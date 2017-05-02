Range Rover Velar: отвал башки!..

О том, как сделать машину из старых пластиковых бутылок и сорвать аплодисменты.

Диапазон цен — от 3 880 000 рублей за версию со 180‑сильным турбодизелем до 7 218 000 рублей за машину в лимитированном исполнении First Edition с бензиновой «шестеркой» мощностью 380 л.с.

Лондонский музей дизайна на Кенсингтон-стрит забит до отказа. Люди гроздьями свисают с ярусов главного холла. У фотографов работы невпроворот, потому что один за другим прибывают местные Кристины Орбакайте и Стасы Пьехи, звезды сериалов и ток-шоу, дизайнеры и прочие «лидеры мнений». Я их не знаю, они — меня. Очень комфортно. Как англичанину в России. И никаких распорядителей, вип-зон и бронированных мест. Все равны. Опоздал? Будешь стоять у колонны в пятом ряду. Очень демократично, не как в России.

Сотворив Velar, шеф-дизайнер Джерри Макговерн может смело уйти в отставку — непобежденным. Либо в работе над следующей машиной ему придется превзойти самого себя.

Гаснет свет.

— Как родилось имя Velar? Да просто из букв, которые составляют слова Land Rover, решили сложить что-нибудь непонятное, чтобы приклеить на капот. Получилось Velar. А позже оказалось, что это слово что-то там означает.

Так развенчивают мифы. У шеф-дизайнера Джерри Макговерна это выходит легко, непринужденно, на кураже. До сих пор было принято считать, что в 1968 году перед ходовыми испытаниями прототипов первого Рейнджа специально придумали имя Velar: в переводе с латыни оно означает что-то вроде вуали, и это, по мнению летописцев, должно было сбить с толку охочих до автомобильных сенсаций — чтобы новинку не разоблачили раньше времени. Всё, легенда умерла.

Макговерн мог бы консультировать лучшие дома моды. Всякий раз мне хочется отвернуть лацкан его пиджака, чтобы узнать, какая фирма шьет костюмы, которые сидят как влитые. На брюках не бывает даже малейших замятин. Начищенные туфли можно использовать вместо зеркала во время бритья. А платок подобран в тон и уложен идеально вне зависимости от того, выглядывает он из нагрудного кармана или повязан на шее. Не уверен, что Макговерн хотя бы раз в жизни надевал кроссовки и джинсы.

Руль и форма кнопок — как у Спорта. Но сами кнопки на руле сенсорные, с дисплеями. Экранчики гаснут при выключении зажигания. Большой центральный дисплей расположен на передней панели чрезмерно отлого, но его можно наклонить к себе на угол до 30 градусов. Если сделать это однажды, электроника запомнит желаемое положение и будет автоматически поворачивать экран при включении зажигания.

Velar — такой же. Строгий. Представьте, что взяли алюминиевую болванку в форме внедорожника Range Rover Sport и на пятикоординатном станке проход за проходом срезали фрезой все лишнее. Буквально — всё! Даже дверные ручки, которые теперь сидят заподлицо в дверных панелях и выезжают из своих гнезд, как только разблокируется центральный замок. По нелепой случайности из этого монолитного тела торчат огромные уши наружных зеркал всё от того же Спорта. Полагаю, Velar второго поколения лишится и этого атавизма.

Космос! Я бегал по ярусам огромного холла, подбирая идеальный ракурс для фотосъемки. Чуть выше. Чуть ниже. С уровня пола. Нет, всё же лучше сверху… Пустое. Ни одна из фотографий не передает того пронза­ющего, животного очарования, каким берет тебя за грудки Velar. Так, что перехватывает дыхание. Не вырвешься. В юности меня так же торкнул автомат Калашникова — предельно сконцентрированная, рациональная вещь, в которой всё подчинено главной цели и нет ни одной лишней детали.

