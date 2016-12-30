Volkswagen Teramont для России: подробности

Большой паркетник Volkswagen прибудет на отечественный рынок до конца года. Имя китайское, начинка американская, а привод — только полный.

Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas

Volkswagen > Atlas

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Планы фольксвагеновцев по выводу семиместного кроссовера Teramont на российский рынок остаются в силе — прием заказов на конкурента Toyota Highlander и Ford Explorer откроется в ноябре. Между тем «За рулем» стали известны некоторые подробности, касающиеся исполнений для отечественных пользователей.

Первое и главное — здоровяка с китайским именем (Терамонтом его кличут в Поднебесной, а версия для США называется Atlas) предложат только с полноприводной трансмиссией. Кроссовер построен на модульном шасси MQB с поперечным расположением силового агрегата, а значит тягу на заднюю ось отбирает многодисковая муфта. Второе — модификации планируются только с набором бензиновых двигателей от заокеанской версии. То бишь до нас Volkswagen доберется с «турбочетверкой» объемом 2,0 л мощностью 238 л.с. и 280-сильным 3,6-литровым безнаддувным агрегатом VR6. Напомним, что на китайском рынке есть «шестерка» объемом 2,5 л с турбонагнетателем (299 л.с.), агрегатируемая с 7-ступенчатым преселективным роботом. У нас же, как и в Штатах, все вариации будут с 8-ступенчатой гидромеханикой.

Прайс пока не объявлен, зато известен ценовой диапазон для США — от 30 500 до 48 490 долларов. Прямые конкуренты стоят сопоставимо, что позволяет спрогнозировать цены для России. Очевидно, у нас Teramont стартует примерно от 3 млн рублей.

  • В прошлом году наш корреспондент побывал на презентации нового Atlas в американской Санта-Монике.
  • Осенью во Франкфурте состоится премьера кроссовера Touareg третьего поколения, который уже успел засветиться без камуфляжа.

Volkswagen Teramont для России: подробности

Фото: Volkswagen

Volkswagen Teramont для России: подробности
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Отзывы о Volkswagen Atlas

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Комментарии (8)

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Всё бы ничего, только не ставили бы этот сундучок с бабушкиным приданным в левый ряд. А то очередь за ним на дороге выстроится, а мне ехать надо.

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-2
робот

Этот «сундучок» попросит вас подвинутся когда вы будет тошнить в левом ряду своём Bravo ссылка

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0
Vlad Z

Слава, в каком месте вы впали в экзальтацию, какой предмет из сундучка вас привёл в возбуждение?

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+1
робот

Походу у мр. Робота комплекс неполноценности к большим агрегатам...видит око да зубик не ймет??? от того такой пафос по своей браво-коптилке.

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+2
Андрей

Андрюшка, у вас тоже взрывпакет с подковой Таката в руле стоит, своего часа ждёт? Правильно делаете, что предохраняетесь, как и Владик.
Размер агрегата здесь уже не поможет, в шлеме надёжнее.

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0
робот

Честно говоря никакой. Я, живя в городе, не вижу для себя смысла в подобном автомобиле. Но динамические характеристики «сундучка» получше чем у любого Bravo.

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0
Vlad Z

Судя по вашим цифрам в динамике разгона сундук хуже. Скорость явно округлили в большую сторону, это для немцев характерно. Бензина при прочих равных сожрёт ведра три больше. Да и не будет он стоять на дороге при скорости более 200 км/ч. Не догоняют немцы с геометрией, потому и отсечку ставят. Замотает и сбросит с дороги, как пушинку, даже бокового ветерка не надо. Плавали вместе с MB ML — знаем. В 195 км/ч упирался, как в стену, пришлось объехать, чтоб не пылил.
Владик, купите себе ФИАТ-500, откроете для себя мир настоящих автомобилей.

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-1
робот

Вы думаете покупателю Atlas есть дело до того, сколько он будет есть бензина?
Ну на что мне эта девчачья мыльница Fiat 500? У меня сейчас автомобиль который в тестах весьма удачно соревнуется с Alfa Romeo Giulietta.ссылка Что мне даст Fiat? Или вы скажете, что Fiat едет лучше Alfa Romeo? )))

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0