— Да. Потому что в конце 2015 года мы приобрели обанкротившуюся команду Lotus и весь следующий сезон ездили на машине, разработанной в 2014 году под мотор Mercedes-Benz. Поставили двигатель Renault, но шасси-то осталось старое! В общем, конкурентоспособной машины у нас не было. Но мы набрались опыта, на четверть увеличили штат команды, инвестировали огромные средства в развитие, пригласили партнеров — BP Castrol и SMP Racing. Теперь у нас есть болид R. S.17, который полностью разработан нашими инженерами в Энстоуне и Вири-Шатийоне. Машина еще только раскрывает свои возможности. Я доволен тем, что в соревнованиях мы входим в десятку лучших и стабильно попадаем в третий сегмент квалификации. Теперь надо прогрессировать, собственно, в гонках. Хотим в течение 2018 года время от времени покорять подиум. А в 2020 году планируем подняться на подиум по итогам всего сезона в Кубке конструкторов.