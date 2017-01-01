Мы вновь возвращаемся к теме кроссовера Nissan Juke второго поколения и представляем вашему вниманию «эксклюзивные» изображения от британского издания Auto Express. Полагаем, облик автомобиля весьма приближен к реальности.

Субкомпактный кроссовер второго поколения предстанет перед публикой на Токийском мотор-шоу, которое состоится в октябре. От современного Джука модель нового поколения будет отличаться, и весьма значительно.

Новый Nissan Juke покажут осенью Субкомпактный кроссовер второго поколения предстанет перед публикой на Токийском мотор-шоу, которое состоится в октябре. От современного Джука модель нового поколения будет отличаться, и весьма значительно. Бисембин Асатур Автоновинки 0 просмотров

Жучиные грезы: подробности о новом кроссовере Nissan Мы вновь возвращаемся к теме кроссовера Nissan Juke второго поколения и представляем вашему вниманию «эксклюзивные» изображения от британского издания Auto Express. Полагаем, облик автомобиля весьма приближен к реальности. Бисембин Асатур Автоновинки 5892 просмотра

Дешевле только секонд-хэнд: топ-10 доступных полноприводных кроссоверов с автоматом Перед подготовкой этого материала я был уверен, что почти все машины в десятке будут китайскими. Ведь кроссоверов из Поднебесной — пруд пруди. Однако оказалось, что большинство из них выпускаются исключительно с передним приводом. С трансмиссией 4х4 можно получить лишь несколько моделей, но вот ведь незадача — они предлагаются только с механической коробкой передач. Совместить на доступном автомобиле тягу на четырех колесах и автомат производителям из Китая пока не удалось. Так что в нашу подборку попали представители Европы, Японии и Южной Кореи. Тимкин Юрий Консультант

Оптимально 35340 просмотров

Прикроется «листком»: Nissan Juke станет гибридом Renault-Nissan смело смотрит в электрифицированное будущее и планирует все больше экологичных политкорректных модификаций. Одна из них уготована субкомпактному кроссоверу Juke следующего поколения. Бисембин Асатур Автопром 2629 просмотров

Nissan Juke увековечили в бумаге (ФОТО, ВИДЕО) За пять лет на рынке субкомпактный кроссовер Nissan Juke разошелся тиражом без трехсот тысяч миллион экземпляров. По такому поводу британский художник изготовил полноразмерный макет автомобиля из бумаги, выполненный в технике оригами. Бисембин Асатур Автопром 3191 просмотр

Удивляемся вариатору на гоночном Nissan Juke Nismo RS Эта горячая модификация Nissan Juke — Nismo RS — изготовлена по оригинальному рецепту. У заряженного Джука полноприводная трансмиссия с вариатором M-CVT с восемью виртуальными передачами. Неужели можно соорудить нечто острое с таким вегетарианским ингредиентом в основе? Проверяем на треке «Казань Ринг», насколько спортивен этот малый с троллейбусной тягой. Крючков Вадим Тест-драйв 7704 просмотра