Иномарки нарасхват
Эксперты выяснили, какие подержанные машины быстрее всего уходят на вторичном рынке, а какие подолгу не могут найти себе нового владельца. Как известно, скорость перепродажи различается в зависимости от популярности марки и модели автомобиля и во многом зависит от комплектации, возраста/пробега и состояния каждой конкретной машины в соотношении с выставленной продавцом ценой. При этом немаловажную роль играет количество аналогичных предложений в настоящий момент, что с учетом текущего спроса может повлиять как на сроки реализации автомобиля с пробегом, так и на его стоимость.
«Покупатель найдется на каждый автомобиль вне зависимости от его марки, возраста и ценовой категории, но ключевым вопросом остается его цена на фоне одноклассников, то есть автомобилей с похожим набором потребительских свойств. Любую машину можно продать за 15 дней, вопрос лишь в цене», — утверждает директор подразделения по продаже автомобилей с пробегом Blue Fish компании «Рольф» Алексей Баринов.
Согласно статистике Авто.ру, среди подержанных иномарок наименьший срок размещения объявления на сайте у Mitsubishi Lancer (в среднем 11 дней), чуть дольше — 12 дней — ищут своих новых владельцев BMW 5-й серии, Honda Civic и Hyundai Creta.
|
Топ-10 самых быстро продаваемых иномарок с пробегом
|
Модель
|
Средний срок продажи, дней
|
Средняя цена, руб.
|
Mitsubishi Lancer
|
11
|
367 958
|
BMW 5-й серии
|
12
|
1 211 509
|
Honda Civic
|
12
|
446 530
|
Hyundai Creta
|
12
|
984 170
|
Ford Focus
|
13
|
395 477
|
Opel Astra
|
13
|
432 541
|
Toyota Corolla
|
13
|
532 849
|
BMW 3-й серии
|
15
|
900 095
|
Honda Accord
|
16
|
667 524
|
Mazda 3
|
16
|
446 868
Как отмечает директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко, скорость реализации не говорит о количестве проданных вариантов, хотя самые массовые и самые быстро продаваемые автомобили отчасти пересекаются. «Например, хорошую Honda Accord можно продать очень быстро даже по высокой цене, при этом предложений по этой модели будет в разы меньше, чем по Ford Focus», — говорит эксперт.
В свою очередь, представитель Авто.ру Татьяна Комарова поясняет, что рейтинг по средним срокам продажи моделей — это все-таки в некоторой мере «средняя температура по больнице». Во-первых, он не учитывает конкретные поколения и модификации: например, если смотреть на Mitsubishi Lancer, то модель улетает за счет 9-го поколения, а нынешнее продается уже значительно дольше. Во-вторых, это статистика по России в целом, а не по конкретным регионам, и ситуация в разных уголках страны может отличаться очень сильно. Так, Hyundai Creta найдет своего покупателя в Москве в среднем за 8 дней, а в Санкт-Петербурге — уже за 20. В-третьих, средние сроки продажи зависят от таких факторов, как, например, состояние, в котором обычно продаются автомобили. На сроки продажи моделей вроде Hyundai Solaris влияет то, что в продаже много автомобилей такси, которым непросто найти своего покупателя.
С пробегом и гарантией
Обращает на себя внимание тот факт, что кроссовер Hyundai Creta, который появился на российском рынке всего менее года назад и разошелся в количестве более 40 тыс. машин, уже достаточно успешно продается на вторичке. При этом средняя стоимость его перепродажи — 984,2 тыс. рублей — лишь немного ниже среднего ценника в автосалоне. Во многом этому способствует нехватка автомобилей этой модели у дилеров, в результате чего за самым популярным кроссовером выстроились очереди. Таким образом, «свежие» Hyundai Creta, да еще с действующей заводской гарантией, становятся привлекательной альтернативой новым машинам даже по сравнимой цене.
