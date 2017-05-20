Жигули с двумя карданами, автобус-пикап, пожарный на гусеницах

А знаете ли вы, что скрывается за аббревиатурой СМД? А что тягачи бывают двухколесными? А какая особенность отличала ВАЗ-2105? Необычные факты из истории техники вспоминает Михаил Колодочкин.

КУПЕ ДЛЯ ДВОИХ

Знаменитая «эмочка» существовала в разных обличьях, в том числе и в виде двухместного купе. Построенный в единственном экземпляре автомобиль ГАЗ-М2 образца 1937 года с американским двигателем Ford V8 заводская спортивная команда использовала для соревнований, а также для некоторых испытаний.

ДВУХКОЛЕСНЫЙ ТЯГАЧ

В пятидесятые годы прошлого века, когда народному хозяйству потребовалась высокоманёвренная машина в качестве базы для самоходных скреперов и другой землеройно-строительной техники, в Минске создали опытный МАЗ‑529 с единственным ведущим мостом и односкатными неуправляемыми колесами. В паре с прицепным агрегатом (скрепер, землевоз, каток) МАЗ‑529 образовывал сочлененную машину. При повороте этот «автопоезд» как бы ломался: одна половина образовывала относительно другой угол до 90º (в любую сторону). Любопытно, что для перемещения машины без прицепа спереди временно устанавливали опорный каток — своего рода третье колесо! Позднее производство такой техники передали в Могилев — на МоАЗ.

СЕРП, МОЛОТ И СМД

Аббревиатуру СМД с ходу расшифровать непросто. В ней скрыто название Харьковского моторостроительного завода «Серп и молот» — одного из старейших предприятий сельскохозяйственного машиностроения СССР. А литера Д связана с продукцией завода, который помимо прочего массово изготавливал дизели типа СМД для тракторов, самоходных комбайнов и других машин. Иными словами, СМД можно расшифровать так: Серп-Молот-Дизель. Сегодня ни названия, ни завода уже нет.

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ПОЖАРНЫЙ НА ГУСЕНИЦАХ

О чем говорит шифр МТ-ЛБу-ГПМ‑10? Рассказываем. МТ-ЛБ — многоцелевой транспортер (тягач), легкий, бронированный. Это советский плавающий бронетранспортер, разработанный в конце шестидесятых. Литера «у» означала удлиненный корпус. ГПМ — это гусеничная пожарная машина. Похожая техника и сегодня используется при тушении лесных и нефтяных пожаров. Запас воды такой бронетранспортер либо возит с собой, либо забирает из ближайших источников. В труднодоступные места подобные машины доставляют самолетами типа Ил‑76, а также вертолетами — на внешней подвеске.

ЖИГУЛИ С ДВУМЯ КАРДАНАМИ

Жигули ВАЗ‑2105, появившиеся в конце семидесятых годов прошлого столетия, совершенно неожиданно стали попадать в хронику пожаров. Причина — самовозгорание в салоне. Виноватым оказался… карданный вал рулевого управления, которого не было у Жигулей предыдущих моделей. Причина скрывалась вовсе не в конструктивном дефекте. Оказывается, неопытные горе-мастера, снимавшие пластмассовый кожух рулевой колонки, частенько устанавливали его на место кое-как, не удосужившись должным образом проложить и закрепить жгут электропроводки. В результате карданный шарнир быстро перетирал изоляцию — и при контакте с силовым проводом, не защищенным предохранителем, возникало короткое замыкание.

АВТОБУС-ПИКАП

Автобус РАФ‑251 с деревянно-металлическим кузовом на шасси ГАЗ‑51 выпускался в середине прошлого столетия на Рижской автобусной фабрике. На его базе был создан и необычный пикапчик РАФ‑251Т — эдакая грузопассажирская версия, рассчитанная на 14 пассажиров и 800 кг груза. Скорее всего, забавный пикап существовал в единственном экземпляре.