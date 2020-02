Много лет назад я проходил курс обучения в немецкой школе контраварийной подготовки. Инструктор (в прошлом, кстати, полицейский) буквально кричал на российских журналистов: No! It's too close, it's Moscow driving! В сочетании с жестким немецким акцентом звучало устрашающе. Мы действительно близко подъезжали к соседним машинам по привычке. И многие водители ездят так всегда. За время теста Соула система автоторможения срабатывала у меня три раза в, казалось бы, безобидной ситуации. И каждый раз я ловил себя на мысли: действительно, зачем я опять так близко подъехал? А если впередиидущая машина резко тормознет? К чему этот неоправданный риск? Так что и опытному водителю Drive Wise полезен. Что уж говорить о новичке за рулем.