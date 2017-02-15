Тачка на одну зарплату: что можно взять за 50 тысяч рублей?

Что присмотреть из бэушек, если на руках только полсотни тысяч, а машина нужна срочно? Будет ли автомобиль по цене утиля ездить? А долго ли?

Минимальные деньги, которые получает от государства человек, сдающий автомобиль в утиль, — 50 тысяч рублей. Семь лет назад, когда запускали программу утилизации, опирались на опыт других стран: вывели среднее арифметическое из платежей за автоутиль за рубежом, пересчитали на рубли — вышел «полтинник». По мнению чиновников, это достаточно соблазнительные деньги для владельцев рухляди на колесах. И значительно больше среднестатистической зарплаты в России за прошлый год (34–36 тысяч рублей). Рассуждения о том, что и эти деньги кому-то только снятся, оставим за рамками исследования. Нас интересует вопрос, можно ли купить автомобиль за 35–50 тысяч рублей, и если да, то какой.

Москвич Москвич на ходу за 35–50 тысяч рублей — не редкость. Но чтобы вернуть ему былой лоск, придется попотеть. Владельцы этих машин уже прошли этот путь, вложив гораздо больше.

Выбор есть

Открываем популярнейший сайт бесплатных объявлений, ставим фильтр по цене, выбираем только частные объявления (автосалоны берут комиссионные). Год выпуска и марка значения не имеют. С огромным отрывом лидирует Lada: 25 309 предложений. На втором месте ГА3: 3868 объявлений. Дальше идут Toyota, Volkswagen, Ford, Audi, Daewoo и Opel, и только за ними, но зато перед Mercedes-Benz — Москвич. Однако прибавим сюда родственный Иж, и картина поменяется: 1800 предложений и законное третье место!

Об иномарках лучше забыть сразу. Конечно, бывают случаи, когда кому-то сказочно везет и он случайно приобретает приличный автомобиль по удивительно низкой цене, но это большая редкость. А на самостоятельные поиски такой жемчужины можно потратить годы. У нас противоположная задача — купить машину быстро и легко.

Ржавый кузов Владельцы таких машин, как эта «шестерка» (ВАЗ-2106), не прячут дефекты. Понятно, что идеальных автомобилей в этой ценовой категории нет и быть не может.

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Обозначенная ценовая категория интересна тем, что владельцы практически не скрывают критичные недостатки (но традиционно чуть приукрашивают общее состояние). Всем понятно, что машины не новые. Самые «свежие» — десятилетние и с рядом дефектов, накопившихся у одного или нескольких владельцев. Лишние смотрины отнимают время — к чему их организовывать? Если есть проблемы с документами, неисправен какой-то агрегат, сильно бит кузов, лучше узнать об этом в начале диалога. Спросите еще, пройдет ли автомобиль техосмотр, если потребуется. И пусть это прозвучит глупо…

Между прочим, с 2014 года можно восстановить регистрационный учет автомобиля, снятого с учета в утиль. Но только собственником. Это повод как следует поторговаться.

Классика жанра

Предпочтительнее всего из предложенных вариантов выглядит «классика»: ВАЗ-2101-ВАЗ-2107. За 50 тысяч можно купить вполне крепкую машину, которая едет прямо, не рыская, поворачивает, когда требуется, тормозит адекватно, сносно греет, шумит терпимо. Безупречную, конечно, не подберешь, любая потребует вложений, скорее всего по подвеске или электрике. И их состояние нужно смотреть в первую очередь после кузова.

ВАЗ-2105 Эта «пятерка» давно сгнила. Тем не менее ее владелец ездит ежедневно, даже зимой. А что делать? Сдашь в утиль — останешься без колес. И продать непросто. ВАЗ-2107 Эта «семерка» (ВАЗ-2107) продается за 50 тысяч рублей. Видно, хозяин постарался ее принарядить. А почему продает, если так любит? Спросите. И что под пластиком на порогах, металл или труха?

Помимо магнита в тряпочке и фонарика на «смотрины» хорошо бы взять вольтметр: он поможет проверить состояние генератора и аккумулятора.

