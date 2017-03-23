Оператив ЗР: первый тест нового хэтчбека Suzuki Swift

Suzuki Swift — машина знаковая. Стильный юркий хэтчбек пользуется популярностью у покупателей всего Старого Света. Мы проверили новое поколение модели на горных серпантинах близ Монте-Карло.

Повод: в Европе стартуют продажи нового Suzuki Swift.

Место действия: Монте-Карло, Монако.

Suzuki Swift 2017 Принадлежность к бренду в новом Suzuki Swift угадывается безошибочно

Впечатления: сажусь в новый автомобиль и понимаю, что над машиной поработали. Причем очень серьезно. Нет, аскетизм салона никуда не делся. Автодоводчик окна тут по-прежнему один, а пластики панелей… ну, не такие они, как у немцев. А вот руль, обтянутый кожей, великолепен. Он словно продолжение рук. Обратная связь так просто образцовая, на уровне баварских моделей.

Suzuki Swift 2017 Салон стильный. Руль обтянут натуральной кожей и у него отличный хват. Но от экономии на мелочах никуда не деться. Стеклоподъемник с автодоводчиком только у водителя.

На тест нам предоставили две модификации Свифта. Это машина с литровым наддувным мотором в 112 л.с. и 6-ступенчатым автоматом, а также хэтчбек с атмосферным двигателем 1,2 л (90 л.с.) и вариатором. Управление тягой у обоих агрегатов понравилось. Машина без лишней резкости, очень четко реагирует на работу правой педалью. С наддувным мотором автомобиль резвее. Автомат не «тупит» при резком нажатии на педаль акселератора. Переключения мягкие и точные. Swift с 90-сильным мотором чуть медленнее. Разгон вальяжней, но и он далеко не тихоход.

Думаю, для России оптимальным вариантом будет именно литровый мотор. Да, такие агрегаты боятся завозить на наш рынок другие производители. Мол, малообъемные моторы у нас вообще не признают, а потому и оснащенные ими машины не покупают. Но Swift в любом случае будет нишевым продуктом. Потому резвый хэтчбек и может приглянуться. К тому же автомат должен быть более надежен, нежели вариатор.

Подвеска у Свифта довольно плотная, особенно сзади. Любые неровности и ямы она передает на кузов. Это плата за отточенную управляемость, но в России, где дороги хуже европейских, хэтчбек может показаться излишне жестким. Потому под наши условия необходимы более мягкие настройки ходовой.

Suzuki Swift 2017 К читаемости информации на панели приборов претензий нет. Suzuki Swift 2017 На заднем сиденье не слишком тесно, учитывая габариты машины. Suzuki Swift 2017 Объем багажника — 265 литров, а со сложенными спинками заднего ряда — все 569 л. Suzuki Swift 2017 Основной рынок продаж Свифта — Великобритания. Надеемся, что этот хэтч вскоре окажется и у нас.

Представители Suzuki рассказали, что хотят вывести Swift на российский рынок. Однако точных дат начала продаж пока нет. Решение зависит от множества факторов. В том числе от того, куда пойдет наш авторынок.

Перспективы: хочется верить, что заводной хэтчбек появится в России. Но вот когда и с каким мотором — вопрос. Пока нет даже примерных цен. В Европе же автомобиль нового поколения наверняка будет пользоваться успехом, особенно версии с механикой. Там такие машинки любят. А может, к нам приедет полноприводный Свифт? Хорошо бы... Остается только ждать.

Подробности: ЗР, 2017, № 05

Фото: Максим Гомянин и Suzuki