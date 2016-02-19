Volkswagen Caddy Maxi из парка ЗР: на все сто

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Volkswagen Caddy Maxi
Изготовитель Volkswagen Poznan Ltd., Польша
Год выпуска 2013
В эксплуатации «За рулем» c июля 2013 года
Пробег на момент отчета 100 000 км
Публикации в ЗР: 2013, № 12; 2014, № 1, 3, 8; 2016, № 8
Просторный и удобный салон регулярно становился временным домом в дальних путешествиях и командировках, а по-немецки тщательно просчитанная эргономика водительского места, комфортная подвеска и пристойная динамика сберегли немало сил на длинных перегонах. При этом плата за проезд и проживание посильная — в среднем каждый пройденный километр обходился дешевле, чем для многих легковых автомобилей из редакционного парка. В этом заслуга в первую очередь экономичного двухлитрового дизеля, но обслуживание и ремонты Caddy тоже не вытягивали из кармана пугающих сумм.
В очередной раз оценил преимущества дизеля, когда летом с семьей поехал в Крым. Июль — самый разгар отпусков, и трасса М4 «Дон» была сильно загружена. Соответственно, очереди за бензином, несмотря на достаточное количество заправок, огромные. А за дизтопливом — никого.
Летние шины Dunlop SP Sport FastResponse отходили 70 000 км — отличный результат. Я заменил их шинами Hankoоk Ventus Prime2. В поведении автомобиля серьезных изменений не почувствовал (разве что на мокром асфальте он стал более стабильным), а вот проникающий в салон шум от шин существенно снизился, особенно на высоких скоростях.
Большинство визитов в сервисы связаны с плановым обслуживанием. Масло в двигателе менял как предписывает заводской регламент, через каждые 15 000 км. Пробовал разное, но придерживался рекомендованной производителям вязкости — 5W‑30. После окончания гарантии стал устанавливать неоригинальный масляный фильтр — по соотношению цены и качества предпочитаю продукцию бренда Mann-Filter.
Раз в три года (без оглядки на пробег) производитель обязывает менять масло в муфте Haldex. Покупал масло сам — отвернулся от предлагаемых аналогов и выбрал оригинальное. А вот работу по замене решил поручить сервисменам.
Volkswagen разрешает не менять масло в механической коробке и заднем редукторе на протяжении всего срока службы автомобиля. Если вы не собираетесь ездить на машине более пяти лет, можете смело придерживаться этой рекомендации — пусть голова болит у следующего владельца. Я же решил, с оглядкой на внушительный пробег, взяться за замену. В задний редуктор залил два литра синтетики Liqui Moly 75W‑90, а в коробку — 2,1 литра оригинального масла такой же вязкости. Эти работы не требуют спецприспособлений, поэтому их выполнили мастера нашего техцентра.
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Задние колодки отходили 90 000 км — хороший результат.
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Для замены колодок понадобится специнструмент для утапливания поршней.
Серьезная неисправность приключилась этой зимой — перестал работать штатный подогреватель двигателя Webasto. Дизельное «сердце» холодное, и даже с работающей дополнительной печкой в трескучий мороз в салоне не душно. Когда температура за бортом опускается ниже —15 ºС, куртку снимать уже не хочется. А с вышедшим из строя подогревателем в Caddy ощущаешь себя как в морозильнике.
За диагностику агрегата официалы запросили 3500 рублей. Однако! Поэтому решил обратиться в сервис, специализирующийся на обслуживании и ремонте дополнительных подогревателей. Остался доволен и ценами, и компетентностью персонала. Спецы подключили диагностический прибор, нашли и стерли две ошибки («перегрев котла» и «недостаточный уровень топлива»), после чего принудительно для проверки запустили все системы подогревателя. И всё заработало, в салоне вновь потеплело. За все старания мастеров я отдал всего 1500 рублей.
Несмотря на солидный пробег, Caddy не подает признаков усталости: выглядит свежо, в салоне ничто не гремит, едет автомобиль бодро. В ближайшее время из планового обслуживания ничего дорогостоящего не предвидится. Надеюсь, что и серьезных поломок не случится. Ведь Caddy меня еще никогда не подводил.
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–100 000 км)*, руб.
|
Расходы на содержание: 0–57 000 км
|
208 983
|
Из них на топливо (ДТ, средний расход 7,6 л/100 км)
|
141 661
|
Расходы на содержание: 57 000–100 000 км
|
195 787
|
Из них на топливо (ДТ, средний расход 7,5 л/100 км)
|
115 220
|
ТО-60 000 км (самостоятельно)
|
6850
|
ТО-75 000 км (самостоятельно)
|
4400
|
ТО-90 000 км (самостоятельно)
|
7715
|
Тормозные колодки передние
|
2000
|
Стойки стабилизатора (комплект)
|
1700
|
Комплект ГРМ
|
14 040
|
Насос системы охлаждения
|
4050
|
Задние колодки
|
1800
|
Приводной ремень
|
600
|
Масло для муфты Haldex
|
3252
|
Масло для заднего редуктора
|
2000
|
Масло для КП
|
3600
|
Стоимость работ
|
10 260
|
Комплект летних шин
|
14 000
|
Шиномонтаж
|
2800
|
Ремонт подогревателя Webasto
|
1500
|
Общие расходы
|
404 770
|
Стоимость 1 км пробега
|
4,05
|
*Без учета расходов на OCAГО и каско.