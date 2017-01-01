Субкомпактный кроссовер второго поколения предстанет перед публикой на Токийском мотор-шоу, которое состоится в октябре. От современного Джука модель нового поколения будет отличаться, и весьма значительно.
Мы вновь возвращаемся к теме кроссовера Nissan Juke второго поколения и представляем вашему вниманию «эксклюзивные» изображения от британского издания Auto Express. Полагаем, облик автомобиля весьма приближен к реальности.
В интернете появилось первое изображение субкомпактного кроссовера Nissan Juke второго поколения. Автомобиль получит новую модульную платформу CMF-B.
С российского потребительского сайта фирмы Nissan исчез субкомпактный кроссовер Juke. Тем не менее модель еще будет доступна в течение нескольких месяцев у дилеров.
Способен ли новый Jeep Renegade выступить достойным конкурентом признанному фавориту Nissan Juke? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы протестировали топовые версии этих компактных кроссоверов на Дмитровском автополигоне.
Перед подготовкой этого материала я был уверен, что почти все машины в десятке будут китайскими. Ведь кроссоверов из Поднебесной — пруд пруди. Однако оказалось, что большинство из них выпускаются исключительно с передним приводом. С трансмиссией 4х4 можно получить лишь несколько моделей, но вот ведь незадача — они предлагаются только с механической коробкой передач. Совместить на доступном автомобиле тягу на четырех колесах и автомат производителям из Китая пока не удалось. Так что в нашу подборку попали представители Европы, Японии и Южной Кореи.
Renault-Nissan смело смотрит в электрифицированное будущее и планирует все больше экологичных политкорректных модификаций. Одна из них уготована субкомпактному кроссоверу Juke следующего поколения.
За пять лет на рынке субкомпактный кроссовер Nissan Juke разошелся тиражом без трехсот тысяч миллион экземпляров. По такому поводу британский художник изготовил полноразмерный макет автомобиля из бумаги, выполненный в технике оригами.
Эта горячая модификация Nissan Juke — Nismo RS — изготовлена по оригинальному рецепту. У заряженного Джука полноприводная трансмиссия с вариатором M-CVT с восемью виртуальными передачами. Неужели можно соорудить нечто острое с таким вегетарианским ингредиентом в основе? Проверяем на треке «Казань Ринг», насколько спортивен этот малый с троллейбусной тягой.
В США завершилась серия краш-тестов новых и обновленных компактных вседорожников. Все участники испытаний, кроме одного, получили максимальные баллы.
Верхняя ценовая граница в миллион двести тысяч для нашего обзора выбрана не случайно: именно эту цену многие автомобилисты считают отметкой, на которой заканчиваются бюджетные кроссоверы.
Руководство Nissan дало «зеленый свет» следующему, второму по счету поколению кроссовера Juke. Новинка сменит платформу, но сохранит основные черты своего противоречивого дизайна.
Компания Nissan планирует выпустить порядка 17 экземпляров паркетника Juke-R 2.0. Потенциал этого кроссовера с начинкой от суперкупе Nissan GT-R Nismo сопоставим с динамикой спортивного мотоцикла.
Красивое слово «Nismo», которое часто встречается в качестве приставки к названиям японских автомобилей Nissan, расшифровывается очень просто: Nissan Motorsport. На родине в Японии оно обладает особым магнетизмом: объединяет не только новейшие разработки в области автоспорта, но и огромное количество поклонников, клубов и мероприятий. А означает, прежде всего, то, что модели Nismo должны быть более мощными, более быстрыми, более собранными на дороге. Так ли это? Разбираемся на примере Nissan Juke Nismo RS.
Оцениваем разные трансмиссии. Участники теста — Audi A3 и Nissan Juke с передним и с полным приводом.