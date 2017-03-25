Lada Vesta из парка ЗР: две зимы позади

В столицу пришла весна, с дорог сошел практически весь снег, и мы решили оценить, как редакционная Веста пережила две зимы.

Лада Веста Лада Веста из парка ЗР

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Под окнами редакции Веста появилась в декабре 2015 года, ненамного позже первого снега. Так что на счету седана две полные зимы со всеми российскими прелестями: реагентами в городе, песком на трассах и опасными для краски ледяными «сугробами».

Хотя настоящих морозов на долю машины выпало немного, всего-то по нескольку дней за —20°C в январе 2016-го и за —30°C в январе 2017-го. Веста заводилась всегда, без лишних жалоб на жизнь. Создать в салоне Ташкент отопитель способен вполне оперативно, так что о температуре за бортом я забывал быстро.

Лакокрасочное покрытие успело получить несколько «шрамов» до грунтовки, но покрываться рыжим налетом они не собираются. То же самое могу сказать про редакционные Калину 2 и Ларгус, пережившие уже четыре и пять зим соответственно. Помнится, Самары и «десятки» такой стойкостью не отличались, с радостью подсказывая владельцу наличие повреждений на кузове рыжими отметинами.

Лада Веста Отбортовки порогов пострадали от контактов с бордюрами, но держатся молодцом.

Лада Веста Шильдик на крышке багажника тоже обрел неприглядный вид. А ведь реагентов и пескоструя ему достается минимум.

В целом, краска держится молодцом даже в нижней части бамперов, иногда контактирующей с бордюрами, сугробами и прочими твердыми объектами. Сколов на капоте многовато, но их я склонен списать на большой пробег по трассе. Вне городской черты наша Веста намотала около половины своего пробега, то есть под 20 000 км.

А вот осмотр хромированных деталей поверг в уныние. «Бумеранги» переднего бампера изобилуют вздутиями и «оспинами». Еще немного, и они станут заметны не только владельцу. Сколько блестящее покрытие продержится до того момента, как начнет облезать? Подозреваю, что осталось немного: в неприглядный вид уже начали приходить буквы «LADA» на крышке багажника, хотя они-то находятся в менее агрессивной среде, нежели накладки передка.

Проблема хрома, кстати, наследственная. Стойкостью не отличаются и вставки решетки радиатора на Гранте, Ларгусе и Калине 2, которые трудятся в редакции.

Лада Веста Хромированные накладки переднего бампера покрылись сколами и вздутиями. Нашей Весте, напомним, две зимы и 38 000 км пробега.

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Осмотр днища не выявил каких-либо критических недочетов. Обе отбортовки порогов оказались серьезно помяты, но краска на них повреждена по-минимуму, а ржавчины нет вовсе. Цела и подвеска выпускной системы, на которую жалуются некоторые владельцы Вест.

Но, говоря откровенно, на подъемник я загнал машину по другой причине. Около месяца назад обратил внимание на изменившийся звук выпуска. Подумал, что показалось, однако коллеги, взявшие Весту на сравнительный тест, подтвердили: система явно утратила герметичность. Звук прорывается в районе гофры, но явных повреждений на ней пока не заметно.

Попробуем указать на проблему мастеру по гарантии. Тем более что на следующей неделе Веста как раз едет к дилеру: с наступлением теплых дней вновь напомнило о себе рывками сцепление. На нашей машине, напомню, работает второй комплект, установленный на пробеге 20 500 км и прошедший 17 500 км. Третьим станет уже усиленный заводом вариант. Посмотрим, сколько протянет он.