Volkswagen Caddy Maxi из парка ЗР: на все сто

Мы с Caddy вместе уже сто тысяч километров. И за это время я ни разу не пожалел, что он у меня есть. Конечно, не бывает автомобилей без недостатков, и этот универсал с габаритами фургона не исключение. Но плюсов у него куда больше, чем минусов.

Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy

Volkswagen > Caddy

Volkswagen Caddy Maxi
Volkswagen Caddy Maxi

Volkswagen Caddy Maxi

Изготовитель Volkswagen Poznan Ltd., Польша

Год выпуска 2013

В эксплуатации «За рулем» c июля 2013 года

Пробег на момент отчета 100 000 км

Публикации в ЗР: 2013, № 12; 2014, № 1, 3, 8; 2016, № 8

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Caddy — мечта любого семьянина, обремененного многочисленными домашними и дачными заботами. В огромном багажнике за четыре года перебывало столько груза, сколько уместится в десяток фур.

Просторный и удобный салон регулярно становился временным домом в дальних путешествиях и командировках, а по-немецки тщательно просчитанная эргономика водительского места, комфортная подвеска и пристойная динамика сберегли немало сил на длинных перегонах. При этом плата за проезд и проживание посильная — в среднем каждый пройденный километр обходился дешевле, чем для многих легковых автомобилей из редакционного парка. В этом заслуга в первую очередь экономичного двухлитрового дизеля, но обслуживание и ремонты Caddy тоже не вытягивали из кармана пуга­ющих сумм.

В очередной раз оценил преимущества дизеля, когда летом с семьей поехал в Крым. Июль — самый разгар отпусков, и трасса М4 «Дон» была сильно загружена. Соответственно, очереди за бензином, несмотря на достаточное количество заправок, огромные. А за дизтопливом — никого.

При такой забортной температуре становится крайне некомфортно: кондиционер явно не справляется со своими обязанностями.
При такой забортной температуре становится крайне некомфортно: кондиционер явно не справляется со своими обязанностями.

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В этом путешествии проявился и один из недостатков Caddy. Многочисленные ремонты дорог собирали затяжные пробки, и в таком режиме движения при сорокаградусной жаре кондиционеру не под силу эффективно охлаждать огромный салон. Когда удавалось вырваться на оперативный простор, в машине становилось чуть прохладнее, но до комфортной температура всё равно не опускалась. Впрочем, на побережье стало почти на десять градусов прохладнее. И по узким улочкам Гаспры (красивый горный поселок в Крыму, в котором мы останавливались), и по серпантинам Ай-Петри передвигались с комфортом.

Летние шины Dunlop SP Sport FastResponse отходили 70 000 км — отличный результат. Я заменил их шинами Hankoоk Ventus Prime2. В поведении автомобиля серьезных изменений не почувствовал (разве что на мокром асфальте он стал более стабильным), а вот проникающий в салон шум от шин существенно снизился, особенно на высоких скоростях.

Большинство визитов в сервисы связаны с плановым обслуживанием. Масло в двигателе менял как предписывает заводской регламент, через каждые 15 000 км. Пробовал разное, но придерживался рекомендованной производителям вязкости — 5W‑30. После окончания гарантии стал устанавливать неоригинальный масляный фильтр — по соотношению цены и качества предпочитаю продукцию бренда Mann-Filter.

Раз в три года (без оглядки на пробег) производитель обязывает менять масло в муфте Haldex. Покупал масло сам — отвернулся от предлагаемых аналогов и выбрал оригинальное. А вот работу по замене решил поручить сервисменам.

На приводном ремне стали появляться трещины. Решил не рисковать и при замене ГРМ заодно поменял привод навесного оборудования.
На приводном ремне стали появляться трещины. Решил не рисковать и при замене ГРМ заодно поменял привод навесного оборудования.

Volkswagen разрешает не менять масло в механической коробке и заднем редукторе на протяжении всего срока службы автомобиля. Если вы не собираетесь ездить на машине более пяти лет, можете смело придерживаться этой рекомендации — пусть голова болит у следующего владельца. Я же решил, с оглядкой на внушительный пробег, взяться за замену. В задний редуктор залил два литра синтетики Liqui Moly 75W‑90, а в коробку — 2,1 литра оригинального масла такой же вязкости. Эти работы не требуют спецприспособлений, ­поэтому их выполнили мастера нашего техцентра.

