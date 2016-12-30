Volkswagen Teramont для России: подробности

Большой паркетник Volkswagen прибудет на отечественный рынок до конца года. Имя китайское, начинка американская, а привод — только полный.

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Планы фольксвагеновцев по выводу семиместного кроссовера Teramont на российский рынок остаются в силе — прием заказов на конкурента Toyota Highlander и Ford Explorer откроется в ноябре. Между тем «За рулем» стали известны некоторые подробности, касающиеся исполнений для отечественных пользователей.

Первое и главное — здоровяка с китайским именем (Терамонтом его кличут в Поднебесной, а версия для США называется Atlas) предложат только с полноприводной трансмиссией. Кроссовер построен на модульном шасси MQB с поперечным расположением силового агрегата, а значит тягу на заднюю ось отбирает многодисковая муфта. Второе — модификации планируются только с набором бензиновых двигателей от заокеанской версии. То бишь до нас Volkswagen доберется с «турбочетверкой» объемом 2,0 л мощностью 238 л.с. и 280-сильным 3,6-литровым безнаддувным агрегатом VR6. Напомним, что на китайском рынке есть «шестерка» объемом 2,5 л с турбонагнетателем (299 л.с.), агрегатируемая с 7-ступенчатым преселективным роботом. У нас же, как и в Штатах, все вариации будут с 8-ступенчатой гидромеханикой.

Прайс пока не объявлен, зато известен ценовой диапазон для США — от 30 500 до 48 490 долларов. Прямые конкуренты стоят сопоставимо, что позволяет спрогнозировать цены для России. Очевидно, у нас Teramont стартует примерно от 3 млн рублей.

В прошлом году наш корреспондент побывал на презентации нового Atlas в американской Санта-Монике.

Осенью во Франкфурте состоится премьера кроссовера Touareg третьего поколения, который уже успел засветиться без камуфляжа.

Фото: Volkswagen