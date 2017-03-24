Наиндертальцы, или Все на борьбу с технической неграмотностью

Какой аккумулятор лучше — гелевый или гелиевый? Какую мощность потребляет автомобиль за один час? Учимся говорить правильно!

С экрана телевизора автоэксперт призывает отказаться от свинцовых батарей: мол, это вчерашний день! Тут же некий заведующий кафедрой, пугая грядущим переводом на электроплиты, сообщает, что «проводка в жилых домах рассчитана на мощности в 220 вольт». А вот статья из интернета про дАтирование государством, а вот реклама «статиСТИческой» смазки.

Подобные перлы обрушиваются на нас ежесекундно. Что ж, будем по мере сил бороться с технической неграмотностью. Кстати, слово из заголовка не придуманное, оно позаимствовано с одного из интернет-сайтов.

Гелевый и гелиевый

Редкая статья про современные аккумуляторы обходится без упоминания гели­евых батарей. Но таких изделий нет даже у фантастов! Гелий — это инертный газ, его используют как защитную среду при выплавке металлов, для создания давления в топливных баках ракет, при производстве полупроводниковых и других материалов, а также как теплоноситель в ядерных реакторах. Но что касается батарей, то никакого гелия там нет. Они не гелиевые, а гелевые — от слова «гель». В такой консистенции находится электролит в аккумуляторе.

Двигатель и движитель

Термин «двигатель», как правило, понимается правильно — это то же самое, что и мотор (лат. motor — приводящий в движение). Иными словами, это устройство, преобразующее тепловую, солнечную, электрическую или другую энергию в механическую. Именно двигатель установлен под капотом автомобиля. Термином «движитель» обозначают устройство, которое преобразовывает работу двигателя непосредственно в движение транспорта. На суше движитель может быть колесным, гусеничным или, скажем, шагающим. На воде это гребное колесо, винт или водомет. Поэтому «движитель» и «двигатель» — не синонимы.

Метеор и метеорит

Несколько лет назад видеорегистраторы сотен автомобилей зафиксировали пролет челябинского метеорита. Все об этом слышали, но… Но этого не могло быть по очень простой причине: метеориты не летают. Потому что метеорит — это тело космического происхождения, упавшее на Землю из межпланетного пространства. Иными словами, метеорит — это то, что уже отлетало. Летают же метеоры.

Антикрыло и спойлер

Антикрыло — это приспособление, обтека­емое, как и крыло, с двух сторон воздушными потоками, но создающее не подъемную, а прижимную силу. Спойлер же не создает аэродинамическую силу, а препятствует ее возникновению (англ. to spoil — портить). Например, спойлер, встроенный в передний бампер, отсекает воздушный поток, идущий под днище, и таким образом препятствует возникновению подъемной силы. Его задача — «поворачивать» воздушные потоки (создавать завихрения, обеспечивать локальные срывы) в нужных конструктору направлениях.

Степени и сжатия

Степень сжатия — 10,5:1! Такими сообщениями часто путают покупателей некоторые автосалоны. Это неграмотно: с таким же успехом можно говорить, что октановое число бензина равно 95:1, а не 95. Степень сжатия — это число (в данном случае 10,5), выражающее отношение полного объема цилиндра ­к объему камеры сгорания.

Свинцовый и кальциевый

Аккумуляторные батареи бывают цинковыми, свинцовыми, никель-кадмиевыми, литий-ионными — вот только о кальциевых никто не слышал. Однако значок Ca (а то и Ca-Ca) на автомобильных аккумуляторах присутствует часто. Легче они от этого не становятся, хотя кальций — металл куда более легкий, чем свинец. Речь идет о совсем небольших (проценты или доли процента) добавках этого щелочного металла в сплав, из которого изготавливают пластины батарей. Если его добавляют и в положительные, и в отрицательные электроды, получаются так называемые «Са-Са». Батареи с добавкой кальция в электроды при прочих равных условиях труднее закипают. У них меньше саморазряд при хранении, что очень удобно для продавцов. Но при этом они все равно остаются свинцовыми.

Наиндертальцы, или Все на борьбу с технической неграмотностью
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (85)

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Автор ошибается с определением метеор или метеорит:метеор--это вообще не объект (поэтому летать тоже не может),это ЯВЛЕНИЕ ,видимый след вошедшего в атмосферу метеороида. А вот с метеороидом могут случиться разные вещи:он  может сгореть в атмосфере,уйти обратно в космическое пространство или упасть на Землю и стать метеоритом. Следовательно,если говорить совсем по научному,то люди видели метеор челябинского метеорита;но это будет сильно по заумному,поэтому ,учитывая факт,что нам известно ,что данный метеороид стал Челябинским метеоритом,вполне научно и верно называть данное явление пролётом Челябинского метеорита.

