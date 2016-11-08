Неисправности DSG и связанные с ними отзывные кампании

Рынок диктует условия
Есть примеры с изначально спорными инженерными решениями. К примеру, еще ни один автоконцерн не смог довести до ума роботизированную коробку передач с одним сцеплением. В итоге одни производители благоразумно отказались от однодисковых роботов, а другие еще продолжают упорствовать. Очень зря, по крайней мере на российском рынке. Наши дорожные условия весьма сложные. Роботы, которые худо-бедно справляются со своей основной задачей на европейских дорогах, в российских реалиях начинают чаще капризничать.
Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями — немного другая история. Все подобные агрегаты имеют идентичную принципиальную схему и болячки, будь то DSG (Volkswagen, Skoda, SEAT), он же S-Tronic (Audi), или Powershift (Ford). На бюджетных автомобилях, как правило, применяют роботизированные коробки передач с сухими сцеплениями. На более дорогие машины с относительно мощными моторами устанавливают роботы, в которых узел сцепления работает в масляной ванне (мокрые сцепления). Такая конструкция рассчитана на более высокий крутящий момент. Как следствие повышается надежность и ресурс агрегата. Многолетний опыт сервисменов лишь подтверждает эту теорию.
Назад дороги нет
Первая серьезная модернизация DQ200 прошла в 2011 году. Обновления коснулись практически всех элементов робота. Инженеры поработали над капризным узлом сцепления, электроникой и механической частью агрегата. Практика показала, что все обновления пошли на пользу. Ресурс и надежность отдельных узлов и агрегата, в целом, выросли. Претензий и по поводу шумной работы DSG стало меньше, рывки и дерганье при движении сошли на нет. Однако статус проблемного агрегата никуда не делся.
В конце 2013 года производитель организовал глобальную отзывную кампанию, под которую попало почти полтора миллиона машин различных моделей пяти брендов концерна. Работы подразумевали замену масла с синтетического на минеральное и обновление ПО. Жидкости на синтетической основе более агрессивны к различным элементам коробки, и особенно сильно это проявляется в тяжелых режимах эксплуатации, приводя к существенному нагреву агрегата. Странно, что у производителя ушло так много времени на принятие этого решения.
Вторая серьезная модернизация DQ200 прошла в начале 2014 года. Volkswagen даже изменил условия гарантии на агрегат: из-за массовых жалоб на дореформенный робот производитель пошел владельцам навстречу. Для машин, выпущенных до 1 января 2014 года, гарантию на всю коробку передач продлили до 150 000 км пробега или 5 лет. На более свежие автомобили с обновленным роботом ее срок сократили до стандартного. В то время для большинства моделей группы Volkswagen он составлял 2 года без ограничения пробега. Мол, модернизация была настолько серьезной и производитель так уверен в ее успешности, что расширенная гарантия теперь не нужна. Да, обновления, безусловно, пошли на пользу, но не все проблемы с 7-ступенчатой DSG удалось решить.
Еще одна отзывная кампания была запущена в России в конце 2016 года. Касалась она ограниченного числа моделей Volkswagen, таких как: Caddy, Golf и Jetta. Проблема была в возможной некорректной работе ПО, приводящей к чрезмерному повышению давления масла в гидросистеме. В результате этого возможны повреждения аккумулятора давления, встроенного в мехатроник, и утечка жидкости. В рамках кампании проводили обновление прошивки. Под действие акции попало всего около 4500 машин, выпущенных в период с 2013 по 2016 год. Интересно, что такой дефект имеет место на коробках и новейшей модификации, и дореформенных.
Уже в марте 2017 года марка Skoda объявила о старте аналогичной отзывной кампании, связанной с некорректным ПО. Речь о почти 45 000 машин моделей Octavia, Superb, Fabia, Yeti и Rapid, произведенных в период с 2012 по 2016 год. По словам представителей чешской марки, в обновленную прошивку внесены не только изменения параметров давления масла в гидросистеме, но и другие дополнения, призванные улучшить качество работы коробки. Также они отметили: «Если в рамках проведения кампании в дилерский центр обращается владелец автомобиля с повреждениями аккумулятора давления или другими дефектами в коробке передач, срок гарантийного обслуживания которого завершился, необходимый ремонт будет произведен бесплатно при условии, что клиент ранее не отказывался от приглашения на сервисное обслуживание или от обновления ПО».
Информации о появлении подобных отзывных кампаний для других марок концерна пока нет. Не зафиксировано и реальных случаев разрушения аккумулятора давления и последовавших за этим проблем в работе коробки. По словам представителей Шкоды, неисправность не несет угрозы здоровью и безопасности водителя и пассажиров, а также не может привести к аварийной ситуации.
Концерн Volkswagen ведет работу над повышением надежности и качества работы своенравного робота DQ200. Естественно, владельцам хотелось бы более высоких темпов и результативности такой деятельности. Увы, учитывая предыдущий опыт модернизаций коробки, на скорую победу рассчитывать не приходится. В ближайшее время мы пообщаемся с представителями профильных сервисов по ремонту коробок DSG на предмет надежности и ресурса агрегатов после их последнего масштабного обновления в 2014 году. Чтобы увидеть на практике, как близко или как далеко до решения всех проблем с этим роботом.
Фото: из архива автора