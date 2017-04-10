Оператив ЗР: кому навяжет конкуренцию Volkswagen Teramont?

В ноябре дилеры марки Volkswagen начнут прием заказов на большой кроссовер Teramont. Под этим именем у нас будет продаваться модель Atlas, изначально заточенная под вкусы жителей Северной Америки.

Повод: первый тест-драйв семиместного кроссовера Volkswagen Teramont.

Место действия: Техас, США

Впечатления: с самым большим Фольксвагеном, не считая коммерческих моделей, я познакомился в статике еще прошедшей осенью. Поездить на нем удалось в его естественной среде обитания — в США. Формально мы тестировали Атласы, но в Россию этот кроссовер попадет под именем Teramont, да еще и в иных спецификациях.

Volkswagen Teramont / Atlas 2017 Volkswagen Atlas для нашего рынка переименуют в Teramont.

Для теста организаторы предоставили только машины с 280-сильными двигателями VR6. Автомобиль массой более двух тонн он тянет уверенно и ровно, как и полагается атмосферной «шестерке». Спортивных задатков Teramont лишен начисто: лениво реагирует на поворот руля, убаюкивает мягкой подвеской, не будоражит кровь даже при самом интенсивном разгоне. Зато радует ласкающим слух звуком мотора.

Volkswagen Teramont / Atlas 2017 Верх передней панели обтянут «кожей», а вот остальной пластик — жесткий. Мягкий он только на подоконниках передних дверей.

Восьмиступенчатый автомат расторопен и адекватен. Единственная претензия к нему — излишне резкая работа при троганье после срабатывания системы «Старт-стоп». Не будь машина абсолютно новой, с несколькими сотнями миль на одометре, подумал бы, что с коробкой что-то не так. А вот способности полного привода проверить не довелось: в тестовом маршруте грунтовок не было, равно как и возможности куда-то съехать самому. Впрочем, по агрегатной базе и алгоритму работы трансмиссии AWD Teramont не отличается от Тигуана, который уже побывал на наших тестах и прошел испытания роликовыми платформами. За подключение задней пары колес отвечает муфта Haldex пятого поколения.

Volkswagen Teramont / Atlas 2017 Алгоритмы работы управляющей электроники можно изменять крутилкой возле селектора коробки передач. Принудительная блокировка муфты не предусмотрена. Дно Volkswagen Teramont / Atlas 2017 Днище плоское, но в заводском исполнении агрегаты прикрыты только пластиковым пыльником. Для нас обещана стальная защита, которая украдет пару сантиметров от заявленного дорожного просвета в 210 мм.

Кстати о полном приводе. В США он отнесен к разряду опций, причем доступен только для версий с шестицилиндровым мотором. У нас же все ведущие колеса положены Терамонту по умолчанию. То есть сочетание двигателя 2.0 TSI, 8-ступенчатого автомата и полного привода разработано специально для России. Двухлитровый агрегат в американской спецификации выдает 238 л.с., а для нас будет дефорсирован до 220. Не исключено, что подрежут отдачу и «шестерке», до налоговыгодных 249 сил.

Volkswagen Teramont / Atlas 2017 В базовой комплектации на втором ряду установлен классический диван. Он разделен на две части в пропорции 60:40, причем обе регулируются по длине и углу наклона спинки. Можно заказать обогрев боковых мест и отдельный блок климат-контроля.

Volkswagen Teramont / Atlas 2017 Опция — раздельные кресла на втором ряду. Салон в этом случае становится шестиместным, пассажиры «второй линии» получают чуть больше удобств, а обитатели галерки — более комфортный доступ. Volkswagen Teramont / Atlas 2017 Из атрибутов комфорта самым задним седокам положены подстаканники и дефлекторы вентиляции.





В процессе теста я поездил на всех рядах сидений и пришел к выводу, что в Терамонте взрослому человеку можно путешествовать на любом из семи мест. Даже на «багажных» местах со своими 186 см роста я не чувствовал дискомфорта.

Volkswagen Teramont / Atlas 2017 На шершавом асфальте проявляется недостаток шумоизоляции. Звук от шин прорывается через колесные арки. Но как только внедорожник оказывается на гладком покрытии, в салоне наступает абсолютная тишина.

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Volkswagen Teramont не пытается задавить «понтами» — он большой для дела. Пожалуй, никто из конкурентов не может дать сопоставимый простор для семерых взрослых. К тому же он не показался перенасыщенным опциями, что в нынешнее время можно считать синонимом надежности.

Перспективы: культа семиместных автомобилей в России нет. Тем не менее солидный и просторный Volkswagen Teramont наверняка найдет у нас своих поклонников. Полагаю, что на него в первую очередь будут смотреть приверженцы европейских брендов, ведь до сих пор в сегменте были представлены только американские, японские и корейские модели. Всех их «немец» обставляет по простору в салоне. А вот расклад по ценам пока неизвестен. Базовая версия Терамонта просто обязана оказаться дешевле трех миллионов рублей.

Подробности: ЗР, 2017, №5

Фото: Кирилл Милешкин, Volkswagen