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+1

Михаил Владимирович, добавьте про радиус колеса и шины.
Такое даже у Меньших на его сайте проскакивало.

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0
Dictor

Вообще-то я об этом столько раз писал, что уже неловко повторяться. А что у него проскакивало? Надеюсь, не шины 15-го радиуса?

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0
Колодочкин Михаил

А как понимать «даже»?

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0
Колодочкин Михаил

Что лучше, 15 радиус или 16?
Как-то так. Все аж взбледнули, даже Робот, даже Каплан.

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0

Зачётный «ликбез». Спасибо.

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0
Виктор

Спасибо Вам, Виктор.

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0

6) необслуживаемые батареи с Кальцием (Ca-Ca) «нечувствительны к излишнему заряду», но плохи при переразряде ! «При разряде свыше 50% емкости на пластинах происходят необратимые изменения, приводящие к снижению емкости и отдаваемой мощности». 1)«Гелиевые» это как медные, итриевые, иридиевые и платиновые свечи зажигания. А еще мне посоветовали кажется никелиевые , оказалось это обычные ЭЗ Standard Энгельсовский завод или АПС Приоритет.

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0
Александр П

Александр —- иридиевые свечи все-таки существуют: это название прижилось из-за тонюсеньких электродов. А вот гелиевых аккумуляторов все —таки во Вселенной пока что нет... Есть гелевые.

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+2
Колодочкин Михаил

«Все вещества (за некоторым исключением) могут существовать в трёх агрегатных состояниях — твёрдом, жидком и газообразном.» Понятие «гель» или состояние «гелевое» наверное больше подходит к жидкому (или твердому ?!) агрегатному состоянию. Плюс по-русски нет ни гелевых, ни гелиевых — есть жидкие батареи или полутвердые или аморфные, коллоидные ?!. Например загустевшая битумная мастика или загустевшее масло .. оно же не гелевое состояние. Еще мне кажется в контексте где говорят про студень (!!! студеный) он же  гель, жель, гжель должна сопутствовать пониженная температура. Гель и Гелий это Химия. И вообще верните Русский язык ..(это не Вам)

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0
Александр П

Есть батареи, которые принято называть гелевыми. Что до автомобильных, то там AGM, но они не гелевые, если быть точными в формулировках.

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+1
Колодочкин Михаил

Про Гелевые никогда не слышал . Что-такое Гель в Химии не помню, чтобы даже изучали. Гелиевые — это же воздушные шарики заполненные гелием !

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0
Колодочкин Михаил

иридиевые знают, а вот иттриевые (ЭЗ Yttrium из «иттриевого сплава в центральном и боковом электродах» или «с электродами, легированными иттрием» ) для продавцов оказалось новость при том, что их выпускают в г. Энгельс, а не в Китае или на Луне

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0
Александр П

А что от продавцов хотеть? Нахватаются всего по чуть-чуть... Манагеры сплошь идиоты, вообще ни в чем не волокут. Продавцы умнее:)

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+1
Колодочкин Михаил

Слово «идиоты» надо давно вывести из рамок оскорбления, придать какое-то официальное значение термину, как характеристика ,как агрегатное состояние , как тот же гель — новое понятие, привязать к шкале.... Пусть меня обозначат «идиот», но я буду точно знать уровень моих знаний, может быть даже укажу в характеристике, если это поможет моей карьере. Кстати, умный продавец мог и подшутить, а мог и кинуть таким образом начитанного клиента, гоняющегося за красивыми терминами, но плохо знающим детали ... о!  «никелиевые», а это просто «медный сердечник в никелиевом корпусе» 55р штучка

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0

Согласен с Dictor. Метеор — это не объект, а явление, т.е. светящийся след метеороида. И это явление не зависит упал ли объект на землю, сгорел в атмосфере или вылетел обратно в космос. Такое же явление, но со светимостью более 4 звездных величин называется болидом.
Итак в космосе летают метеороиды, астероиды и кометы.
В атмосфере светятся — метеор или болид.
Упал на Землю — получился метеорит.

