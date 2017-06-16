Шины Yokohama Advan Fleva V701: японские когти

На асфальте сочинского Олимпийского парка в сентябре прошлого года можно было готовить стейки. Жара стояла под тридцать градусов, и в самом разгаре был не только купальный, но и гоночный сезон. На трассе Формулы 1 ревели моторы моносерии Mitjet. Для кольцевых болидов компания Yokohama поставляет шины Advan Neova AD08R. Их ценят и пилоты-любители серии Russian Hot Hatch Club Championship. А на моем купе Toyota GT86, вполне гражданском, но заводном, - более универсальные спортивки Advan Fleva V701. Их начали продавать минувшей весной, а осенью 2016‑го я тестировал шины из первой партии.
В моем распоряжении есть еще одна Toyota GT86 — на шинах BluEarth-A AE50. Перепрыгивая из одной Тойоты в другую, сразу чувствуешь ощутимую разницу. На шинах Advan Fleva V701 я быстрее прохожу змейку, машина ведет себя стабильнее, реакции на повороты руля точнее. Недаром некоторые технические решения позаимствованы у премиальной модели Advan Sport V105, которую ставят на Audi и Porsche.
Резиновая смесь, состоящая из силики, особых полимеров и апельсинового масла (оно повышает эластичность резины), замешивается по рецепту, выписанному по результатам компьютерного моделирования. Технология nanoBLEND позволяет добиться хорошего баланса между поведением шин на мокрой дороге, износостойкостью и экономией топлива. За безопасность на мокром асфальте эти шины получили высшую оценку по европейской классификации: A.
От души прохватив по быстрой змейке, откатав разгоны-торможения и поискав предел сцепления в крутых поворотах, смело говорю: в линейке Advan это самые универсальные шины — достаточно комфортные (не слишком шумные, не чрезмерно жесткие) для повседневной езды и вполне годные для трек-дней на скоростном кольце.
Шины Аdvan Fleva V701 сменяют собой модель S.drive AS01 и доступны в 43 типоразмерах, диаметром от 15 до 20 дюймов. Индексы скорости — V (до 240 км/ч) и W (до 270 км/ч).