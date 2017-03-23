Оператив ЗР: первый тест нового хэтчбека Suzuki Swift

Suzuki Swift — машина знаковая. Стильный юркий хэтчбек пользуется популярностью у покупателей всего Старого Света. Мы проверили новое поколение модели на горных серпантинах близ Монте-Карло.

Suzuki Swift
Suzuki Swift

Suzuki > Swift

Повод: в Европе стартуют продажи нового Suzuki Swift.

Место действия: Монте-Карло, Монако.

Suzuki Swift 2017

Suzuki Swift 2017Принадлежность к бренду в новом Suzuki Swift угадывается безошибочно
Принадлежность к бренду в новом Suzuki Swift угадывается безошибочно

Впечатления: сажусь в новый автомобиль и понимаю, что над машиной поработали. Причем очень серьезно. Нет, аскетизм салона никуда не делся. Автодоводчик окна тут по-прежнему один, а пластики панелей… ну, не такие они, как у немцев. А вот руль, обтянутый кожей, великолепен. Он словно продолжение рук. Обратная связь так просто образцовая, на уровне баварских моделей.

Suzuki Swift 2017

Suzuki Swift 2017Салон стильный. Руль обтянут натуральной кожей и у него отличный хват. Но от экономии на мелочах никуда не деться. Стеклоподъемник с автодоводчиком только у водителя.
Салон стильный. Руль обтянут натуральной кожей и у него отличный хват. Но от экономии на мелочах никуда не деться. Стеклоподъемник с автодоводчиком только у водителя.

Материалы по теме
Tiida Ceed Rapid_zr 06_15-HDR_новый размер Nissan Tiida против Kia cee’d и Skoda Rapid: разведка боем (ВИДЕО)
На тест нам предоставили две модификации Свифта. Это машина с литровым наддувным мотором в 112 л.с. и 6-ступенчатым автоматом, а также хэтчбек с атмосферным двигателем 1,2 л (90 л.с.) и вариатором. Управление тягой у обоих агрегатов понравилось. Машина без лишней резкости, очень четко реагирует на работу правой педалью. С наддувным мотором автомобиль резвее. Автомат не «тупит» при резком нажатии на педаль акселератора. Переключения мягкие и точные. Swift с 90-сильным мотором чуть медленнее. Разгон вальяжней, но и он далеко не тихоход.

Думаю, для России оптимальным вариантом будет именно литровый мотор. Да, такие агрегаты боятся завозить на наш рынок другие производители. Мол, малообъемные моторы у нас вообще не признают, а потому и оснащенные ими машины не покупают. Но Swift в любом случае будет нишевым продуктом. Потому резвый хэтчбек и может приглянуться. К тому же автомат должен быть более надежен, нежели вариатор.

Подвеска у Свифта довольно плотная, особенно сзади. Любые неровности и ямы она передает на кузов. Это плата за отточенную управляемость, но в России, где дороги хуже европейских, хэтчбек может показаться излишне жестким. Потому под наши условия необходимы более мягкие настройки ходовой.

Suzuki Swift 2017

Suzuki Swift 2017К читаемости информации на панели приборов претензий нет.
К читаемости информации на панели приборов претензий нет.

Suzuki Swift 2017

Suzuki Swift 2017На заднем сиденье не слишком тесно, учитывая габариты машины.
На заднем сиденье не слишком тесно, учитывая габариты машины.

Suzuki Swift 2017

Suzuki Swift 2017Объем багажника — 265 литров, а со сложенными спинками заднего ряда — все 569 л.
Объем багажника — 265 литров, а со сложенными спинками заднего ряда — все 569 л.

Suzuki Swift 2017

Suzuki Swift 2017Основной рынок продаж Свифта — Великобритания. Надеемся, что этот хэтч вскоре окажется и у нас.
Основной рынок продаж Свифта — Великобритания. Надеемся, что этот хэтч вскоре окажется и у нас.

Представители Suzuki рассказали, что хотят вывести Swift на российский рынок. Однако точных дат начала продаж пока нет. Решение зависит от множества факторов. В том числе от того, куда пойдет наш авторынок.

Перспективы: хочется верить, что заводной хэтчбек появится в России. Но вот когда и с каким мотором — вопрос. Пока нет даже примерных цен. В Европе же автомобиль нового поколения наверняка будет пользоваться успехом, особенно версии с механикой. Там такие машинки любят. А может, к нам приедет полноприводный Свифт? Хорошо бы... Остается только ждать.

Подробности: ЗР, 2017, № 05

Оператив ЗР: первый тест нового хэтчбека Suzuki Swift

Фото: Максим Гомянин и Suzuki

Оператив ЗР: первый тест нового хэтчбека Suzuki Swift
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Suzuki Swift

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Комментарии