В целом со статьей согласен. Неправильное применение терминов может привести в лучшем случае к непониманию собеседников. Например, у нас путают и часто такие термины как: постановка на производство, организация производства и подготова производства. Вроде все о подготовительных мероприятиях производства, но каждый термин определяет разные цели и задачи.

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+4
Баронин Сергей

Спасибо! Насчет метеороидов очень интересно.

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0

Метеоры тоже не летают. Летают метеороиды.

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0
Dictor

Метеор`Толковый словарь Ефремовой`
м. 1) Явление короткой вспышки небольшого твердого небесного тела, на огромной скорости вторгающегося в земную атмосферу из межпланетного пространства. 2) Само такое небесное тело.

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0
Колодочкин Михаил

Я больше доверяю Международной метеорной организации.
«The light phenomenon which results from the entry into the Earth’s atmosphere of a solid particle from space».

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0

Хорошо, «кальциевый„- это неправильно, а „гибридный“ чем не угодил.Как различать аккумуляторы, где кальций только в одних пластинах ( Ca, Ca+, Pb/Ca) и , где кальций в обоих пластинах(Ca/Ca). Аккумуляторы различаются потребительскими свойствами.

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0
Clan Александр

А где вы увидели термин «гибридный»?

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+2
Колодочкин Михаил

Да, Вы, не используете в своих статьях слово «гибридный», но аккумуляторы Ca и Ca/Ca различаются по расходу воды.Как их разделить простому потребителю?

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0
Clan Александр

И как же?

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0
Колодочкин Михаил

АКБ с добавками сурьмы-сурмянистые, с добавками кальция в одни пластины(Ca)- гибридные, с добавками кальция и в положительные, и в отрицательные пластины(Сa/CA)-кальциевые.

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0
Clan Александр

Так речь немножко не об этом. По России 2 лично слышал, как «эксперт» советует не брать свинцовые батареи, потому что это, мол, отстой, а переходить на кальциевые...

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+1
Колодочкин Михаил

неее, по «России 2» может и прокатит, но по России вряд-ли — недавно на тех низких холостых оборотах, что я установил накатал с гаджетами по ямам на лампу разряда АКБ. Т.е. Ca-Ca АКБ уже бы повредил переразрядом более 50%. Такие скорости —такие обороты. А перезаряда АКБ (электрика в норме) не бывало еще. Зарядил свинец пускозарядным «Катунь 512» и снова в путь.

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0
Александр П

У меня на Волге Оптима стояла:)

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+1

Словарь демократического новояза значительно богаче, не к ночи упомяну олбанский язык. Цель вполне понятна.
Хочешь убить в человеке мысль, убей его язык.

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+3
робот

да, согласен. С этим и сражаюсь.

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+3

Насчёт спойлера... не совсем корректно. То, что находится у губы переднего бампера — именуется «сплиттер». Потому как он не «портит» (spoil) поток, уже обтекающий автомобиль, а делит (split) набегающий поток, не давая воздуху, сжатому перед автомобилем, пойти под днище и увеличить там давление.
Другими словами — если стоит в уходящем потоке (сходящем с машины) — спойлер , во входящем — сплиттер. Вне потока обтекания машины — [анти]крыло.

И — о степени сжатия. Почему Вам так уж не понравилось «10,5:1» ? Это ведь отношение, не так ли? И  10,5:1=10.5. Может, непривычно и потому царапает взгляд — но ничего особо некорректного в такой записи нет.
Октановое число Вы неудачно привели в пример, так как это содержание (в процентах по объёму) изооктана (2,2,4-триметилпентана) в его смеси с н-гептаном для смеси с той же детонационной стойкостью. То есть — не отношение, и писать 95:1 — неправильно. Вот 95% — вполне корректно, хотя и не применяется.

Но это спор о частностях — в целом я с Вами вполне согласен, ползучая неграмотность печальна и с ней надо бороться.

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0
Akopov Mikhail

Насчет степени сжатия. Все-таки 6:2 будет 3 , а не 3:1. Привыкнуть можно к любой ахинее, конечно же, но существует элементарная грамотность, которой и стоит придерживаться. Иначе начинается бардак —- что мы, собственно, и видим. В любых грамотных учебниках указано одно число, а не два. Что до октанового числа, то мне кажется, что я прав, но если подскажете лучший пример, буду признателен.

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+3
Колодочкин Михаил

Раньше писали — передаточное отношение. Например, для главной передачи Москвича-401 оно указывалось как 5,14:1. Это 36 и 7 зубьев. Ну, тут хоть целые числа зубьев. А при степени сжатия это объёмы, как их там точно измерить? Так что это некорректно, конечно.

