Оператив ЗР: Pajero Sport с дизелем и автоматом

Рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport получил мотор на тяжелом топливе и 8-ступенчатый автомат от Aisin. Мы первыми испытали возможности дизельной машины на горных дорогах близ Сочи.

Материалы по теме Новый Mitsubishi Pajero Sport против старого: другая лига

Mitsubishi дополнил линейку модификаций своего внедорожника Pajero Sport дизельной версией с 8-ступенчатым автоматом.

Место действия: Сочи, Россия.

Впечатления: у настоящего рамного внедорожника должен быть дизель. Иначе это внедорожник только наполовину. До настоящего момента у Mitsubishi Pajero Sport в России был только бензиновый мотор. Теперь гамма агрегатов пополнилась 181-сильным двигателем (крутящий момент — 430 Н.м.) на тяжелом топливе. Сразу отмечу, что мотор 4N15 не новый, в России он уже два года. Его ставят, к примеру, на пикап L200.

Продажи дизельного Паджеро Спорта еще не начались, а дилеры уже получили 200 предзаказов. И это за полторы недели!

Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport для российского рынка получил дизельный мотор и автомат.

После штурма грунтовых дорог в горах близ Сочи и езды по асфальту могу сказать, что дизель и восьмиступенчатый автомат Aisin подружили неплохо. Коробка передач не стремится маниакально экономить топливо и при любой возможности быстро переходит на повышенные передачи. Сами переключения очень мягкие.

Mitsubishi Pajero Sport Bridgestone Dueller A/T более «зубастые», с хорошими грунтозацепами. Подойдут для езды по пересеченной местности. Mitsubishi Pajero Sport Тестовые машины были обуты в разные шины. На этой — покрышки Bridgestone Dueller H/T, чисто асфальтовые.

Mitsubishi Pajero Sport В машинах 2017 года выпуска клавиша центрального замка перекочевала на подлокотник. Появилась подсветка кнопок на водительской двери и адаптивный круиз-контроль.

На бездорожье тяга просто отличная. Машина уверенно ползет в грязи. Ей бы еще шины позубастей! На наших автомобилях установлены покрышки Bridgestone Dueller с приставкой A/T (All Terrain, то есть универсальная шина) или H/T (Highway Terrain, то есть шоссейная шина). H/T моментально замыливается в каше из земли и глины. Грунтозацепов у них нет, это и затруднило прохождение дистанции. А вот шины A/T проявили себя отлично. Дизельная машина в такой «обувке» — настоящий вездеход.

Подвеска настроена так же, как и у бензиновой версии. Однако машина показалась жестковатой, что на асфальте, что вне его. Помню, на втором Pajero Sport руль буквально вырывало из рук при преодолении крупных неровностей. В третьем поколении на вал установили демпфер. Он гасит колебания, но полностью от «грязи» на руле не избавляет.

В целом автомобиль понравился. Он очень просторный, а вседорожные возможности на высоте.

Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения обзавелся дизельным мотором мощностью 181 л.с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

Дизельный Pajero Sport предлагают в четырех комплектациях: Invite 6MT (механическая коробка передач), Intense 8AT (автомат), Instyle 8AT и Ultimate 8AT.

Базовое оснащение Invite у дизельной версии включает:

ABS с системой Brake Assist и EBD

система курсовой устойчивости ASC и система стабилизации прицепа TSA

система помощи при старте в гору HSA (Hill Start Assist)

боковые подножки

зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом

передние противотуманки

рулевое колесо, обшитое кожей, с кнопками управления круиз-контролем и аудиосистемой

​подогрев передних сидений

​климат-контроль

индикатор уровня омывающей жидкости

​легкосплавные 18-дюймовые колеса

​система ЭРА-ГЛОНАСС

Mitsubishi Pajero Sport После проливных дождей дорога превратилась в кашу. Часть экипажей застряла.

Перспективы: и бензиновые, и дизельные Mitsubishi Pajero Sport привозят к нам из Таиланда. Там же собирают и пикап L200. Сборку в Калуге приостановили еще в прошлом году, и когда она возобновится, сказать никто не берется. Это, конечно, отразилось на ценах. Базовая стоимость Mitsubishi Pajero Sport с дизельным мотором начинается от 2 399 000 рублей. Дорого или нет, вопрос очень личный, и каждый решит его сам. Мне же видится, что с появлением дизеля поклонников у машины прибавится.

Подробности: ЗР № 06, 2017.

Фото: Mitsubishi