А без инструментов проверка электрики простая: все ли приборы работают, как выглядит проводка под капотом, нет ли обрывов, трещин? Чтобы посмотреть провода, не мешает заглянуть под приборную панель, снять накладку с порога и отогнуть обшивку пола, а также поднять пол в багажнике. Заодно посмотрите, нет ли там сквозных дыр.

Состояние пола багажника Поднять ковер в салоне и багажнике при покупке старой машины — значит, сберечь уйму сил и времени. Редкая картина: пол в приличном состоянии.

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Чтобы проверить подвеску без подъемника (хотя визит в сервис все равно не повредит), автомобиль нужно поставить на ровную площадку. Установить правильное давление в шинах (у «классики» — 1,7 атм в передних и 2,0 в задних) и посмотреть, ровно ли стоит машина. Кстати, осмотрите и сами покрышки, равномерно ли они изношены. Покачайте за крылья и послушайте, нет ли стуков, покатайте немного вперед-назад, сняв с передачи и ручника.

И конечно, обязательно нужно проехать хотя бы пассажиром, в разных режимах, медленно и быстро, присматриваясь, прислушиваясь и принюхиваясь.

Вазовская «классика» шумновата на фоне современных машин, но воя коробки и моста, скрипа подвески и рулевого, рева выхлопной и любого вида стуков не должно быть даже в ней. Как и неприятных запахов. В первую очередь — бензина. Во вторую — тосола (охлаждающей жидкости). У него характерный сладковатый запашок. Его присутствие говорит о том, что как минимум пробивало радиатор печки или кран отопителя, и антифриз тек на пол. Как максимум — перегревался двигатель.

Интерьер ВАЗ-2105 Владелец этой «пятерки» — настоящий аккуратист. Автомобиль должен быть исправен и прослужит еще долго. Однако прежде чем его покупать, все равно стоит тщательно проверить.

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Даже если все выглядит нормально, не обольщайтесь. Сразу после покупки придется заменить свечи, масло и фильтры. Через пару недель или месяцев, как повезет, — «перетряхнуть» подвеску. Когда надоест вид «рыжиков» (ржавчины), захочется покрасить кузов хотя бы фрагментарно. Однако запчасти на Жигули относительно дешевые, есть в любой деревне, а машины простые и досконально изученные, так что с ремонтом проблем не будет. Многое можно сделать самостоятельно, чем, кстати, пользуются многочисленные юные техники, из-за которых цена на «классику» в последние годы несколько поднялась.

Фанаты закрывают глаза на неудобство посадки за рулем, недостаточный уровень безопасности, прожорливые моторы и своеобразную управляемость. По их мнению, все компенсирует дешевизна и, в последние годы, стиль.

Передний, не полный

Переднеприводники, напротив, стали у молодежи менее популярными. И здесь, если не гнаться за «свежим» годом выпуска и небольшим пробегом, можно кое-что подобрать. Один совет: сразу исключайте варианты с навесными элементами из пластика (обвесами). Проверить состояние металла под ними продавец вам, скорее всего, не даст, а риск, что там масштабная коррозия, очень велик. Не смотрите тонированные машины — такими, как правило, владеют те, кто не заморачивается техническим состоянием. Вообще, чем меньше в автомобиле тюнинга — тем лучше.

ВАЗ-2109 «Девятка» (ВАЗ-2109). Только по одной фотографии видно, что придется выправлять и красить две двери и крыло. Дверь багажника — под замену, сгнила по нижнему краю, гниль замаскировали. Видны и неровные зазоры. А издалека — конфетка.

Все остальные принципы выбора — такие же, как для «классики» и прочих машин.

Искать Ниву не рекомендую, хотя зимой особенно тянет купить вседорожник. Скорее всего, состояние кузова окажется значительно хуже, чем у «классики» и переднеприводников, а подвеска или трансмиссия (в первую очередь — раздаточная коробка) скоро потребует ремонта.

ВАЗ-2121 Нива Типичная Нива (ВАЗ-2121) за 50 тысяч рублей. Здесь уже никакая маскировка очагов ржавчины не поможет.

Так же и ВАЗ-1111 Ока за 50 тысяч вряд ли окажется приличной. Гниют и разваливаются они с удвоенной скоростью, особенно камазовской сборки, тем более что ездят на них, как правило, малоопытные водители. Вам нравится гнилой пол и протекающие стекла? Наверное, нет.