По словам Алексея Баринова, Hyundai Creta с пробегом действительно быстро находит покупателей, поскольку предложений по этой модели пока мало, к тому же она пользуется повышенным спросом и на первичном рынке. «Как правило, первый владелец меняет автомобиль через 2–5 лет после приобретения. Когда новые Creta перестанут быть дефицитом, а предложений на вторичном рынке станет больше, то средние сроки продажи Hyundai Creta с пробегом вырастут», — прогнозирует он.
Среди отечественных машин с пробегом, как оказалось, быстрее всего продается Волга (18–20 дней), а вот наиболее массовые автомобили АВТОВАЗа ищут покупателей несколько дольше — 20–24 дня в зависимости от модели. Так, лучший показатель среди Жигулей оказался на счету ВАЗ-2106, что объясняется, прежде всего, низкой стоимостью этой модели — в среднем 57,1 тыс. рублей. Впрочем, актуальные модели Lada с пробегом (Priora, Kalina, Largus, Vesta) находят новых владельцев примерно в те же сроки, что и «классика», притом что они в разы дороже. Самая высокая стоимость перепродажи, конечно, же у Весты — в среднем 542,7 тыс. рублей, то есть почти на 100 тысяч дешевле нового автомобиля этой модели. Тем не менее выставленные на продажу подержанные машины долго не застаиваются, ведь, как и в случае с Кретой, у всех Lada Vesta с пробегом еще не истекла гарантия, а предложений по этой модели пока не очень много (за 1,5 года продано порядка 100 тысяч таких машин).
«Продукция АВТОВАЗа занимает значительную долю вторичного рынка, автомобили в очень разном возрасте и состоянии, поэтому сроки их реализации тоже сильно отличаются. В целом нельзя сказать, что Волги продаются быстрее Жигулей», — комментирует Алексей Баринов.
|
Топ-10 самых быстро продаваемых отечественных машин с пробегом
|
Модель
|
Средний срок продажи, дней
|
Средняя цена, руб.
|
ГАЗ 3110
|
18
|
209 772
|
ГАЗ 3102
|
20
|
168 249
|
Lada 2106
|
21
|
57 128
|
Lada 1111 Ока
|
22
|
78 029
|
Lada 2104
|
22
|
103 448
|
Lada Priora
|
22
|
229 930
|
Lada Kalina
|
22
|
212 161
|
Lada Largus
|
22
|
435 320
|
Lada Vesta
|
22
|
542 702
|
Lada 2105
|
24
|
70 618
|
Данные Авто.ру
Скидка за статус
Ну а дольше всего ищут новых владельцев подержанные автомобили премиальных марок — срок их продажи может достигать 40–50 дней. И это при том, что количество предложений по машинам премиум-класса в силу ограниченности данного сегмента относительно невелико. Кроме того, именно премиальные автомобили, как известно, больше всего теряют в стоимости, хотя попадают на вторичку обычно в возрасте 2–3 лет, если не учитывать еще имеющиеся в продаже экземпляры «секонд-хэнда», ввезенные в свое время из-за рубежа. В числе «долгожителей» оказались Jaguar X-Type, Porsche Macan, BMW X6, Dodge Ram, Jeep Cherokee, Mercedes-Benz G-класса AMG, Saab 9–5 и др. Средние цены на указанные модели могут отличаться в разы — от порядка 500 тыс. рублей за Jaguar X-Type и Saab 9–5 до 6 млн рублей за Mercedes-Benz G-класса AMG.
|
Топ-10 «долгожителей» на вторичном авторынке
|
Модель
|
Средний срок продажи, дней
|
Средняя цена, руб.
|
Jaguar X-Type
|
37
|
469 539
|
Mercedes-Benz M-класса AMG
|
40
|
2 124 241
|
Porsche Macan
|
40
|
3 505 819
|
BMW X6
|
41
|
2 836 636
|
Subaru Impreza WRX
|
41
|
607 426
|
Volkswagen Sharan
|
41
|
583 179
|
Dodge Ram
|
43
|
2 355 264
|
Jeep Cherokee
|
44
|
1 036 578
|
Mercedes-Benz G-Class AMG
|
44
|
5 940 602
|
Saab 9–5
|
51
|
494 960
|
Данные Авто.ру
По словам Татьяны Комаровой, в случае дорогих машин обостряется «конкуренция» между новым и подержанным автомобилями: за цену премиальной иномарки с пробегом можно приобрести хорошо оснащенный новый автомобиль. К тому же массовому потребителю не интересен старый «премиум», поскольку его содержание дорого обходится.