Одной из наиболее затратных плановых операций стала замена на пробеге 90 000 км ремня ГРМ и четырех его роликов. Кроме того, регламент обязывал установить и новый насос системы охлаждения. Детали ответственные, поэтому решил не рисковать и остановил выбор на оригинальных запчастях. Их заказал в проверенном магазине — в официальных сервисах Фольксвагена они стоили в среднем на 20% больше. Потом озадачился поиском технического центра. Разброс цен поразил: от 7000 до 12 000 рублей за комплексную замену, причем у некоторых неофициалов даже дороже, чем в авторизованных сервисах. В итоге решил обратиться к официальному дилеру, который заманил скидкой — она полагалась автомобилям старше трех лет. В итоге работа обошлась в 7500 рублей.

Задние колодки отходили 90 000 км — хороший результат.
Задние колодки отходили 90 000 км — хороший результат.

Для замены колодок понадобится специнструмент для утапливания поршней.
Для замены колодок понадобится специнструмент для утапливания поршней.

Серьезная неисправность приключилась этой зимой — перестал работать штатный подогреватель двигателя Webasto. Дизельное «сердце» холодное, и даже с работающей дополнительной печкой в трескучий мороз в салоне не душно. Когда температура за бортом опускается ниже —15 ºС, куртку снимать уже не хочется. А с вышедшим из строя подогревателем в Caddy ощущаешь себя как в морозильнике.

Комплект ГРМ вместе с роликами и водяным насосом я заменил в соответствии с рекомендацией производителя, хотя осмотр деталей не вызвал ­опасений. Стойки стабилизатора прошли 80 000 км. На небольших стыках асфальта стали слышны характерные звуки. При проверке диагностировали люфт шарниров. В итоге — замена.
Комплект ГРМ вместе с роликами и водяным насосом я заменил в соответствии с рекомендацией производителя, хотя осмотр деталей не вызвал ­опасений. Стойки стабилизатора прошли 80 000 км. На небольших стыках асфальта стали слышны характерные звуки. При проверке диагностировали люфт шарниров. В итоге — замена.

За диагностику агрегата официалы запросили 3500 рублей. Однако! Поэтому решил обратиться в сервис, специализиру­ющийся на обслуживании и ремонте дополнительных подогревателей. Остался доволен и ценами, и компетентностью персонала. Спецы подключили диагностический прибор, нашли и стерли две ошибки («перегрев котла» и «недостаточный уровень топлива»), после чего принудительно для проверки запустили все системы подогревателя. И всё заработало, в салоне вновь потеплело. За все старания мастеров я отдал всего 1500 рублей.

Несмотря на солидный пробег, Caddy не подает признаков усталости: выглядит свежо, в салоне ничто не гремит, едет автомобиль бодро. В ближайшее время из планового обслуживания ничего дорогостоящего не предвидится. Надеюсь, что и серьезных поломок не случится. Ведь Caddy меня еще никогда ­­ не подводил.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–100 000 км)*, руб.

Расходы на содержание: 0–57 000 км

208 983

Из них на топливо (ДТ, средний расход 7,6 л/100 км)

141 661

Расходы на содержание: 57 000–100 000 км

195 787

Из них на топливо (ДТ, средний расход 7,5 л/100 км)

115 220

ТО-60 000 км (самостоятельно)

6850

ТО-75 000 км (самостоятельно)

4400

ТО-90 000 км (самостоятельно)

7715

Тормозные колодки передние

2000

Стойки стабилизатора (комплект)

1700

Комплект ГРМ

14 040

Насос системы охлаждения

4050

Задние колодки

1800

Приводной ремень

600

Масло для муфты Haldex

3252

Масло для заднего редуктора

2000

Масло для КП 

3600

Стоимость работ

10 260

Комплект летних шин

14 000

Шиномонтаж

2800

Ремонт подогревателя Webasto

1500

Общие расходы

404 770

Стоимость 1 км пробега

4,05

*Без учета расходов на OCAГО и каско.

Volkswagen Caddy Maxi из парка ЗР: на все сто
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Volkswagen Caddy (1)

Volkswagen 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Нет

Недостатки:

Цена,трясущийся масложорный двигатель,запредельный расход топлива двп-шные карты дверей и потолка,отсутствие шумоизоляции ,частичное присутствие герметика на стыках,жуткая экономия при недетской цене,позорный свет головных фар ,кузов не оцинкован,двери закрываются хуже чем на ваз2101,жуть

Комментарий:

Не следует покупать продукцию VAG

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