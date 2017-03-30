Понты дороже денег: зачем Мерседесу понадобился завод в России?

Богатые тоже плачут
Российский авторынок все еще находится в поисках дна, однако многие массовые марки демонстрируют рост продаж в этом году. Вопреки наметившейся стабилизации спроса производители машин премиум-класса снижают реализацию в нашей стране, хотя они всегда были более устойчивы к кризисным явлениям. Так, по итогам первых двух месяцев 2017 года кривая продаж автомобилей в целом ушла в минусовую зону на 4,5%, тогда как в премиальном сегменте падение оказалось почти в 2,5 раза значительнее. В отчетный период россияне купили 18,2 тыс. иномарок премиум-класса, что на 10,5% ниже показателя годичной давности. В результате их рыночная доля сократилась с 10,5% до 9,8%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Как говорят участники рынка, с учетом скидок на прошлогодние автомобили, которые предлагались в первые месяцы наступившего года, некоторые покупатели предпочли приобрести массовую иномарку в «полном фарше», чем премиальную машину в минимальной комплектации.
По словам директора департамента продаж ГК «АвтоСпецЦентр» Алексея Потапова, о смещении спроса на масс-маркет говорить, конечно, не стоит, но премиум-версии автомобилей массового сегмента набирают определенную популярность. Снижение продаж премиальных машин эксперт объясняет общим ростом цен на авторынке, однако в премиум-сегменте те же 5–7% — это уже довольно ощутимые суммы. Обновление моделей привело к значительному росту средней стоимости автомобилей: новые версии более технологичны и современны, к тому же оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС, поэтому куда дороже своих предшественников. Кроме того, в начале года у премиальных марок были некоторые трудности с доступностью определенных моделей и комплектаций, которые на данный момент устранены.
Как отмечает руководитель отдела продаж АЦ «Беляево» ГК «Авторусь» Павел Филиппов, рынок автомобилей премиум-сегмента в прошлые годы проседал меньше среднего. Это связано, в том числе, с тем, что подорожание автомобилей происходило не в один момент, а постепенно и в комплексе с сильным демпингом из-за изначально завышенных планов.
«Зачастую некоторые модели премиум-класса пересекались по стоимости с моделями среднего сегмента, что в свою очередь вело к перераспределению клиентского потока в пользу первых. К тому же из-за сильной и резкой девальвации рубля произошло сильное падение валютной стоимости автомобилей премиум-сегмента и большое количество проданных машин ушло за границу. На данный момент рубль немного укрепился, цены на автомобили премиум-класса выросли, и перекос исчез. Сейчас на фоне падения общей покупательной способности прослеживается обратная ситуация — переход клиентского потока в массовый сегмент, что, в целом, закономерно», — рассуждает Павел Филиппов.
А вот в «Панавто» не видят изменения спроса в пользу автомобилей в максимальных комплектациях и классом ниже. Статистика продаж этого дилера Mercedes-Benz показывает, что предпочтения покупателей в плане категорий и комплектаций машин остались прежними.
России урезают квоты
Тем не менее штутгартская марка хоть и остается безусловным лидером премиального сегмента на российском авторынке, продажи автомобилей с трехлучевой звездой на радиаторной решетке падают: на 23%, до 5,1 тыс. единиц за январь-февраль 2017 года. Остальные представители немецкой тройки» — BMW и Audi — реализовали 4,1 тыс. (-11%) и 2,3 тыс. машин (-14%) соответственно. Спрос на внедорожники Land Rover упал на 19% — их выбрали 1,1 тыс. российских покупателей. Автомобилей Porsche было продано около 400 штук — на 45% меньше, чем годом ранее.