ЗАЗ-1102 Таврия и 1103 Славута, хэтчбек и седан соответственно, за эти деньги можно найти в очень приличном состоянии, особенно в южных регионах. Но нужно сразу продумать, где брать запчасти и ремонтировать машину. ЗАЗ уже много лет как иномарка, это необходимо учитывать.

ЗАЗ-968М ЗАЗ-968М на вечном приколе недалеко от редакции. Стоит давно, стóит недорого. Но как коллекционная машина неинтересен, а для повседневной езды (даже если починить) категорически не подходит. Игрушка, и все.

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ЗАЗ-968 и —968М — машины для фанатов похлеще «жигулистов». У случайных людей они не задерживаются. К Запорожцу обязательно должен прилагаться гараж, иначе его будут обижать все, начиная с детсадовцев.

Волги, Москвичи и Ижи с ними

Особая история — Волги, ГАЗ-24-10, —3110, —31029. Как правило, это машины, с которыми долго жили первые владельцы, меньше — вторые, а потом хозяева менялись с калейдоскопической частотой. Некоторые автомобили успели даже послужить в государственных или коммерческих структурах.

Несмотря на то, что в последние годы производства Волги уже отнюдь не блистали качеством, особенно кузовного металла (это общая проблема машин данной ценовой категории), они больше прочих и якобы крепче, что влияет на цены. Сказывается и былая престижность марки: в некоторых регионах Волги до сих пор котируются выше прочих отечественных машин. До сих пор можно услышать «Волга — всерьез и надолго». Не всегда оправдано. Найти Волгу, у которой не были бы гнилыми пороги, углы дверей и задние арки, — большая удача.

ГАЗ-24 Найти Волгу ГАЗ-24 в таком состоянии за 50 тысяч рублей непросто, но все же возможно. Однако ремонт потребуется и в этом случае. Будет крепким кузов — придется менять мост или коробку, «капиталить» мотор. И наверняка переделывать проводку.

Напротив, Москвичи менее престижны и потому гораздо дешевле. Помните поговорку «сто рублей — не деньги, Москвич — не машина»? Найти Москвич-2141 за 50 тысяч в хорошем состоянии легче, чем, например, вазовский переднеприводник. И это практичный вариант, так как 41-е довольно просторные и выносливые, запчастей на них пока много, а стоят они недорого.

Москвич 2141 Москвич 2141 в рабочем состоянии — видно, владелец тщательно ухаживал за автомобилем, не жалел на него времени.

Правда, нужно разбираться в качестве москвичевских комплектующих: среди них много бракованных. Самый респектабельный вариант — 2141–45 Святогор с двухлитровым 113-сильным Renault F3R. Однако неплох и 85-сильный УЗАМ-3317. Москвичи очень подвержены коррозии, их делали из металла низкого качества, который бесполезно антикорить, так что экземпляр с неперекрашенным кузовом без следов сварки найти тяжело. А если на машине не меняли пороги, их, скорее всего, придется заменить.

Иж-2126 Ода технически ближе к вазовской «классике», нежели к Москвичу. А кузов типа «хэтчбек» не оправдывает себя, багажник в Оде маловат. Не все запчасти легко купить, ремонтники эту машину не любят, а продать ее сложно.

ИЖ-412 Иж-412 ремонтировать несложно и недорого. Но тратить на такую машину свое время имеет смысл только если она дорога как память.

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Особая категория — классические Москвичи и Ижи, типа 412 и 2140. Несмотря на то, что среди продающихся машин есть такие, в которых, как выразился хозяин одного экземпляра, одной рукой рулишь, а другой слезы счастья вытираешь, большинство сильно «уставшие». То есть утиль.

Конечно, абсолютное большинство тех машин, которые можно купить за 50 тысяч, — хлам. Но в редких случаях попадаются экземпляры, на которых можно ездить годами. Однако если вы пока неуверенно владеете гаечным ключом, сварочным аппаратом и краскопультом, со всеми этими инструментами придется подружиться. Дешевая машина заставит, будьте уверены.

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