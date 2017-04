Какие шины годятся для кроссоверов?

Компания Continental решила дополнить классическую «нарезку» классификаций шин для внедорожников и легких грузовиков четвертой группой — S/T, или ST (Sport Terrain). Почему? Давайте разбираться в многообразии кроссоверных шин.

Большинству владельцев внедорожников знакомо американское деление шин на три группы: H/T, или HT (Highway Terrain) — для асфальтовых дорог; M/T, они же MT (Mud Terrain) — для бездорожья; A/T, или AT (All Terrain) — универсальные. Дорожные шины ориентированы на высокое сцепление на асфальте и потому на бездорожье почти беспомощны. Грязевые, наоборот, отлично гребут, но «зубастый» протектор добавляет шумности на твердом покрытии, а из-за уменьшенного пятна контакта у них посредственные показатели управляемости и на сухом, и на мокром твердом покрытии. Универсальные шины можно назвать «и нашим и вашим» либо «ни нашим ни вашим», поскольку они находятся между двумя полюсами и вполне уверенно чувствуют себя как на песке, так и на твердых дорогах.

Относительно недавно в этой классической «нарезке» появилась четвертая группа — S/T, или ST (Sport Terrain). Это скоростные шины, предназначенные исключительно для твердых покрытий. Именно на таких шинах тяжелые внедорожники могут на асфальте соревноваться с легковыми автомобилями в тяговых и тормозных свойствах.

В таблице собраны шины Continental для внедорожников и легких грузовиков, представленные на российском рынке. Continental по-своему делит на группы сегмент «полноприводных» шин . Более мелкая по сравнению с классической «нарезка» выглядит логично, ведь разномастных кроссоверов становится все больше.

Шины Continental занимают сегменты от «чисто асфальтового» до «универсального». Настоящие грязевые шины предлагает лишь марка General Tire, которая до 2000 года производила только обувку для внедорожников, а теперь имеет широкую гамму — от «спорта» до «грязи». В этом году Continental начинает официальные продажи в России шин General Tire (прежде их поставляли серые дилеры).

А Matador (подразделение компании Continental) предлагает шины для кроссоверов в тех же секторах, что и собственно бренд Continental, но по более доступным ценам.

Continental CrossContact ATR

Выглядит как агрессивная «зубастая» вседорожная шина, но на твердых дорогах она белая и пушистая — несет любой кроссовер тихо и мягко. На мокром покрытии тормозит не хуже многих дорожных шин. При этом обладает впечатляющей тягой на сыпучем грунте и повышенной прочностью. По сцеплению на дорогах без покрытия сравнима с шинами категории A/T.

Подойдет любым современным кроссоверам и пикапам. Производится в 34 размерностях (от R15 до R18), включая пять — для малотоннажных грузовиков. General Grabber AT 3

Эта шина обеспечивает высокие показатели при движении по бездорожью в сочетании с уверенным поведением автомобиля на твердых покрытиях, а также отменные тяговые и тормозные характеристики на рыхлых поверхностях. Раскрытые в плечевых зонах шашки улучшают самоочистку и дают дополнительную тягу на сыпучих и вязких грунтах. Протектор шины выполнен из смеси, устойчивой к порезам и крошению, а в его канавках есть выталкиватели камней. Представлена в 44 размерностях (от 195/80 R15 до 275/60 R20) для кроссоверов и 22 размерностях (от 205/70 R15 до 255/60 R18) для легкогрузовых автомобилей. Matador Izzarda A/T 2 (MP 72)

Тягу на сыпучих грунтах и эффективную самоочистку протектора обеспечивает переменное сечение шашек и поперечных канавок в плечевых зонах. Для улучшения сцепления на скользких и вязких грунтах служат мелкие «тяговые» канавки-вырезы, разбросанные по всей ширине протектора под разными углами. Увеличение прочности и ходимости шины достигнуто благодаря укрупненным блокам протектора со стабилизирующими кромками, а также выталкивателям камней, расположенным на дне канавок по всей ширине протектора. В продаже есть 22 типоразмера — от 205/70 R15 до 275/40 R20. General Grabber X3

Самая «зубастая» в гамме. Мощные развитые грунтозацепы, наползающие на боковину в плечевой зоне, обеспечивают хороший зацеп и защищают боковины от повреждений. Развитые глубокие канавки способствуют хорошей самоочистке протектора, предохраняя его от «замыливания». На дне канавок видны выталкиватели камней. Доступна более чем в 40 размерностях (от R15 до R20), в основном в «легкогрузовом» исполнении.

Шины Continental для кроссоверов, внедорожников и малотоннажного транспорта* Американская классификация S/T H/T A/T M/T Классификация Continental Premium HP

сугубо

асфальтовые Onroad balanced

дорожные Allroad

вседорожные All Terrain

Road

универсально-дорожные All Terrain

универсальные Extreme Terrain

экстре­мальные Соотношение по пробегу: асфальт/грунт 100/0 90/10 80/20 70/30 50/50 20/80 Continental ContiSportContact PremiumContact 6 ContiCross­Contact LX ContiCross­Contact LX 2 CrossContact ATR ContiCross­Contact AT — General Grabber GT Grabber HP Grabber UHP — Grabber HTS Grabber TR Grabber AT Grabber AT 2 Grabber AT 3 Grabber MT Grabber X 3 Matador Hectorra 3 SUV (MP 47)

Hectorra 4×4 (MP 85) — Conquerra 2 (MP 82) — Izzarda 4×4 (MP 71)

Izzarda A/T 2 (MP 72) — *Курсивом выделены новинки наступающего сезона.