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0
Шандор Матиас

Да, верно

Ответить#
0
Колодочкин Михаил

Степень сжатия — это геометрическое понятие, вычисляется совершенно точно:
отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объём цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания
Ровно потому это и является отношением к единице, что надпоршневое пространство при ВМТ принято за единицу (а не за двойку).

Ответить#
0
Akopov Mikhail

А мы о чем спорим-то? Вы предлагаете 10:1 писать?

Ответить#
0
Колодочкин Михаил

Нет, сам так не пишу, и другим не предлагаю. Но — такая запись допустима и, если встречается — не является некорректной..

Ответить#
-4
Akopov Mikhail

Нет, это безграмотность. Понять можно, но не более того.

Ответить#
+2
Колодочкин Михаил

Очень много величин, которые определяются отношением чего-то к чему-то. Зачем же писать это всё в виде отношения какой-то величины к единице?

Ответить#
+1
Шандор Матиас

А я о чем? Не надо, естественно. Так и свой возраст можно написать как 16:1 —- отношение прожитых лет к одному году. Но это и есть неграмотность.

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+2
Колодочкин Михаил

Про возраст — будет неграмотно, верно. Потому, что возраст — не отношение. А степень сжатия — именно что отношение, по определению.

Ответить#
-6
Akopov Mikhail

В начальной школе учат тому, что такое частное. Это одно число —- и всё.

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+1
Колодочкин Михаил

вот и добрались до тонкой разницы. По определению (всем, какие я нашёл) словесно степень сжатия — это именно отношение, а не частное от деления. Так что, подходя строго формально  — правильно писать именно 10.5:1, а запись 10.5 — сокращённый её вид, менее корректный, но допустимый :-)

Ответить#
-6
Akopov Mikhail

То есть вы пишете и говорите неправильно? Посмотрите в любом словаре, что такое степень. Впрочем, извините, мне этот диспут неинтересен. Ни один двигателист и просто инженер так никогда не скажет.

Ответить#
+3
Колодочкин Михаил

Я, покопавшись в теме, кажется, нашёл причину для распространённости обозначения степени сжатия именно как отношения. Так поступают ровно для того, чтобы отделить понятие степени сжатия от компрессии на уровне даже записи. Вот пример: «степень сжатия — 10:1, компрессия — 15,8». Должен признать, что смысл в таком подходе есть.

Ответить#
-6
Akopov Mikhail

Я замолкаю. Правильный ответ дан в материале.

Ответить#
+1
Шандор Матиас

«объёмы, как их там точно измерить?»
Архимед справлялся

Ответить#
-3
laughman

Число зубьев при зубчатой передаче всегда целая величина. А передаточное число, соответственно, число рациональное. Об объёмах такое не скажешь. И измерить абсолютно точно объём камеры сгорания не способен даже Архимед.

Ответить#
0
laughman

Да и справляться не надо — ведь объём камеры измеряют, не промеряя то, что получилось, а наоборот. Под заданный объём её, камеру, изготавливают. И никаких проблем этот самый заданный объём использовать в расчёте.

Ответить#
-8
Колодочкин Михаил

А где Вы встречали степень сжатия отношением не к единице?
Что касается октанового числа — Вы всё же не правы, определение октанового числа я дал, это не отношение.

Ответить#
-7
Akopov Mikhail

Так правильно! И не надо это писать! Ни в одном учебнике такой ахинеи нет. ЕСли учебник не из Сети скачан, естественно.

Ответить#
+2
Колодочкин Михаил

Про ОЧ — не надо. А про степень сжатия — можно, так делается не так уж редко и с другими отношениями. В данном случае, думаю, вас смутило то, что отношение — к единице. Верно, выглядит не очень хорошо — и, тем не менее, корректно.

Ответить#
-8
Akopov Mikhail

У нас не все имеют знание иностранных языков ) и не все были отличниками по физике и математике )

Ответить#
0
Евгений

Ну и? Неплохо же чуть подтянуться?

Ответить#
0
Akopov Mikhail

До сих пор жалею ,что в школе преподают Наташу Ростову больше , чем Аристотель, Фалес Милетский, Пифагор, Платон ,Архимед и их труды мельком проскакивают.

