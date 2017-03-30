Понты дороже денег: зачем Мерседесу понадобился завод в России?

Из-за обвала рубля в России стало выгодно покупать машины премиум-класса, чем и воспользовались некоторые наши соотечественники, хранящие свои сбережения в долларах и евро. Однако с укреплением национальной валюты привлекательность таких вложений стала неочевидной, и продажи дорогих автомобилей устремились вниз. Впрочем, даже при падающем спросе производители премиальных иномарок умудряются не терять в доходах в нашей стране, где всегда найдутся желающие приобрести престижную машину за любые деньги.

Богатые тоже плачут

Хотя некоторые россияне и стали отказываться от премиума в пользу топовых версий машин из массового сегмента, производители роскошных машин продолжают подсчитывать барыши

Российский авторынок все еще находится в поисках дна, однако многие массовые марки демонстрируют рост продаж в этом году. Вопреки наметившейся стабилизации спроса производители машин премиум-класса снижают реализацию в нашей стране, хотя они всегда были более устойчивы к кризисным явлениям. Так, по итогам первых двух месяцев 2017 года кривая продаж автомобилей в целом ушла в минусовую зону на 4,5%, тогда как в премиальном сегменте падение оказалось почти в 2,5 раза значительнее. В отчетный период россияне купили 18,2 тыс. иномарок премиум-класса, что на 10,5% ниже показателя годичной давности. В результате их рыночная доля сократилась с 10,5% до 9,8%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Как говорят участники рынка, с учетом скидок на прошлогодние автомобили, которые предлагались в первые месяцы наступившего года, некоторые покупатели предпочли приобрести массовую иномарку в «полном фарше», чем премиальную машину в минимальной комплектации.

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По словам директора департамента продаж ГК «АвтоСпецЦентр» Алексея Потапова, о смещении спроса на масс-маркет говорить, конечно, не стоит, но премиум-версии автомобилей массового сегмента набирают определенную популярность. Снижение продаж премиальных машин эксперт объясняет общим ростом цен на авторынке, однако в премиум-сегменте те же 5–7% — это уже довольно ощутимые суммы. Обновление моделей привело к значительному росту средней стоимости автомобилей: новые версии более технологичны и современны, к тому же оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС, поэтому куда дороже своих предшественников. Кроме того, в начале года у премиальных марок были некоторые трудности с доступностью определенных моделей и комплектаций, которые на данный момент устранены.

Как отмечает руководитель отдела продаж АЦ «Беляево» ГК «Авторусь» Павел Филиппов, рынок автомобилей премиум-сегмента в прошлые годы проседал меньше среднего. Это связано, в том числе, с тем, что подорожание автомобилей происходило не в один момент, а постепенно и в комплексе с сильным демпингом из-за изначально завышенных планов.

«Зачастую некоторые модели премиум-класса пересекались по стоимости с моделями среднего сегмента, что в свою очередь вело к перераспределению клиентского потока в пользу первых. К тому же из-за сильной и резкой девальвации рубля произошло сильное падение валютной стоимости автомобилей премиум-сегмента и большое количество проданных машин ушло за границу. На данный момент рубль немного укрепился, цены на автомобили премиум-класса выросли, и перекос исчез. Сейчас на фоне падения общей покупательной способности прослеживается обратная ситуация — переход клиентского потока в массовый сегмент, что, в целом, закономерно», — рассуждает Павел Филиппов.

А вот в «Панавто» не видят изменения спроса в пользу автомобилей в максимальных комплектациях и классом ниже. Статистика продаж этого дилера Mercedes-Benz показывает, что предпочтения покупателей в плане категорий и комплектаций машин остались прежними.

России урезают квоты

Тем не менее штутгартская марка хоть и остается безусловным лидером премиального сегмента на российском авторынке, продажи автомобилей с трехлучевой звездой на радиаторной решетке падают: на 23%, до 5,1 тыс. единиц за январь-февраль 2017 года. Остальные представители немецкой тройки» — BMW и Audi — реализовали 4,1 тыс. (-11%) и 2,3 тыс. машин (-14%) соответственно. Спрос на внедорожники Land Rover упал на 19% — их выбрали 1,1 тыс. российских покупателей. Автомобилей Porsche было продано около 400 штук — на 45% меньше, чем годом ранее.