«Такие автомобили как Mercedes-Benz G-класса AMG имеют большой срок продажи именно в силу ограниченности спроса. Оно и понятно: очень мало людей может позволить себе купить такую машину, так же как и Porsche Macan или BMW Х6. Другие же модели премиум-класса, вроде Dodge Ram, Saab 9–5 или Jaguar X-Type, может быть, и не являются рекордсменами по цене, но тоже имеют ограниченный спрос из-за имиджа марки, ее распространенности. То есть при выборе, купить ли подержанный Mercedes-Benz, или BMW, или Jaguar, важное значение, конечно, будет иметь и доступность сервиса, запчастей и возможность подыскать хороших мастеров по ремонту. И все эти факторы зачастую играют не в пользу автомобилей марок Jaguar, Jeep или Dodge», — рассуждает генеральный директор GiPA Russia Александр Груздев.
Не сбавляя скорости
Между тем на вторичном авторынке в последние месяцы наблюдается некоторое снижение спроса, что совпало с начавшимся восстановлением продаж новых машин. Еще в прошлом году наблюдалась обратная ситуация: реализация автомобилей с пробегом стабильно росла, причем зачастую за счет продолжающегося оттока покупателей с первичного рынка. Теперь же потребители, судя по всему, стали постепенно возвращаться в автосалоны. Согласно данным агентства «Автостат», за первые четыре месяца 2017 года продажи подержанных машин остались на прошлогоднем уровне и составили около 1,6 млн единиц (+0,1%). На этом фоне дилеры увеличили реализацию новых авто на 3%, до более чем 450 тыс. штук, гласит статистика Ассоциации европейского бизнеса. Впрочем, на скорости продажи бэушек данная тенденция пока не сказалась. Так, средние сроки экспозиции машин на Авто.ру по сравнению с прошлым годом не изменились. При этом в мае было зафиксировано небольшое снижение цен — на 2%, хотя в предыдущие периоды 2017 года они росли на 4–6%.
|
Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом
|
Модель
|
Кол-во, шт.
|
Изм., %
|
Lada 2114
|
47 724
|
—1,4
|
Lada 2107
|
42 655
|
—7,1
|
Ford Focus
|
39 722
|
4
|
Lada 2110
|
36 577
|
—6,4
|
Toyota Corolla
|
31 057
|
—2,9
|
Lada 4x4
|
30 957
|
—4,7
|
Lada 2170
|
31 853
|
4,9
|
Lada 2112
|
26 813
|
—4,6
|
Lada 2115
|
26 447
|
—1,9
|
Hyundai Solaris
|
22 005
|
26,6
|
Всего по России
|
1 597 599
|
0,1
|
Данные агентства «Автостат» за 4 мес. 2017 г.
По мнению Дениса Еременко, оживление продаж новых автомобилей, безусловно, влияет на вторичку, где сейчас можно наблюдать снижение цен, особенно в ценовом сегменте от 1 млн рублей. В борьбе за покупателя продавцы готовы делать хорошие скидки, а при покупке неликвидных иномарок премиум-класса можно «ронять» цену. «В целом рынок автомобилей с пробегом чувствителен к колебаниям первичного рынка, поэтому на фоне роста интереса к новым авто фиксируется незначительное снижение спроса на подержанные машины. Однако эта динамика обусловлена, в том числе, сезонными факторами: как правило, летом продажи снижаются. Соответственно, утверждать, что востребованность авто с пробегом сокращается, преждевременно», — резюмирует руководитель «Avito Авто» Сергей Литвиненко.Фото: Артем Геодакян/ТАСС, «За рулем.РФ»