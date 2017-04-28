Арест для нарушителей ПДД: за что 15 суток?

Самое страшное для водителя — остаться без прав. Но есть еще один вид наказания, не менее жесткий,- арест.

Применяется это наказание в крайних случаях. Проштрафившегося водителя помещают в специальный приемник. Максимальный срок ареста составляет 15 суток.

За что можно попасть на нары?

Здесь законодатель предусмотрел следующие нарушения. Если водитель попался за рулем нетрезвым и был уже лишен прав ранее (часть 2 статьи 12.7 КоАП РФ), водитель в состоянии опьянения, при этом был лишен ранее прав или не имеет прав вовсе (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ). Сюда же попадает отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителем, лишенным права управления ранее или без прав (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ).

спецприемник Это только образцово-показательные спецприемники выглядят пристойно. На самом деле подобные заведения ничего общего с такой картинкой не имеют.

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Оставили место аварии (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ), не выполнили законное требование инспектора ДПС (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ), не заплатили вовремя штраф (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ) — это все также может стать причиной ареста.

Решение об аресте принимает только суд. В кодексе установлен перечень лиц, кого нельзя помещать в спецприемники. Это беременные женщины или женщины, имеющие детей до четырнадцати лет, несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, военнослужащие. Сюда же отнесены и граждане, призванные на военные сборы, а также имеющие специальные звания сотрудников органов внутренних дел.

Как это происходит?

Поймав провинившегося по указанным выше статьям водителя, сотрудники ДПС составляют протокол, в котором указывают место и время рассмотрения административного дела. Напомню еще раз: решение об аресте может принять только судья.

В исключительных случаях, когда есть подозрение, что водитель может не явиться в суд, или когда водитель не предоставляет документы, удостоверяющие личность, и в иных «сложных» ситуациях сотрудники полиции вправе задержать такого нарушителя и доставить в ближайшее отделение полиции.

Решение об аресте Решение об аресте принимается Фемидой в исключительных случаях, когда других вариантов попросту нет. Суд Направлять водителей в спецприемники может только суд.

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При этом составляется протокол задержания. Срок задержания в этом случае не может превышать 48 часов. Как правило, уже на следующий день «виновника торжества» доставляют в суд.

Суды, назначая наказание в виде ареста, засчитывают время задержания в общий срок. Если вы просидели в околотке сутки, а судья назначил вам пять суток, то в спецприемнике вы проведете оставшиеся четверо.

Вообще, максимальный 15-суточный срок назначается редко. Приемников не так уж и много, да и имеющиеся пустыми не бывают. Ведь содержатся там не только водители, но и «рядовые» хулиганы.

Где отбывают наказ ание?

Спецприемник, где отбывают наказание водители, своего рода маленькая тюрьма. Новых арестантов досматривают, изымают ценные вещи, документы. Телефонами пользоваться также нельзя. Но можно позвонить родне и предупредить о своем временном жилище, чтобы те не волновались. После отсидки все вещи возвращаются.

Камера спецприемника Камеры спецприемника в большинстве своем выглядят весьма уныло. Действительность и то, что нам показывают в своих отчетах чиновники, различаются как земля и небо.

За решеткой Если не хотите увидеть подобной картины, не нарушайте правила дорожного движения.

Разрешено при себе иметь лишь необходимое — предметы личной гигиены и туалетные принадлежности. Не возбраняется проносить в камеры литературу (книги, журналы). Водителей, как правило, помещают в отдельную камеру, подальше от наркоманов и прочих неблагонадежных граждан.

Если вы не согласны с принятым судом решением, вам дадут все необходимое для написания жалобы.

Что можно арестованным?

Если попадете в такое место, можете рассчитывать на «спокойную и размеренную жизнь». Отбой в десять вечера, на сон отводится восемь часов, подъем в шесть утра. Питание трехразовое. По понятным причинам никаких деликатесов арестантам не предлагают. Правда, разрешается получить от друзей или родственников продуктовую передачку — не больше 10 кг за весь срок.

Несмотря на кажущиеся «райские условия» содержания, нужно понимать, что сия отметка может серьезно подпортить жизнь. Любому работодателю не понравится отсутствие работника на месте в течение нескольких дней, да еще по такой причине.

Кроме этого, вы автоматически становитесь не очень благонадежным товарищем с точки зрения закона. Любой другой проступок и наказание будет весьма жестким. Вам обязательно припомнят прежние заслуги. Так что будьте внимательны на дорогах и не испытывайте судьбу.

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Фото: Евгений Асташенков, Кирилл Шипицин, Сергей Бертов, Геннадий Хамельянин/ТАСС