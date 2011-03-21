В канун Гран-при России в Москве прошел круглый стол с участием российского гонщика команды Renault F1.

Renault F1 Карьеру в Формуле 1 Сироткин начал в 2014-м, став тест-пилотом команды Sauber. В том же сезоне накатал на тестах свыше 300 км, что тогда было необходимо для получения суперлицензии, позволяющей стартовать в гонках. Сотрудничество с Renault F1 Сергей официально начал прошлой весной.

Предыдущий раз на территории АЗЛК я был в конце прошлого века, в гостях у гонщиков умирающей команды умирающего завода, готовивших последний пикап Москвич-2335 к трековым гонкам. И вот новый визит. Но теперь это другой завод — Renault, а инфоповод, в общем, похожий — встреча с Сергеем Сироткиным, пилотом заводской команды . За несколько дней до российского этапа Формулы 1, на котором Сироткину предстоит выступать в свободной практике.

Беседа проходит в рамках круглого стола, на котором присутствуют также представители команды и персонального спонсора Сергея. Хитрый Сироткин профессионально умудряется упомянуть спонсора в ответе на один из первых вопросов от моих коллег — как бы мимоходом. Большинство вопросов — о подготовке пилота Формулы 1, о спортивных нагрузках, о специальной диете, о взаимоотношениях в паддоке, о развитии карьеры, психологической устойчивости и тому подобном.

Сергей Сироткин На апрельских двухдневных тестах в Бахрейне Сироткин отработал 90 кругов — больше, чем Нико Хюлькенберг. И лучшее время на круге у россиянина также получилось выше — 11-й результат в итоговом списке из 23 пилотов всех команд чемпионата.

Постоянно упоминаются симуляторы. Имеются в виду не игры на PlayStation, а профессиональные гоночные симуляторы Формулы 1, которые есть у каждой команды. На этих симуляторах в наши времена (когда количество дорожных тестов сильно ограничено) происходит основная часть испытаний гоночных болидов — в виртуальном виде на виртуальных трассах, но с очень высокой инженерной точностью. Этим занимаются не только первые-вторые пилоты, но и резервные, причем у резервных даже больше подобных задач.

Меня же больше интересует истинная роль Сергея в Renault F1. Он «пристегнут» благодаря спонсорской поддержке или же это выбор самой команды и он действительно полноценный резервный пилот с большим объемом работ, который в какой-то момент может заменить одного из основных? Пусть не в этом сезоне, а через год-другой? В конце концов, лично я воспринимаю Сироткина как пилота с незаурядными данными — не располагая таковыми, двукратным призером гоночной серии GP2 стать невозможно.

Оценить роль можно, в частности, по информированности гонщика. Поэтому я спрашиваю Сергея, насколько он в курсе технических характеристик и вообще конструкции машины Renault F1 — мощности силовой установки, нюансах систем рекуперации энергии и их количества, параметров подвески. Да, говорит он, конечно, в курсе. Пилоты не вдаются во многие технологические детали — как выпекают углеволокно или из чего сделаны рычаги. Но в целом знания о том, как всё взаимосвязано и работает, решительно необходимы.

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А пилоты осведомлены относительно того, в чем именно машина их команды уступает либо превосходит машины соперников? Ну, сколько у кого ньютон-метров, какие-то нюансы в настройке трансмиссий? Сироткин терпеливо объясняет, что лошадиные силы в современной Формуле 1 не самое главное, что разгонная динамика и поведение машины зависят от многих факторов и что высокоточные данные о ньютон-метрах соперников просто неоткуда взять. И не всегда возможно установить, в большей степени за счет чего и почему тот или иной соперник быстрее. Это на уровне догадок.

Ладно, я понял, выпытать, сколько именно мотор Renault уступает мотору Mercedes, не получится. А вот конкретно команда Renault F1 — она ведь отслеживает наработки других команд? Скажем, Мерседеса и Red Bull в области электронно-гидравлических систем, позволяющих регулировать дорожный просвет в ходе движения. Или самый свежий пример — некие новые гибкие элементы в днище Ferrari. И если Renault следит за этим, то применяет ли часть решений в ходе повседневной модернизации своих машин?

Сироткин начинает объяснять, что влиять на дорожный просвет в ходе движения, естественно, хотят все команды, потому что это полезно для улучшения результатов. И, так или иначе, все работают над этим, и какие-то гибкие элементы есть у всех. Вопрос в том, насколько и в какой момент они гибкие, потому что для каждого элемента существует определенная методика контроля гибкости — и технические комиссары проверяют эти параметры на каждом этапе чемпионата.

Renault F1 Официальное фото команды: высшее руководство, основные пилоты Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер. Правильное название «должности» Сергея Сироткина — Third Driver, третий пилот. Тест-пилот или резервный пилот — термины тоже подходящие, но недостаточно точные.

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Тут в беседу своевременно вклиниваются представители команды: дескать, вопросы по технической части разумнее задавать специалистам-инженерам. Они больше знают и лучше расскажут. Это само собой, но в данном случае меня интересовал конкретно уровень осведомленности Сироткина. И я убедился, что он толковый парень, знает свою тему и в команде занят делом, а не просто общается с прессой.

Это подтверждают и представители команды в заключительном слове, описывая Сергея как вдумчивого, коммуникабельного и старательного сотрудника. Говорят, что видели на своем веку много разных резервных пилотов, и на их фоне Сироткин выглядит очень достойно. Его черновая работа на симуляторах и живых тестах ценится высоко — и будет учтена при возможных кадровых реформах.

Что ж, я рад, что наши мнения совпали, а у Сироткина есть шанс стать «призовым» пилотом команды. На прямой вопрос: когда? — менеджеры Сергея, впрочем, отвечают крайне уклончиво. Ну, некоторая таинственность всех процессов — специфика и часть имиджа Формулы 1. В любом случае, подобные вещи обычно раскрывают ближе к осени. Поэтому просто подождем.