Продажи автомобилей премиум-марок в России (данные АЕБ)
|Марка
|Январь-февраль
|2017
|2016
|Изм.,%
|Mercedes-Benz
|5067
|6539
|—23
|BMW
|4142
|4669
|—11
|Lexus
|2794
|2536
|10
|Audi
|2285
|2655
|—14
|Land Rover
|1115
|1381
|—19
|Infiniti
|941
|669
|41
|Volvo
|427
|360
|19
|Porsche
|392
|719
|—45
|Jaguar
|342
|101
|239
|Jeep
|222
|223
|0
|Cadillac
|190
|138
|38
|Mini
|173
|174
|—1
|smart
|50
|24
|108
|Genesis
|16
|0
|—
|Chrysler
|0
|8
|Alfa Romeo
|0
|6
|Acura
|—
|80
|—
|Всего
|18 156
|20 282
|—10,5
|Рыночная доля
|9,8%
|10,5%
По первым двум месяцам года нельзя делать вывод об общих тенденциях рынка: значительная часть премиальных моделей поставляется из-за рубежа, а срок поставки может доходить до трех-четырех месяцев и более, говорит директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников. Кроме того, ограничивающим фактором в продажах премиума выступают квоты, выделенные для России.
К примеру, заводы Volvo сегодня перегружены заказами, и в текущих экономических реалиях для концерна выгоднее продавать автомобили на рынках США и Китая, чем у нас. Поэтому в условиях дефицита производства российскому офису Volvo сложно получить достаточную квоту автомобилей на Россию, чтобы покрыть имеющийся спрос. Показательно, что в прошлом году шведская марка могла бы реализовать в нашей стране больше на 2–3 тысячи машин, которых, собственно, и не хватило для положительного результата по итогам года. Однако в 2017-м в компании ожидают увеличение квоты, несмотря на имеющиеся производственные ограничения, и соответственно, рост продаж, чему отчасти будет способствовать выход на рынок флагманского седана S90 и универсала повышенной проходимости V90 Cross Country.
Демпинг уже не спасает
По мнению Павла Филиппова, в ближайшие годы роста продаж в премиум-сегменте ждать не стоит, и единственный способ сохранить доходность дилерской сети — уменьшать объемы сбыта и создавать искусственный дефицит, возвращаться к объемам реализации 2006–2007 годов. «Сейчас спрос на этот сегмент гораздо ниже предложения, и демпинг, по сути, единственный, пусть и искусственный, способ сохранения объемов. Но как показывает практика первых двух месяцев, и этот способ уже не приносит нужных результатов», — констатирует эксперт.
Впрочем, некоторые премиум-бренды начали этот год вполне успешно, демонстрируя уверенный рост продаж на российском рынке. Прежде всего, это японская Lexus, которая в прошлом году вошла в тройку лидеров премиального сегмента в нашей стране и в 2017-м только укрепляет свои позиции. По итогам января-февраля российские дилеры марки увеличили реализацию на 10%, до 2,8 тыс. автомобилей, а локомотивами роста стали кроссоверы RX и NX. Ее «земляки» из Infiniti за два месяца этого года продали более 940 машин, что на 41% больше по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом у россиян пользуются обновленный кроссовер QX50, внедорожник QX70, а также седан Q50. Шведская Volvo записала в свой актив порядка 430 реализованных в России автомобилей (+19%), и основную кассу марке делают внедорожник XC90 и кроссовер XC60. Наилучшую динамику продаж показывает британский Jaguar, продажа 340 машин которого обеспечила рост в 3,4 раза. Этому во многом способствовал выход на рынок в прошлом году бизнес-седана Jaguar XF нового поколения, появление спортивного SUV Jaguar F-Pace, а также старт продаж полноприводной модификации Jaguar XE.
«Lexus весь объем реализации делает на трех моделях, две из которых — новинки, чей стиль пришелся по душе покупателям. Продажи Infiniti невысоки сами по себе, и уход с рынка прямого конкурента в лице Acura мог им помочь. У Volvo основной объемообразующей моделью является ХС60, которая, несмотря на преклонный возраст, остается очень выгодной по соотношению цена/качество и сейчас даже доступнее некоторых конкурентов из массовых сегментов. Jaguar продается в очень маленьких количествах, и за счет одной-единственной новой модели F-Pace объем реализации может увеличиться в разы», — комментирует Павел Филиппов.