Первым делом нужно выбраться с тесной парковки. Часто приходится выезжать задним ходом, вслепую. В этой ситуации все водители одинаково уязвимы: никакой стаж и водительский опыт не помогут, если обзор тупо перекрыт. Каждый раз думаешь: хорошо бы иметь глаза на заднем бампере. Пожалуйста! Камера заднего вида сегодня есть на многих автомобилях. Но разглядеть на широкоугольном изображении можно лишь неподвижные предметы вблизи автомобиля. А что если вам в борт едет машина?



В этом случае выручит система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCСW). На центральном дисплее загорится предупреждение и раздастся звуковой сигнал. Спасибо: минус еще одна опасная ситуация. Кстати, то же самое, если сзади прошмыгнет ребенок на велосипеде или будет идти прохожий на том же автопилоте. За два месяца, проведенных за рулем Kia Soul, эта система срабатывала у меня с десяток раз. И признаюсь, в двух из них я не успевал заметить опасность, пока электроника не забила тревогу.



А вот как работают остальные системы при езде по городу. Спойлер: берегитесь таксистов.