Тот самый Velar, образца 1968 года. Один из сохранившихся ездовых прототипов вне­дорожника Range Rover первого поколения.

Range Rover и Range Rover Sport вмиг постарели лет на десять. Как их теперь будут продавать — загадка. Особенно если учесть, что Velar короче Спорта лишь на 5 сантиметров. Правда, он еще и ниже на 11 см, но нынче даже на охоту не ездят в шляпах с перьями.

Вы же знаете, в каком качестве преподносили первый Range Rover образца 1970 года? Как автомобиль для джентльмена, который забрасывает грязные сапоги в багажник и возвращается с охоты в надраенных оксфордах — прямиком в оперу. Ну или просто в родовое поместье на обязательный пятичасовой чай.

Но если первый Range Rover — это трактор с кондиционером, то Velar далек от сельской жизни так же, как МКС в апогее своей орбиты.

Любая дополнительная деталь будет смотреться чужеродной в этом благородном интерьере. Темные глянцевые поверхности оживают, как только включаешь зажигание. Набивка передних сидений — из многослойного искусственного материала Suedecloth, получаемого переработкой пластиковых бутылок. В качестве опции — вентиляция и функция массажа. Предусмотрена декоративная подсветка десяти цветов, но для столь аристократического интерьера это видится надуманной идеей. Выдвижные ручки чрезмерно массивны, но удобны. Игра разнофактурных материалов создает атмосферу спокойствия и умиротворенности.

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Выезжающие дверные ручки — чистый фетиш. Экономия топлива благодаря лучшей аэродинамике? Ну хорошо. Допустим, сэкономленный за год стакан бензина — это тоже приятно, но как такие ручки будут работать зимой? Не примерзнут? Англичане намораживали на кузов слой льда толщиной 4 мм — и мощный механизм выброса рукояток пробивал этот лед. Но где их лабораторный лед и где наш — забористый, с песочком ­и грязью…

— Мы испытывали машину и в России, всё работает.

Эх, мне бы ваш оптимизм. Тяну за рукоятку (в отличие от нежных выдвижных клавиш Теслы, эти рассчитаны на крепкую мужскую руку) и делаю шаг в пропасть, которая отделяет сегодняшний день от дня завтрашнего.

Решенный в минималистичном ключе интерьер — на зависть многим производителям, которые по-прежнему находятся в поисках своего, оригинального стиля. Макговерн, похоже, уже нашел. Оттого и пребывает в эйфории, граничащей с экстазом.

Сзади не слишком просторно. Усевшись чуть вальяжнее, я касаюсь коленями спинки переднего сиденья. Впрочем, в соплатформенном Ягуаре та же история, а Porsche Macan еще теснее. Вместо простых дефлекторов вентиляции можно заказать четырехзонный климат-контроль.

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Вместо набившей оскомину кожи за те же деньги предлагается обивка салона дорогой тканью с 30‑процентным содержанием шерсти, производства датской фирмы Kvadrat. Как, вы ничего не знаете об элитных интерьерных тканях Kvadrat? В таком случае не о чем дальше разговаривать, переворачивайте страницу. Не перевернули? Да и правильно. До сегодняшнего дня я тоже ничего не слышал о Квадрате. Говорят, это очень круто. Круто-круто.

Садиться сюда в джинсах и казуальной обуви как-то неловко. Успокаивает лишь мысль о том, что вкладыши-наполнители сидений сделаны из текстурированного нетканого материала Suedecloth — это микроволокно, которое получают из переработанных пластиковых бутылок. Мои джинсы явно не дешевле старого пластика, так что плюхаюсь за руль.

Передо мной три черные пещеры: панель приборов и два TFT-экрана: мультимедийный (тот, что повыше) и основной, в меню которого зашиты абсолютно все функции — от управления продвинутой системой Terrain Response до режимов работы климатической установки.

