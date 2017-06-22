Быстро ли вы продадите свой автомобиль — экспертиза ЗР

Несмотря на то, что самыми востребованными на вторичном рынке являются дешевые Лады, по скорости продажи они, как оказалось, несколько уступают иномаркам. А дольше всего ищут покупателей машины премиум-класса, хотя их владельцы и делают большие скидки. Как быстро и по какой цене можно продать подержанный автомобиль — разбираемся в нашем обзоре.

Иномарки нарасхват

Эксперты выяснили, какие подержанные машины быстрее всего уходят на вторичном рынке, а какие подолгу не могут найти себе нового владельца. Как известно, скорость перепродажи различается в зависимости от популярности марки и модели автомобиля и во многом зависит от комплектации, возраста/пробега и состояния каждой конкретной машины в соотношении с выставленной продавцом ценой. При этом немаловажную роль играет количество аналогичных предложений в настоящий момент, что с учетом текущего спроса может повлиять как на сроки реализации автомобиля с пробегом, так и на его стоимость.

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«Покупатель найдется на каждый автомобиль вне зависимости от его марки, возраста и ценовой категории, но ключевым вопросом остается его цена на фоне одноклассников, то есть автомобилей с похожим набором потребительских свойств. Любую машину можно продать за 15 дней, вопрос лишь в цене», — утверждает директор подразделения по продаже автомобилей с пробегом Blue Fish компании «Рольф» Алексей Баринов.

Согласно статистике Авто.ру, среди подержанных иномарок наименьший срок размещения объявления на сайте у Mitsubishi Lancer (в среднем 11 дней), чуть дольше — 12 дней — ищут своих новых владельцев BMW 5-й серии, Honda Civic и Hyundai Creta.

В десятку самых быстро продаваемых иностранных моделей с пробегом также входят Ford Focus, Opel Astra, Toyota Corolla, BMW 3-й серии, Honda Accord и Mazda 3 — их показатели варьируются от 13 до 16 дней. Показательно, что рейтинг возглавляют далеко не самые массовые модели, тогда как бестселлеры вторичного авторынка — Ford Focus, Toyota Corolla и Hyundai Solaris — уступают им по скорости перепродажи.


Топ-10 самых быстро продаваемых иномарок с пробегом

Модель

Средний срок продажи, дней

Средняя цена, руб.

Mitsubishi Lancer

11

367 958

BMW 5-й серии

12

1 211 509

Honda Civic

12

446 530

Hyundai Creta

12

984 170

Ford Focus

13

395 477

Opel Astra

13

432 541

Toyota Corolla

13

532 849

BMW 3-й серии

15

900 095

Honda Accord

16

667 524

Mazda 3

16

446 868
Данные Авто.ру

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Как отмечает директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко, скорость реализации не говорит о количестве проданных вариантов, хотя самые массовые и самые быстро продаваемые автомобили отчасти пересекаются. «Например, хорошую Honda Accord можно продать очень быстро даже по высокой цене, при этом предложений по этой модели будет в разы меньше, чем по Ford Focus», — говорит эксперт.

В свою очередь, представитель Авто.ру Татьяна Комарова поясняет, что рейтинг по средним срокам продажи моделей — это все-таки в некоторой мере «средняя температура по больнице». Во-первых, он не учитывает конкретные поколения и модификации: например, если смотреть на Mitsubishi Lancer, то модель улетает за счет 9-го поколения, а нынешнее продается уже значительно дольше. Во-вторых, это статистика по России в целом, а не по конкретным регионам, и ситуация в разных уголках страны может отличаться очень сильно. Так, Hyundai Creta найдет своего покупателя в Москве в среднем за 8 дней, а в Санкт-Петербурге — уже за 20. В-третьих, средние сроки продажи зависят от таких факторов, как, например, состояние, в котором обычно продаются автомобили. На сроки продажи моделей вроде Hyundai Solaris влияет то, что в продаже много автомобилей такси, которым непросто найти своего покупателя.