Ответить#
0
Akopov Mikhail

Так лень же замучила ) Это ж надо думать, задачки решать и кое что учить(запоминать) Нагрузка на мозг ))

Ответить#
0
Евгений

Говорят, тренировка мозга — один из методов профилактики болезни Альцгеймера. Так что не занудства одного ради, а о здоровье нации попекаясь. :-D

Ответить#
-5
Akopov Mikhail

Согласен ) Только как нацию сподвигнуть ? )

Ответить#
0
Евгений

Ну, всю не получится. Человек пять-восемь всегда готовы «назло кондуктору отморозить уши».

Ответить#
-4

А когда говорят, что дизель лучше тянет потому, что у него больше крутящий момент, это не то же самое, что ли?

Ответить#
0
Шандор Матиас

Не совсем, если понимать какой диапазон оборотов имеется ввиду.

Ответить#
0
Евгений

Под выражением «то же самое» я имел в виду что это точно такая же безграмотность.

Ответить#
0
Евгений

Ладно, я Вам приведу один пример. Если он Вас не убедит, то дальнейшие объяснения на эту тему следует считать бесмыссленными.
Два совершенно одинаковых автомобиля. С одинаковой трансмиссией, с одинаковыми передаточными числами. С одинаковыми колёсами. Поднимаются на один и тот же подъём. Уклон одинаковый. Поднимаются с постоянной скоростью. Один поднимается быстро, другой медленно. Почему? Момент, развиваемый двигателями, естественно, одинаков, ибо сила тяги, необходимая для преодоления одного и того же подъёма у одинаковых автомобилей тоже одинаковая (они не ускорятся же, оба движутся с постоянной скоростью). Но почему один движется быстрее? Ещё раз подчёркиваю, крутящий момент, развиваемый двигателями, одинаков.
А всё дело в том, что его двигатель МОЩНЕЕ. То есть он при равном крутящем моменте способен развивать более высокие обороты. Одну и ту же работу может выполнить быстрее. Вот и всё. А поскольку мощность это есть произведение момента на обороты, то более высокие обороты при одинаковом моменте только частный случай. Сочетания могут быть различными. Например, при равных оборотах момент у более мощного двигателя будет выше. Что и мы и наблюдаем на скоростной характеристике, и что и дало повод для пересудов. На практике такое означает, что автомобиль с более мощным двигателем может подниматься с определённой скоростью на более крутой подъём. Более слабый с такой же скоростью может подниматься только на более пологие уклоны. Нужно просто понимать, что такое вообще мощность. И чем она отличается от крутящего момента при вращательном движении и от силы при прямолинейном. А то ведь можно и Землю приподнять, если соответствующее плечо подобрать. Только вот сколько времени потребуется на это?

Ответить#
+1
Шандор Матиас

Это всё так, «формат» мощности разный у дизелей бензинов, только и всего.

Ответить#
0
Евгений

Диапазон оборотов тут ни при чём. Если дизель и тянет лучше на низах, чем современные бензиновые двигатели, то это исключительно потому, что у него в этом диапазоне выше мощность, а не крутящий момент.

Ответить#
0
Шандор Матиас

Ребята, простите за гаражный подход, но все ваши графики, циферки, лишь тема для дискуссии. При прочих равных, дизель (пока) преобразует в полезную работу, заложенного в носителе энергии потенциала, больше, чем бензинка. Док-ва: дизель, плохо греется (по сравнению с «б» больше уходит в работу); дизелю, для одинаковой работы, по сравнению с «б» нужно меньше носителя, примерно в 1,5 раза. (учитываем не объявления производителей, а реальность). Переубедить меня невозможно, не трудитесь.

Ответить#
0
Шандор Матиас

Вот как раз всё решает диапазон оборотов. Покажите мне хоть один дизель с 6000 об мин. Все они работают до 4500(красный сектор). Более того, мгновенная мощность не что иное как произведение момента на угловую скорость и на плечо вращения. Поэтому на низах действительно дизель тянет лучше потому что момент больше. В этом то и прикол , который мало кто понимает — тяга и ускорение это момент, а мощность это обороты. Взгляните сюда и сравните с бензомоторами

ссылка

Ответить#
0
Евгений

Мощность при вращательном движении есть произведение момента на угловую скорость. Всё. Без всяких плеч.

Ответить#
0
Шандор Матиас

Момент,как понятие подразумевает, плечо .В физике в системе СИ оно равно 1м.Применительно к нашей теме , получается круг радиусом 2пи = примерно 6,28 м а далее высчитывается путь по числу оборотов за 1 с и далее ,зная силу, собственно мощность. Очень простая школьная задача, я уже где-то писал здесь.

