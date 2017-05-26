Оператив ЗР: фургоны Peugeot и Citroen идут в атаку на ГАЗель

На российский рынок готовятся въехать новые коммерческие грузовички Peugeot Expert и Citroen Jumpy.

Повод: начало продаж коммерческих развозных грузовичков концерна PSA.

Место действия: Вильнюс, Литва.

Peugeot Expert и Citroen Jumpy Peugeot Expert и Citroen Jumpy

Материалы по теме «Убийцы» ГАЗели? Какой фургон выгоднее для бизнеса

Впечатления: по статистике, фургоны средней и большой вместимости в классе LCV самые востребованные. Конкурентов здесь более чем достаточно. Самый доступный и популярный развозной грузовичок — российская ГАЗель Next. Ей принадлежит львиная доля рынка малотоннажников. Чуть дороже локализованные Ford Transit и Fiat Duсato. Куда более комфортные, лучше оснащенные и, соответственно, еще более дорогие — Volkswagen Transporter и Mercedes-Benz Vito. «Французы» планируют занять нишу между ГАЗелью и Транзитом. Насколько их планы осуществимы, зависит о цены, но какой она будет, станет известно 30 мая, когда обнародуют весь прайс-лист.

Expert и Jumpy в России будут представлены в трех вариантах длины — L1 (4609 мм), L2 (4959 мм) и L3 (5309 мм). L2 отличается от L3 лишь длиной заднего свеса, колесная база у них одинаковая — 3275 мм, тогда как у L1 она меньше — 2925 мм. Вариантов полной массы два — до 2,5 и 3,0 т. Хотите машину длиной 4959 мм, то есть L2, и полной массой 2,5 тонны — пожалуйста. Хотите версию L1 с полной массой три тонны — тоже никаких проблем.

Peugeot Expert и Citroen Jumpy На фото версия L2 (длина 4959 мм) в исполнении от Ситроена — справа, и L3 (длина 5309 мм) и Пежо — слева. Обе машины имеют полную массу 2495 кг.

В гамме моторов два дизеля: первый — рабочим объемом 1,6 л (90 л.с.), второй — двухлитровый мощностью 150 л.с. Младший агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механикой. Старшему доступны механика в шесть ступеней или 6-ступенчатый автомат на выбор.

Впервые на этих моделях появилась система Grip Control. С ее помощью можно выбрать подходящие настройки системы стабилизации для езды, к примеру по грунтовке. Система знакома по многим другим моделям концерна и в данном случае доступна в качестве опции. К сожалению, на тестовых машинах такой системы не было.

Peugeot Expert и Citroen Jumpy Салоны идентичны. Даже обивка сидений почти одинаковая. А вот комплектация у Peugeot (на фото) богаче.

Я проехал на Эксперте и Джампере (разумеется, по очереди) от Москвы до Вильнюса. Вот первые впечатления. Кресла с виду обычные, спина в дальней дороге от них не болит. 150-сильный дизель тянет отлично. По трассе средний расход топлива составил 4,6 л на 100 км. Правда, груза в машине не было.

При маневрировании на узких улицах Вильнюса очень удобно пользоваться шайбой, которая заменяет селектор автомата. Быстро включаю заднюю передачу, переключаюсь в «драйв». С привычной рукоятью селектора на это уходило бы больше времени.

Peugeot Expert и Citroen Jumpy Манипулировать шайбой автоматической коробки передач на удивление вполне удобно.

К чему возникли вопросы, так это к зеркалам заднего обзора. К ним надо привыкать. Первое время слепые зоны казались уж слишком большими. Сюда бы зеркала покрупнее.

Peugeot Expert и Citroen Jumpy Сдвижные двери облегчают погрузку и разгрузку.

Оценка: Peugeot Expert и Citroen Jumpy — обычные рабочие лошадки для выполнения ежедневных задач по доставке грузов. Никакого гламура. В оснащении есть необходимый минимум, который позволяет решать задачи малого и среднего бизнеса.

Перспективы: все зависит от цены, которую мы очень скоро узнаем. И от удачно выстроенных финансовых программ — лизинговых и кредитных.

Подробности: ЗР, 2017, №7

Фото: Максим Гомянин и PSA