С пробегом и гарантией

Обращает на себя внимание тот факт, что кроссовер Hyundai Creta, который появился на российском рынке всего менее года назад и разошелся в количестве более 40 тыс. машин, уже достаточно успешно продается на вторичке. При этом средняя стоимость его перепродажи — 984,2 тыс. рублей — лишь немного ниже среднего ценника в автосалоне. Во многом этому способствует нехватка автомобилей этой модели у дилеров, в результате чего за самым популярным кроссовером выстроились очереди. Таким образом, «свежие» Hyundai Creta, да еще с действующей заводской гарантией, становятся привлекательной альтернативой новым машинам даже по сравнимой цене.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

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По словам Алексея Баринова, Hyundai Creta с пробегом действительно быстро находит покупателей, поскольку предложений по этой модели пока мало, к тому же она пользуется повышенным спросом и на первичном рынке. «Как правило, первый владелец меняет автомобиль через 2–5 лет после приобретения. Когда новые Creta перестанут быть дефицитом, а предложений на вторичном рынке станет больше, то средние сроки продажи Hyundai Creta с пробегом вырастут», — прогнозирует он.

Среди отечественных машин с пробегом, как оказалось, быстрее всего продается Волга (18–20 дней), а вот наиболее массовые автомобили АВТОВАЗа ищут покупателей несколько дольше — 20–24 дня в зависимости от модели. Так, лучший показатель среди Жигулей оказался на счету ВАЗ-2106, что объясняется, прежде всего, низкой стоимостью этой модели — в среднем 57,1 тыс. рублей. Впрочем, актуальные модели Lada с пробегом (Priora, Kalina, Largus, Vesta) находят новых владельцев примерно в те же сроки, что и «классика», притом что они в разы дороже. Самая высокая стоимость перепродажи, конечно, же у Весты — в среднем 542,7 тыс. рублей, то есть почти на 100 тысяч дешевле нового автомобиля этой модели. Тем не менее выставленные на продажу подержанные машины долго не застаиваются, ведь, как и в случае с Кретой, у всех Lada Vesta с пробегом еще не истекла гарантия, а предложений по этой модели пока не очень много (за 1,5 года продано порядка 100 тысяч таких машин).

«Продукция АВТОВАЗа занимает значительную долю вторичного рынка, автомобили в очень разном возрасте и состоянии, поэтому сроки их реализации тоже сильно отличаются. В целом нельзя сказать, что Волги продаются быстрее Жигулей», — комментирует Алексей Баринов.

Топ-10 самых быстро продаваемых отечественных машин с пробегом

Модель

Средний срок продажи, дней

Средняя цена, руб.

ГАЗ 3110

18

209 772

ГАЗ 3102

20

168 249

Lada 2106

21

57 128

Lada 1111 Ока

22

78 029

Lada 2104

22

103 448

Lada Priora

22

229 930

Lada Kalina

22

212 161

Lada Largus

22

435 320

Lada Vesta

22

542 702

Lada 2105

24

70 618

Данные Авто.ру

Скидка за статус

Ну а дольше всего ищут новых владельцев подержанные автомобили премиальных марок — срок их продажи может достигать 40–50 дней. И это при том, что количество предложений по машинам премиум-класса в силу ограниченности данного сегмента относительно невелико. Кроме того, именно премиальные автомобили, как известно, больше всего теряют в стоимости, хотя попадают на вторичку обычно в возрасте 2–3 лет, если не учитывать еще имеющиеся в продаже экземпляры «секонд-хэнда», ввезенные в свое время из-за рубежа. В числе «долгожителей» оказались Jaguar X-Type, Porsche Macan, BMW X6, Dodge Ram, Jeep Cherokee, Mercedes-Benz G-класса AMG, Saab 9–5 и др. Средние цены на указанные модели могут отличаться в разы — от порядка 500 тыс. рублей за Jaguar X-Type и Saab 9–5 до 6 млн рублей за Mercedes-Benz G-класса AMG.



Топ-10 «долгожителей» на вторичном авторынке

Модель

Средний срок продажи, дней

Средняя цена, руб.

Jaguar X-Type

37

469 539

Mercedes-Benz M-класса AMG

40

2 124 241

Porsche Macan

40

3 505 819

BMW X6

41

2 836 636

Subaru Impreza WRX

41

607 426

Volkswagen Sharan

41

583 179

Dodge Ram

43

2 355 264

Jeep Cherokee

44

1 036 578

Mercedes-Benz G-Class AMG

44

5 940 602

Saab 9–5

51

494 960

Данные Авто.ру

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По словам Татьяны Комаровой, в случае дорогих машин обостряется «конкуренция» между новым и подержанным автомобилями: за цену премиальной иномарки с пробегом можно приобрести хорошо оснащенный новый автомобиль. К тому же массовому потребителю не интересен старый «премиум», поскольку его содержание дорого обходится.