Ответить#
0
Евгений

Мощность при вращательном движении есть произведение момента на угловую скорость. Это элементарное понятие из физики. И всякие споры здесь лишены смысла. Если так уж хочется включить сюда радиус, то это будет произведение силы, которая действует на определённом радиусе (чем больше радиус, тем меньше сила при одинаковом моменте), на величину этого радиуса и на угловую скорость вращения. Хотя так, конечно, никто не делает.

Ответить#
0
Шандор Матиас

Тролль в своем репертуаре! Очередной перл выдал! Не вздумайте только его кормить.

Ответить#
+1
Стефанов Виктор

А я и не собираюсь. Если человек не знает, что такое мощность и считает, что сила тяги равна крутящему моменту, умноженному на плечо, то о чём тут можно говорить?

Ответить#
+1
Шандор Матиас

Он совсем неграмотный, что ли? Я специально заглянула в книгу (не в википедию!) по физике, там написано, что момент является произведением силы на плечо! Значит, сила будет отношением момента к плечу! Это уже простая арифметика! Несет пургу какую-то, да еще и ссылается на разные источники. А вообще, пусть несет, сам себя только дискредитирует.

Ответить#
0
Небо

О, ну хоть Вы внятно выразились! Действительно, у меня описка, спасибо, что заметили.
Всем паrдон — и просьба. Подметив ошибку, указывать, в чём она состоит, а не впадать в истерики.

Ответить#
-6
Шандор Матиас

Так считаю не я один. Вообще неплохая у меня компания, завидуйте:
Из классики — Пёрышкин в «физике» для 7 класса.
Из нынешних ПИНСКИЙ А.А., РАЗУМОВСКИЙ В.Г., ДИК Ю.И. в «ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ», 7 КЛАСС,
И незнакомый мне ранее учебник «Фоксфорд» — тоже для 7 класса
И даже вики бочком притиснулась:
ссылка

Так что я не сильно обижаюсь на то, что Вы в эту компанию не входите.

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-9
Шандор Матиас

Вы проделали ровно то, с чем борется уважаемый автор: перепутали мощность с силой. Вследствие чего и перепутали плечо момента с угловой скоростью.

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-8
Шандор Матиас

а ЭТО К ЧЕМУ?

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0
Шандор Матиас

А что не так? Сила тяги равна крутящему моменту, умноженному на плечо. Плечо — параметр геометрический, он не меняется. И потому «лучше тянет» строго то же самое, что и «больше крутящий момент».

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-9
Akopov Mikhail

Насколько я помню из физики момент есть произведение силы на плечо, т.е. сила есть отношение момента к плечу. «Лучше тянет» нет такого параметра, есть параметр «запас мощности» и при оценке тягово-динамических свойств авто строится график мощностного баланса, курсовая работа для студентов 3го курса

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+1
Константин

Да всё правильно! Только не все это понимают, к сожалению.

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+1
Константин

Безусловно, лучше тянет автомобиль с более мощным двигателем. А не тот, у которого на внешней скоростной характеристике больше крутящий момент.

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+1
Константин

Ну, вот давайте ещё раз. Момент — строго соответствует силе тяги. Мощность — зависит от скорости. Один и тот же момент, одна и та же сила тяги при разных скоростях движения соответствует разной мощности.

Для расчёта, ускоряется тело или замедляется, мощность — вторичное понятие. Полезно знать что и насколько больше: сила сопротивления в данный момент времени или сила тяги. Так мы получим силу, которую поделим на массу тела — и получим ускорение (положительное или отрицательное).

Субъективное понятие «лучше тянет» относится именно к тому, замедляется автомобиль или ускоряется. И, соответственно — относится к развиваемой силе тяги, что эквивалентно развиваемому моменту.

Но расчёт по моментам времени не слишком-то удобен в некоторых случаях, потому для удобства применяют понятие «мощность», которое можно из момента вывести. Именно так, а не наоборот.

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-7
Шандор Матиас

Тролль очередной перл выдал: Сила тяги равна крутящему моменту, умноженному на плечо.

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0
Стефанов Виктор

Не надо вообще реагировать на это.

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0
Шандор Матиас

Вы совершенно правы, это и до Вас замечали:
Правдин. География.
...
Г-жа Простакова (Стародуму). А к чему бы это служило на первый случай?
Стародум: На первый случай сгодилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь.
Г-жа Простакова. Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь

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-8