Физических кнопок на центральной консоли осталось лишь три. Это даже не кнопки, а вращающиеся рукоятки, причем крайние решены в виде колец, которые можно не только поворачивать, но и нажимать.

Кнопка включения аварийной сигнализации — единственная сохранившаяся из традиционных. «Горячие кнопки» кондиционера, обогрева лобового стекла и отключения системы стабилизации — сенсорные. Всё прочее зашито в недрах меню. Функции больших сенсорных экранов, шайб-крутилок и дисплейчиков внутри шайб зависят от выбранного режима.

Внутри колец — тоже маленькие дисплеи. Картинка в этих «окулярах» может меняться в зависимости от выбранного режима — например, при регулировке микроклимата высвечивается температура подаваемого в салон воздуха.

Графика новой мультимедийной системы Touch Pro Duo потрясающая — на уровне лучших немецких машин. Вы понимаете? Только теперь, по прошествии изрядного количества лет, британцам наконец-то удалось отрезать пуповину, которая связывала их со старыми мультимедийными решениями, разработанными еще концерном Ford.

Удобно ли тыркать пальцем в сенсорные экраны даже при малейшей нужде? Скорее всего, нет. Точнее не скажу. Потому что не знаю. На машинах, что были выставлены в музее, вся мультимедийка работала в тестовом режиме и бесконечно прокручивался один и тот же сценарий настроек. А когда в конце демонстрационного цикла все экраны гасли на несколько секунд, на черных стеклах проступали десятки отпечатков пальцев.

Дорого. Богато. Айфоно- и планшетозависимые — в щенячьем восторге. Но куда в рафинированном Веларе пристроить грязные сапоги? На дорогой ковролин багажника? Придется покупать фирменный поддон, а затем еще небольшой поддончик, чтобы не перепачкать сапогами большой поддон.

За весь вечер ни инженеры, ни Макговерн, ни люди из пресс-службы не обмолвились о родстве Велара с кроссовером Jaguar F‑Pace. У него та же силовая структура кузова, состоящего на 81% из алюминия, те же моторно-трансмиссионные вариации и точно такая же колесная база (2874 мм), хотя Velar подлиннее (4803 мм).

В наследство от Эф-Пейса Велару достался большой багажник (673 л) и бесхитростная полноприводная трансмиссия с межосевой многодисковой муфтой в приводе передних колес. Как опция предлагается активный задний дифференциал Borg Warner.

Доля алюминия в кузове составляет 81%, точно как у кроссовера Jaguar F‑Pace. Из стали сделаны только двери и несколько силовых элементов в задней части кузова. Алюминий и сталь соединяются самопроникающими резьбовыми заклепками. Для собратьев Range Rover Sport и Jaguar F‑Pace применяется та же технология: все три машины собираются на одном конвейере в Солихалле. Дверь багажника сделана из композитного материала, передняя рамка радиатора — из магниевого сплава.

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Коробка передач — только автоматическая, 8-ступенчатая. Двигателей шесть на выбор: 2,0-литровый дизель Ingenium (180 или 220 л.с.), новый бензиновый мотор Ingenium 2.0 (250 или 300 л.с.), дизель V6 (300 л.с.) и топовый на данный момент 380‑сильный бензиновый компрессорный V6. Дизельные моторы для российского рынка будут попроще (под Евро‑5), чтобы не возиться с мочевиной, а 300‑сильного бензинового Инджениума на старте продаж не будет, его включат в гамму позже.

Первые машины должны попасть к российским покупателям летом, но цены уже объявлены, а дилеры принимают заказы. Начальный Velar с 180‑сильным 2,0-литровым дизелем обойдется в 3,8 млн рублей, а топовый 380‑сильный бензиновый оценен в шесть миллионов с хвостиком. При прочих равных 250‑сильный бензиновый Velar 2.0 дороже, чем близкие по мощности BMW X4, Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F‑Pace и даже Porsche Macan.