«Такие автомобили как Mercedes-Benz G-класса AMG имеют большой срок продажи именно в силу ограниченности спроса. Оно и понятно: очень мало людей может позволить себе купить такую машину, так же как и Porsche Macan или BMW Х6. Другие же модели премиум-класса, вроде Dodge Ram, Saab 9–5 или Jaguar X-Type, может быть, и не являются рекордсменами по цене, но тоже имеют ограниченный спрос из-за имиджа марки, ее распространенности. То есть при выборе, купить ли подержанный Mercedes-Benz, или BMW, или Jaguar, важное значение, конечно, будет иметь и доступность сервиса, запчастей и возможность подыскать хороших мастеров по ремонту. И все эти факторы зачастую играют не в пользу автомобилей марок Jaguar, Jeep или Dodge», — рассуждает генеральный директор GiPA Russia Александр Груздев.


Не сбавляя скорости

Между тем на вторичном авторынке в последние месяцы наблюдается некоторое снижение спроса, что совпало с начавшимся восстановлением продаж новых машин. Еще в прошлом году наблюдалась обратная ситуация: реализация автомобилей с пробегом стабильно росла, причем зачастую за счет продолжающегося оттока покупателей с первичного рынка. Теперь же потребители, судя по всему, стали постепенно возвращаться в автосалоны. Согласно данным агентства «Автостат», за первые четыре месяца 2017 года продажи подержанных машин остались на прошлогоднем уровне и составили около 1,6 млн единиц (+0,1%). На этом фоне дилеры увеличили реализацию новых авто на 3%, до более чем 450 тыс. штук, гласит статистика Ассоциации европейского бизнеса. Впрочем, на скорости продажи бэушек данная тенденция пока не сказалась. Так, средние сроки экспозиции машин на Авто.ру по сравнению с прошлым годом не изменились. При этом в мае было зафиксировано небольшое снижение цен — на 2%, хотя в предыдущие периоды 2017 года они росли на 4–6%.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом

Модель

Кол-во, шт.

Изм., %

Lada 2114

47 724

—1,4

Lada 2107

42 655

—7,1

Ford Focus

39 722

4

Lada 2110

36 577

—6,4

Toyota Corolla

31 057

—2,9

Lada 4x4

30 957

—4,7

Lada 2170

31 853

4,9

Lada 2112

26 813

—4,6

Lada 2115

26 447

—1,9

Hyundai Solaris

22 005

26,6

Всего по России

1 597 599

0,1

Данные агентства «Автостат» за 4 мес. 2017 г.

По мнению Дениса Еременко, оживление продаж новых автомобилей, безусловно, влияет на вторичку, где сейчас можно наблюдать снижение цен, особенно в ценовом сегменте от 1 млн рублей. В борьбе за покупателя продавцы готовы делать хорошие скидки, а при покупке неликвидных иномарок премиум-класса можно «ронять» цену. «В целом рынок автомобилей с пробегом чувствителен к колебаниям первичного рынка, поэтому на фоне роста интереса к новым авто фиксируется незначительное снижение спроса на подержанные машины. Однако эта динамика обусловлена, в том числе, сезонными факторами: как правило, летом продажи снижаются. Соответственно, утверждать, что востребованность авто с пробегом сокращается, преждевременно», — резюмирует руководитель «Avito Авто» Сергей Литвиненко.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС, «За рулем.РФ»
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Комментарии (3)

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Че за бред такой про волгу — средняя цена 3110 209тыр, еще и самый быстрый срок продажи. Автор, пораскинь мозгами — сам бы купил такое авто за такую цену? Даже у типа «люксовой» газ 3102 средняя цена меньше, хотя там попадается такой эксклюзив типа бронированных и с японскими моторами на акпп.

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+3

Интересно кто лидер за 100тыщ.небогатые молодые люди считают —за100 или новую.

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-1
Безымянный

Сам понял, что написал?

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+3