Продажи автомобилей премиум-марок в России (данные АЕБ)

Марка Январь-февраль 2017 2016 Изм.,% Mercedes-Benz 5067 6539 —23 BMW 4142 4669 —11 Lexus 2794 2536 10 Audi 2285 2655 —14 Land Rover 1115 1381 —19 Infiniti 941 669 41 Volvo 427 360 19 Porsche 392 719 —45 Jaguar 342 101 239 Jeep 222 223 0 Cadillac 190 138 38 Mini 173 174 —1 smart 50 24 108 Genesis 16 0 — Chrysler 0 8 Alfa Romeo 0 6 Acura — 80 — Всего 18 156 20 282 —10,5 Рыночная доля 9,8% 10,5%

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По первым двум месяцам года нельзя делать вывод об общих тенденциях рынка: значительная часть премиальных моделей поставляется из-за рубежа, а срок поставки может доходить до трех-четырех месяцев и более, говорит директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников. Кроме того, ограничивающим фактором в продажах премиума выступают квоты, выделенные для России.

К примеру, заводы Volvo сегодня перегружены заказами, и в текущих экономических реалиях для концерна выгоднее продавать автомобили на рынках США и Китая, чем у нас. Поэтому в условиях дефицита производства российскому офису Volvo сложно получить достаточную квоту автомобилей на Россию, чтобы покрыть имеющийся спрос. Показательно, что в прошлом году шведская марка могла бы реализовать в нашей стране больше на 2–3 тысячи машин, которых, собственно, и не хватило для положительного результата по итогам года. Однако в 2017-м в компании ожидают увеличение квоты, несмотря на имеющиеся производственные ограничения, и соответственно, рост продаж, чему отчасти будет способствовать выход на рынок флагманского седана S90 и универсала повышенной проходимости V90 Cross Country.

Демпинг уже не спасает

Демпинг сегодня — единственный, пусть и искусственный, способ сохранения объемов продаж в премиуме, считают эксперты

По мнению Павла Филиппова, в ближайшие годы роста продаж в премиум-сегменте ждать не стоит, и единственный способ сохранить доходность дилерской сети — уменьшать объемы сбыта и создавать искусственный дефицит, возвращаться к объемам реализации 2006–2007 годов. «Сейчас спрос на этот сегмент гораздо ниже предложения, и демпинг, по сути, единственный, пусть и искусственный, способ сохранения объемов. Но как показывает практика первых двух месяцев, и этот способ уже не приносит нужных результатов», — констатирует эксперт.

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Впрочем, некоторые премиум-бренды начали этот год вполне успешно, демонстрируя уверенный рост продаж на российском рынке. Прежде всего, это японская Lexus, которая в прошлом году вошла в тройку лидеров премиального сегмента в нашей стране и в 2017-м только укрепляет свои позиции. По итогам января-февраля российские дилеры марки увеличили реализацию на 10%, до 2,8 тыс. автомобилей, а локомотивами роста стали кроссоверы RX и NX. Ее «земляки» из Infiniti за два месяца этого года продали более 940 машин, что на 41% больше по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом у россиян пользуются обновленный кроссовер QX50, внедорожник QX70, а также седан Q50. Шведская Volvo записала в свой актив порядка 430 реализованных в России автомобилей (+19%), и основную кассу марке делают внедорожник XC90 и кроссовер XC60. Наилучшую динамику продаж показывает британский Jaguar, продажа 340 машин которого обеспечила рост в 3,4 раза. Этому во многом способствовал выход на рынок в прошлом году бизнес-седана Jaguar XF нового поколения, появление спортивного SUV Jaguar F-Pace, а также старт продаж полноприводной модификации Jaguar XE.

«Lexus весь объем реализации делает на трех моделях, две из которых — новинки, чей стиль пришелся по душе покупателям. Продажи Infiniti невысоки сами по себе, и уход с рынка прямого конкурента в лице Acura мог им помочь. У Volvo основной объемообразующей моделью является ХС60, которая, несмотря на преклонный возраст, остается очень выгодной по соотношению цена/качество и сейчас даже доступнее некоторых конкурентов из массовых сегментов. Jaguar продается в очень маленьких количествах, и за счет одной-единственной новой модели F-Pace объем реализации может увеличиться в разы», — комментирует Павел Филиппов.