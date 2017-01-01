Nissan > Juke

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Новый Nissan Juke покажут осенью

Субкомпактный кроссовер второго поколения предстанет перед публикой на Токийском мотор-шоу, которое состоится в октябре. От современного Джука модель нового поколения будет отличаться, и весьма значительно.

Жучиные грезы: подробности о новом кроссовере Nissan

Мы вновь возвращаемся к теме кроссовера Nissan Juke второго поколения и представляем вашему вниманию «эксклюзивные» изображения от британского издания Auto Express. Полагаем, облик автомобиля весьма приближен к реальности.

Новый Nissan Juke: гламурное насекомое

В интернете появилось первое изображение субкомпактного кроссовера Nissan Juke второго поколения. Автомобиль получит новую модульную платформу CMF-B.

Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Новый Nissan Juke покажут осенью

Субкомпактный кроссовер второго поколения предстанет перед публикой на Токийском мотор-шоу, которое состоится в октябре. От современного Джука модель нового поколения будет отличаться, и весьма значительно.
Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Жучиные грезы: подробности о новом кроссовере Nissan

Мы вновь возвращаемся к теме кроссовера Nissan Juke второго поколения и представляем вашему вниманию «эксклюзивные» изображения от британского издания Auto Express. Полагаем, облик автомобиля весьма приближен к реальности.
Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Новый Nissan Juke: гламурное насекомое

В интернете появилось первое изображение субкомпактного кроссовера Nissan Juke второго поколения. Автомобиль получит новую модульную платформу CMF-B.
Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Nissan Juke ушел из России до лучших времен

С российского потребительского сайта фирмы Nissan исчез субкомпактный кроссовер Juke. Тем не менее модель еще будет доступна в течение нескольких месяцев у дилеров.
Jeep Renegade
Jeep Renegade

Jeep > Renegade

Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Jeep Renegade Limited против Nissan Juke Nismo RS: одного ли поля ягоды?

Способен ли новый Jeep Renegade выступить достойным конкурентом признанному фавориту Nissan Juke? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы протестировали топовые версии этих компактных кроссоверов на Дмитровском автополигоне.
Новости
Kia Sportage
Kia Sportage

Kia > Sportage

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Nissan > Qashqai

Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara

Suzuki > Grand Vitara

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Дешевле только секонд-хэнд: топ-10 доступных полноприводных кроссоверов с автоматом

Перед подготовкой этого материала я был уверен, что почти все машины в десятке будут китайскими. Ведь кроссоверов из Поднебесной — пруд пруди. Однако оказалось, что большинство из них выпускаются исключительно с передним приводом. С трансмиссией 4х4 можно получить лишь несколько моделей, но вот ведь незадача — они предлагаются только с механической коробкой передач. Совместить на доступном автомобиле тягу на четырех колесах и автомат производителям из Китая пока не удалось. Так что в нашу подборку попали представители Европы, Японии и Южной Кореи.
Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Прикроется «листком»: Nissan Juke станет гибридом

Renault-Nissan смело смотрит в электрифицированное будущее и планирует все больше экологичных политкорректных модификаций. Одна из них уготована субкомпактному кроссоверу Juke следующего поколения.
Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Nissan Juke увековечили в бумаге (ФОТО, ВИДЕО)

За пять лет на рынке субкомпактный кроссовер Nissan Juke разошелся тиражом без трехсот тысяч миллион экземпляров. По такому поводу британский художник изготовил полноразмерный макет автомобиля из бумаги, выполненный в технике оригами.
Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Удивляемся вариатору на гоночном Nissan Juke Nismo RS

Эта горячая модификация Nissan Juke — Nismo RS — изготовлена по оригинальному рецепту. У заряженного Джука полноприводная трансмиссия с вариатором M-CVT с восемью виртуальными передачами. Неужели можно соорудить нечто острое с таким вегетарианским ингредиентом в основе? Проверяем на треке «Казань Ринг», насколько спортивен этот малый с троллейбусной тягой.
Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Honda HR-V, Chevrolet Trax и другие кроссоверы прошли краш-тесты

В США завершилась серия краш-тестов новых и обновленных компактных вседорожников. Все участники испытаний, кроме одного, получили максимальные баллы.
Chery Tiggo 5
Chery Tiggo 5

Chery > Tiggo 5

Ford Ecosport
Ford Ecosport

Ford > Ecosport

Suzuki Vitara
Suzuki Vitara

Suzuki > Vitara

Suzuki SX4
Suzuki SX4

Suzuki > SX4

Lifan X50
Lifan X50

Lifan > X50

Кроссоверы до 1 200 000 рублей: делаем оптимальный выбор

Верхняя ценовая граница в миллион двести тысяч для нашего обзора выбрана не случайно: именно эту цену многие автомобилисты считают отметкой, на которой заканчиваются бюджетные кроссоверы.
Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Новое поколение Nissan Juke приедет через год

Руководство Nissan дало «зеленый свет» следующему, второму по счету поколению кроссовера Juke. Новинка сменит платформу, но сохранит основные черты своего противоречивого дизайна.
Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Экстремальный кроссовер Nissan Juke-R 2.0 пойдет в серию

Компания Nissan планирует выпустить порядка 17 экземпляров паркетника Juke-R 2.0. Потенциал этого кроссовера с начинкой от суперкупе Nissan GT-R Nismo сопоставим с динамикой спортивного мотоцикла.
Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Nissan Juke Nismo RS: красивые слова и два минуса

Красивое слово «Nismo», которое часто встречается в качестве приставки к названиям японских автомобилей Nissan, расшифровывается очень просто: Nissan Motorsport. На родине в Японии оно обладает особым магнетизмом: объединяет не только новейшие разработки в области автоспорта, но и огромное количество поклонников, клубов и мероприятий. А означает, прежде всего, то, что модели Nismo должны быть более мощными, более быстрыми, более собранными на дороге. Так ли это? Разбираемся на примере Nissan Juke Nismo RS.
Audi A3
Audi A3

Audi > A3

Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Геометрия и алгебра: 4х2 или 4х4?

Оцениваем разные трансмиссии. Участники теста — Audi A3 и Nissan Juke с передним и с полным приводом.

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