Ford представил внедорожный Mustang

Решение Форда выпустить кроссовер под легендарным именем Mustang и сделать его электрическим можно назвать очень смелым.

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Новый Ford Mustang Mach-E представлен официально. Внешне автомобиль похож на легендарные маслкары, но, конечно же, имеет ряд существенных отличий. Его главным конкурентом станет Tesla Model Y.

Если во внешности кроссовера присутствуют признаки дизайна легендарных маслкаров, то интерьер был разработан с чистого листа, а его центральным элементом стал гигантский сенсорный экран диагональю 15,5 дюйма — это один из самых больших экранов, устанавливаемых на центральной консоли автомобилей. Mustang Mach-E оснащен информационно-развлекательной системой нового поколения, подчеркивающей, что это действительно совершенно новый автомобиль Ford.

У Mach-E есть два багажника. Передний имеет объем 136 литров, а задний — 821. Сложив задние сиденья, объем заднего багажника можно увеличить до 1688 литров.

В базе кроссовер Mustang Mach-E имеет задний привод, а в более дорогих версиях автомобиль будет предлагаться с системой полного привода. Обе версии оснащены батареей мощностью 75,7 кВт.ч и электромотором мощностью около 259 л.с. Заднеприводный кроссовер имеет крутящий момент, равный 414 Нм, а полноприводная версия форсирована до 565 Нм. В результате разгон до 100 км/ч у Мустанга с задним приводом занимает около 6 секунд, а его запас хода достигает 370 км. Полноприводная версия до 100 км/ч разгоняется за 5 секунд, имея максимальный запас хода на одной зарядке 338 км.

Версия Mach-E Premium оснащена аккумулятором емкостью 98,8 кВт.ч, а мощность мотора составляет около 286 л.с., благодаря чему запас хода увеличен до 483 км. Его полноприводная версия обладает мощность 338 л.с. (565 Нм) и запасом хода 435 км. Самая мощная версия кроссовера будет развивать 465 л.с. и 830 Нм при запасе хода 378 км.

Новый электромобиль уже можно забронировать в США по цене от 43 895 долларов (более 2,8 млн рублей), но первые поставки Ford Mustang Mach-E запланированы на конец следующего года.

Ford представил внедорожный Mustang Решение Форда выпустить кроссовер под легендарным именем Mustang и сделать его электрическим можно назвать очень смелым. Ford представил внедорожный Mustang

Компания Ford частично покинула российский рынок, оставив в продаже только коммерческую модель Transit.

Фото, видео: Ford