с камерой заднего вида до голосового управления и расширенной статистики поездки.
Кроме Drive Wise в Соуле полно привычных уже электронных помощников: от парктроников по кругу с камерой заднего вида до голосового управления и расширенной статистики поездки.
Кроме Drive Wise в Соуле полно привычных уже электронных помощников: от парктроников по кругу с камерой заднего вида до голосового управления и расширенной статистики поездки.
Кроме Drive Wise в Соуле полно привычных уже электронных помощников: от парктроников по кругу с камерой заднего вида до голосового управления и расширенной статистики поездки.
Кроме Drive Wise в Соуле полно привычных уже электронных помощников: от парктроников по кругу с камерой заднего вида до голосового управления и расширенной статистики поездки.
Еще одна фишка — в полностью светодиодных фарах. Такая опция доступна, начиная с комплектации Prestige (от 1 359 900 руб.). Но дело не только в типе источника света. Комплекс Drive Wise включает ассистент управления дальним светом (HBA) таких фар. В режиме Auto на загородной дороге дальний свет будет включаться сам при скорости свыше 35 км/ч. При этом электроника учитывает массу факторов: если система распознает фары встречного или габаритные огни попутного автомобиля, то переключится на ближний свет. А еще учитывает уровень освещенности среды и наличие городского освещения. На деле — очень удобно: больше внимания на дорогу, а не на органы управления.
Личный опыт
Много лет назад я проходил курс обучения в немецкой школе контраварийной подготовки. Инструктор (в прошлом, кстати, полицейский) буквально кричал на российских журналистов: No! It's too close, it's Moscow driving! В сочетании с жестким немецким акцентом звучало устрашающе. Мы действительно близко подъезжали к соседним машинам по привычке. И многие водители ездят так всегда. За время теста Соула система автоторможения срабатывала у меня три раза в, казалось бы, безобидной ситуации. И каждый раз я ловил себя на мысли: действительно, зачем я опять так близко подъехал? А если впередиидущая машина резко тормознет? К чему этот неоправданный риск? Так что и опытному водителю Drive Wise полезен. Что уж говорить о новичке за рулем.
Все эти системы здорово облегчают жизнь водителю, как в городе, так и впутешествии. Проверял!