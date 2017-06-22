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Как отмечает директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко, скорость реализации не говорит о количестве проданных вариантов, хотя самые массовые и самые быстро продаваемые автомобили отчасти пересекаются. «Например, хорошую Honda Accord можно продать очень быстро даже по высокой цене, при этом предложений по этой модели будет в разы меньше, чем по Ford Focus», — говорит эксперт.

В свою очередь, представитель Авто.ру Татьяна Комарова поясняет, что рейтинг по средним срокам продажи моделей — это все-таки в некоторой мере «средняя температура по больнице». Во-первых, он не учитывает конкретные поколения и модификации: например, если смотреть на Mitsubishi Lancer, то модель улетает за счет 9-го поколения, а нынешнее продается уже значительно дольше. Во-вторых, это статистика по России в целом, а не по конкретным регионам, и ситуация в разных уголках страны может отличаться очень сильно. Так, Hyundai Creta найдет своего покупателя в Москве в среднем за 8 дней, а в Санкт-Петербурге — уже за 20. В-третьих, средние сроки продажи зависят от таких факторов, как, например, состояние, в котором обычно продаются автомобили. На сроки продажи моделей вроде Hyundai Solaris влияет то, что в продаже много автомобилей такси, которым непросто найти своего покупателя.

С пробегом и гарантией

Обращает на себя внимание тот факт, что кроссовер Hyundai Creta, который появился на российском рынке всего менее года назад и разошелся в количестве более 40 тыс. машин, уже достаточно успешно продается на вторичке. При этом средняя стоимость его перепродажи — 984,2 тыс. рублей — лишь немного ниже среднего ценника в автосалоне. Во многом этому способствует нехватка автомобилей этой модели у дилеров, в результате чего за самым популярным кроссовером выстроились очереди. Таким образом, «свежие» Hyundai Creta, да еще с действующей заводской гарантией, становятся привлекательной альтернативой новым машинам даже по сравнимой цене.

Hyundai Creta

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По словам Алексея Баринова, Hyundai Creta с пробегом действительно быстро находит покупателей, поскольку предложений по этой модели пока мало, к тому же она пользуется повышенным спросом и на первичном рынке. «Как правило, первый владелец меняет автомобиль через 2–5 лет после приобретения. Когда новые Creta перестанут быть дефицитом, а предложений на вторичном рынке станет больше, то средние сроки продажи Hyundai Creta с пробегом вырастут», — прогнозирует он.

Среди отечественных машин с пробегом, как оказалось, быстрее всего продается Волга (18–20 дней), а вот наиболее массовые автомобили АВТОВАЗа ищут покупателей несколько дольше — 20–24 дня в зависимости от модели. Так, лучший показатель среди Жигулей оказался на счету ВАЗ-2106, что объясняется, прежде всего, низкой стоимостью этой модели — в среднем 57,1 тыс. рублей. Впрочем, актуальные модели Lada с пробегом (Priora, Kalina, Largus, Vesta) находят новых владельцев примерно в те же сроки, что и «классика», притом что они в разы дороже. Самая высокая стоимость перепродажи, конечно, же у Весты — в среднем 542,7 тыс. рублей, то есть почти на 100 тысяч дешевле нового автомобиля этой модели. Тем не менее выставленные на продажу подержанные машины долго не застаиваются, ведь, как и в случае с Кретой, у всех Lada Vesta с пробегом еще не истекла гарантия, а предложений по этой модели пока не очень много (за 1,5 года продано порядка 100 тысяч таких машин).

«Продукция АВТОВАЗа занимает значительную долю вторичного рынка, автомобили в очень разном возрасте и состоянии, поэтому сроки их реализации тоже сильно отличаются. В целом нельзя сказать, что Волги продаются быстрее Жигулей», — комментирует Алексей Баринов.

Топ-10 самых быстро продаваемых отечественных машин с пробегом Модель Средний срок продажи, дней Средняя цена, руб. ГАЗ 3110 18 209 772 ГАЗ 3102 20 168 249 Lada 2106 21 57 128 Lada 1111 Ока 22 78 029 Lada 2104 22 103 448 Lada Priora 22 229 930 Lada Kalina 22 212 161 Lada Largus 22 435 320 Lada Vesta 22 542 702 Lada 2105 24 70 618 Данные Авто.ру

Скидка за статус

Ну а дольше всего ищут новых владельцев подержанные автомобили премиальных марок — срок их продажи может достигать 40–50 дней. И это при том, что количество предложений по машинам премиум-класса в силу ограниченности данного сегмента относительно невелико. Кроме того, именно премиальные автомобили, как известно, больше всего теряют в стоимости, хотя попадают на вторичку обычно в возрасте 2–3 лет, если не учитывать еще имеющиеся в продаже экземпляры «секонд-хэнда», ввезенные в свое время из-за рубежа. В числе «долгожителей» оказались Jaguar X-Type, Porsche Macan, BMW X6, Dodge Ram, Jeep Cherokee, Mercedes-Benz G-класса AMG, Saab 9–5 и др. Средние цены на указанные модели могут отличаться в разы — от порядка 500 тыс. рублей за Jaguar X-Type и Saab 9–5 до 6 млн рублей за Mercedes-Benz G-класса AMG.