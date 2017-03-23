Оператив ЗР: первый тест нового хэтчбека Suzuki Swift

Повод: в Европе стартуют продажи нового Suzuki Swift.
Место действия: Монте-Карло, Монако.
Suzuki Swift 2017Принадлежность к бренду в новом Suzuki Swift угадывается безошибочно
Впечатления: сажусь в новый автомобиль и понимаю, что над машиной поработали. Причем очень серьезно. Нет, аскетизм салона никуда не делся. Автодоводчик окна тут по-прежнему один, а пластики панелей… ну, не такие они, как у немцев. А вот руль, обтянутый кожей, великолепен. Он словно продолжение рук. Обратная связь так просто образцовая, на уровне баварских моделей.
Suzuki Swift 2017Салон стильный. Руль обтянут натуральной кожей и у него отличный хват. Но от экономии на мелочах никуда не деться. Стеклоподъемник с автодоводчиком только у водителя.
Думаю, для России оптимальным вариантом будет именно литровый мотор. Да, такие агрегаты боятся завозить на наш рынок другие производители. Мол, малообъемные моторы у нас вообще не признают, а потому и оснащенные ими машины не покупают. Но Swift в любом случае будет нишевым продуктом. Потому резвый хэтчбек и может приглянуться. К тому же автомат должен быть более надежен, нежели вариатор.
Подвеска у Свифта довольно плотная, особенно сзади. Любые неровности и ямы она передает на кузов. Это плата за отточенную управляемость, но в России, где дороги хуже европейских, хэтчбек может показаться излишне жестким. Потому под наши условия необходимы более мягкие настройки ходовой.
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Suzuki Swift 2017К читаемости информации на панели приборов претензий нет.
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Suzuki Swift 2017На заднем сиденье не слишком тесно, учитывая габариты машины.
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Suzuki Swift 2017Объем багажника — 265 литров, а со сложенными спинками заднего ряда — все 569 л.
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Suzuki Swift 2017Основной рынок продаж Свифта — Великобритания. Надеемся, что этот хэтч вскоре окажется и у нас.
Представители Suzuki рассказали, что хотят вывести Swift на российский рынок. Однако точных дат начала продаж пока нет. Решение зависит от множества факторов. В том числе от того, куда пойдет наш авторынок.
Перспективы: хочется верить, что заводной хэтчбек появится в России. Но вот когда и с каким мотором — вопрос. Пока нет даже примерных цен. В Европе же автомобиль нового поколения наверняка будет пользоваться успехом, особенно версии с механикой. Там такие машинки любят. А может, к нам приедет полноприводный Свифт? Хорошо бы... Остается только ждать.
Подробности: ЗР, 2017, № 05
Фото: Максим Гомянин и Suzuki