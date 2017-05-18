Проверь себя: знаешь ли ты единицы измерения?

А как сильны привычки! В свое время Гидрометцентр пытался приучить нас к прогнозам погоды с давлением в гектопаскалях, но тщетно: не прошло и месяца, как дикторы радостно вернулись к нестандартным, но привычным миллиметрам ртутного столба. Про лошадиные силы и говорить нечего: их обаяние оказалось столь велико, что киловатты в массовом сознании пока что отдыхают.
Забавным вопросам типа «Что такое чувствительность топлива?» или «Что измеряют в эйнштейнах?» мы предпочли более практичные. Всем удачи!
Закачаешься…
А — до 2 бар
Б — до 25 000 Па
В — до 25 psi
Г — до 2 атм
Про промилле
А — 0,1%
Б — 10%
В — 1
Г — 0,01
Догоним и перегоним
А — 30 узлов
Б — 40 миль/ч
В — 30 м/с
Г — 50 км/ч
При свечах
А — световой поток
Б — освещенность
В — сила света
Г — яркость
Под мелкоскопом
А — микрон
Б — ангстрем
В — нанометр
Г — микродюйм
Старинные ампер-часы
А — фарад
Б — сантиметр
В — ампер-час
Г — статфарад
Стоксы и пуазы
А — м²/с
Б — пуаз
В — стокс
Г — ни одна из перечисленных
Россия против Америки
А — 28,25 mpg
Б — 3,54 mpg
В — 23,52 mpg
Г — 1,60 mpg
Правильные ответы и комментарии к ним вы найдете на второй странице этой публикации.