Парк ЗР: секретные функции Ford Kuga

Материалы по темеСекретные функции автомобиля, которые должен знать каждый
- Самое простое: открыть или закрыть все окна разом дистанционно при помощи штатного ключа. Подобная функция есть на многих современных автомобилях, но мало кто о ней знает. Есть такая фишка и у Куги. При снятии с охраны однократно нажимаем кнопку с пиктограммой в виде открытого замка, а затем жмем на нее второй раз и держим несколько секунд. Все окна откроются автоматически. Если аналогичным образом подержать кнопку с закрытым замком, то все окна закроются. Это удобно, если, выйдя из машины, заметили, что одно из окон осталось незакрытым. И еще полезнее, когда подходите к раскаленной солнцем припаркованной машине.
Ford KugaОкна автомобиля можно закрыть или открыть дистанционно с помощью штатного ключа.
- Мешает шторка багажника? Ее можно спрятать под задние сиденья — там она будет надежно зафиксирована и не займет полезного пространства.
Ford KugaШторку багажника можно разместить под задним сиденьем. Там она уж точно не помешает. Вот только сложить сиденье в этом случае не получится. Дело в том, что в процессе складывания сиденье должно лечь на пол, чтобы получился ровный пол багажного отсека.
- Уверен, что об этом не знает большинство нынешних автовладельцев: под передним пассажирским сиденьем в полу есть потайная ниша. Добраться до нее можно с заднего ряда, сдвинув переднее кресло максимально вперед. Зачем она нужна? К примеру, возникла острая необходимость оставить в салоне автомобиля на парковке ценные вещи. Вот вам и решение. Даже если преступник и проберется в салон, маловероятно, что он сможет обнаружить этот тайник.
Ford KugaСдвинув фальшпол под передним пассажирским сиденьем, можно обнаружить небольшую нишу: бумажник или мобильный телефон уместятся.
- Щетки стеклоочистителей двигаются от центра к боковым стойкам кузова. Самое интересное, что при выключенном зажигании они не зафиксированы. Их можно раздвинуть и поднять руками для замены щетки, к примеру. А затем также вручную сложить. Причем сложить можно в любом порядке. Если ошибетесь, то при первом же включении зажигания они автоматически поменяются местами.
- 12-вольтовая розетка прикуривателя на центральном туннеле всегда остается под напряжением, даже при выключенном зажигании. Можно оставить на ночь видеорегистратор и не бояться того, что батарея гаджета сядет раньше времени. Вот только в случае с длительной стоянкой так лучше не рисковать — вдруг аккумулятор сядет?
Ford KugaРозетка в передней части салона не обесточивается даже при выключенном зажигании.
- Омыватели фар срабатывают на каждое пятое включение омывателя лобового стекла при условии включенного ближнего света. Если же требуется экономить омывайку, можно перед тем, как помыть стекло, переключиться на ДХО. Кстати, если потянуть на себя правый подрулевой рычаг кратковременно, то щетки стеклоочистителя сделают лишь один взмах. Подержите рычаг дольше — сработают и омыватели фар.
- Чтобы сбросить счетчик замены масла, нужно нажать до упора на педали тормоза и газа. Зажигание должно быть включено. Сделаете все правильно — напоминание о замене моторного масла появится через 15 000 км пробега.
Ford KugaВ тестовом режиме борткомпьютера можно узнать много интересного: дату и даже точное время сборки вашего автомобиля, проверить, все ли индикаторы работают на приборном щитке, и т. д.
- И напоследок самая секретная функция бортовой электроники. Если, удерживая кнопку «ОК» на рулевом колесе, включить зажигание, то трип-компьютер перейдет в тестовый режим. Коды ошибок, напряжение бортовой сети и прочие настройки станут доступны.
Только тс-с-с! Я вам этого не говорил.