Ни одна из фотографий не передает того пронзающего, животного очарования, каким берет тебя за грудки Velar.

Поскольку Velar преподносится как полноценный внедорожник, «способный проехать там, где другие не могут», я терзал инженеров в надежде выяснить, в чем принципиальная разница между ним и Ягуаром по части технической начинки.

— Ну… Конечно, подвеска, рулевое управление, трансмиссия конструктивно идентичны, но мы перенастроили все узлы.

— Будете ли ставить новый бензиновый турбомотор Ingenium 2.0 на другие Рейнджи?

— Сейчас трудно сказать…

— А какова жесткость кузова на кручение?

— Достаточная.

Англичане слегка ошалели от успеха (пока еще нерыночного). Хорошо, говорю я приставленным к машине инженерам, что, на ваш взгляд, самое-самое в Веларе, чем вам особенно хочется похвалиться?

— Ему доступна пневмоподвеска, которой у Ягуара нет! Причем мы разработали новые пневмостойки, которые поставляет фирма Bilstein, поскольку он легче, чем Range Rover и Range Rover Sport. Даже на обычной подвеске Velar берет брод глубиной 600 мм (против 500 мм у конкурентов), а с «пневмой» — 650 мм!

Предусмотрено четыре варианта узких LED-фар головного света, включая топовые матричные с адаптивным лазерным дальним светом, пробивающим темноту на 550 метров. Их поставляет фирма Valeo.

Для Москвы, где водосточные решетки постепенно закатывают асфальтом, это благо: при очередном наводнении Velar утонет последним. А когда нет наводнения? Зачем покупателю возможности, которыми он не в состоянии воспользоваться? Кто полезет вброд на 22‑дюймовых колесах, комплект которых стоит как Гранта? Это все равно что дарить золотое кольцо с бриллиантом и с придыханием объяснять, что оно выдерживает на разрыв уже не 200, а 300 кг. Дорогая, при необходимости это колечко можно использовать вместо уплотнительной бронзовой втулки в ответственном фланцевом соединении, а верхней гранью бриллианта ты можешь вскрывать консервные банки! Благоверная ни черта не смыслит во фланцевых уплотнениях, но безмерно счастлива, потому что именно такие колечки вчера вошли в моду.

Заводской индекс Велара — L560, но для покупателей придуманы иные буквенно-цифровые обозначения, указывающие на тип двигателя и мощность. Например, Velar D180 оснащен 180‑сильным дизелем, a Velar P250 — бензиновым 250‑сильным. Самый быстрый Velar P380 набирает сотню за 5,7 с, максималка ограничена электроникой — 250 км/ч. Самый легкий Velar P250 весит 1804 кг — он на три центнера легче Спорта. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx равен 0,32. Трехдверной и открытой версий не будет — великоват Velar для таких экспериментов.

Через полтора часа «лидеров мнений» как ветром сдуло из музея. Нюансы их не интересуют. Cool. Круто. Этого емкого определения вполне достаточно, чтобы в своем кругу рекомендовать Velar с самой лучшей стороны. Глубина брода, степень блокировки дифференциала, жесткость кузова — всё это нужно вовсе не для того, чтобы отправиться на охоту, как практиковали на своих Рейнджах досточтимые джентльмены начала семидесятых, а чтобы самому себе казаться более мужественным и по дороге в ночной клуб воображать, что у тебя в багажнике грязные сапоги, старое фамильное ружье и охраня­ющий охотничьи трофеи фокстерьер.

В какой-то момент и мне перестало быть интересным, каков ход пневмоподвески, как скоро наступает диагональное вывешивание и поможет ли в этой ситуации активный дифференциал. Всё это мы скоро проверим — но что с того? Даже если бы Velar был исключительно заднеприводным и безо всякой «пневмы», я бы не перестал его хотеть. Как можно перестать хотеть стрельнуть из Калашникова?

Фото: Максим Кадаков и JLR