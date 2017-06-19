Это раньше Jeep Compass считался самым маленьким и доступным автомобилем американской марки. Сейчас эту почетную роль играет Renegade, а Компас, обновившись, пошел на повышение — в этом мы убедились в ходе ознакомительной поездки.

2018 Jeep Compass В ракурсе три четверти спереди новый Jeep Compass напоминает флагманский Grand Cherokee.

Повод: знакомство с Jeep Compass второго поколения.

Место действия: Португалия.

Впечатления: признаюсь честно, в конце прошлого десятилетия в моем шорт-листе самых уродливых машин Jeep Compass занимал одно из самых высоких мест — без слез не взглянешь! Даже после проведенного рестайлинга он не стал писаным красавцем. Но, похоже, янки учли ошибки прошлого и наделили новый Compass весьма приятной внешностью. В некоторых ракурсах его запросто можно спутать с более крупным и престижным Grand Cherokee.

2018 Jeep Compass Интерьер выглядит теперь куда интересней, прибавилось и современных опций. А вот качество отделки не впечатлило.

А вот салон производит более скромное впечатление. На фоне большинства одноклассников он выглядит бледновато — в первую очередь из-за более дешевых отделочных материалов. Хорошо хоть по оснащенности отставания не чувствуется.

2018 Jeep Compass Объем багажника c ремкомплектом составляет 438 литров. У версий с полноразмерной запаской вместительность отсека скромнее — 368 литров.

В салонах дилеров Compass будет представлен с широким набором двигателей, однако на тест журналистам выкатили исключительно модификацию с топовым двухлитровым дизелем мощностью 170 л.с., работающим в связке с 9-ступенчатым автоматом. Слаженная пара!

Машина оказалась органичной как в городе, так и вне его. Лучше по сравнению с предшественником стала управляемость, повысилась и проходимость. Еще бы, ведь в гамме Компаса появилась версия Trailhawk с увеличенным до 216 мм дорожным просветом и понижающей передачей, которой ни один кроссовер-одноклассник предоставить не может. Такой Jeep едет по бездорожью с удивительной легкостью — я не смог его «засадить» ни в грязи, ни на крутом каменистом подъеме. Удивительная проходимость! Подробней об этом читайте в журнале «За рулем».

2018 Jeep Compass Версия Trailhawk предназначена для суровых джиперов. Ее легко опознать по скошенному переднему бамперу и черной накладке на капоте. 2018 Jeep Compass Для своего сегмента Compass демонстрирует феноменальную проходимость. Конкуренты отдыхают.

Перспективы: конечно, на фоне предшественника новый Compass выглядит молодцом и просто рубахой-парнем. Но по сравнению со свежими одноклассниками он имеет не так много преимуществ. А главной его проблемой в России станет высокая цена. Основные конкуренты локализованы, что дает им преимущество.

Оценка: в европейской спецификации машина понравилась. Но как себя проявит версия для нашего рынка, узнаем не раньше зимы.

Подробности: ЗР, 2017, № 8.

Фото: Jeep