Неисправности DSG и связанные с ними отзывные кампании

Амбициозная задумка инженеров всегда требует тщательной разработки и доводки. Однако даже такой подход не всегда гарантирует, что высокотехнологичный агрегат автомобиля не будет огорчать будущих владельцев своей ненадежностью в процессе эксплуатации. Один из таких примеров — семиступенчатая роботизированная коробка передач DSG, которая устанавливается на многие модели концерна Volkswagen.

Рынок диктует условия

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Справедливости ради отмечу, что многие автопроизводители в той или иной степени сталкиваются с проблемой ненадежности некоторых своих агрегатов. Почему? Законы рынка заставляют автогигантов экономить. Причем на протяжении всей технологической цепочки: от применения недорогого сырья и бюджетных решений при разработке до ограничения времени ресурсных испытаний. Главное — в числе первых вывести новый продукт на рынок. Если речь идет о новой коробке передач , то оснащенная ею машина должна укладываться в жесткие экологические нормы и обладать достойными динамическими характеристиками. При этом стоимость не должна превышать определенную планку, что позволило бы коробке оставаться конкурентоспособной. Естественно, надежность и неприхотливость агрегата в таких условиях уходит на второй план.

Есть примеры с изначально спорными инженерными решениями. К примеру, еще ни один автоконцерн не смог довести до ума роботизированную коробку передач с одним сцеплением. В итоге одни производители благоразумно отказались от однодисковых роботов, а другие еще продолжают упорствовать. Очень зря, по крайней мере на российском рынке. Наши дорожные условия весьма сложные. Роботы, которые худо-бедно справляются со своей основной задачей на европейских дорогах, в российских реалиях начинают чаще капризничать.

На бумаге роботизированная коробка передач DSG DQ200 (7-ступенчатая с сухим двойным сцеплением) обеспечивает быстрые переключения, отличную динамику разгона, низкий расход топлива и непрерывный поток мощности. То есть все достоинства и механики, и автомата. А на деле зачастую имеем недостатки коробок двух типов: низкий ресурс сцепления и элементов управления; рывки и дерганье при движении; шумная работа.

Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями — немного другая история. Все подобные агрегаты имеют идентичную принципиальную схему и болячки, будь то DSG (Volkswagen, Skoda, SEAT), он же S-Tronic (Audi), или Powershift (Ford). На бюджетных автомобилях, как правило, применяют роботизированные коробки передач с сухими сцеплениями. На более дорогие машины с относительно мощными моторами устанавливают роботы, в которых узел сцепления работает в масляной ванне (мокрые сцепления). Такая конструкция рассчитана на более высокий крутящий момент. Как следствие повышается надежность и ресурс агрегата. Многолетний опыт сервисменов лишь подтверждает эту теорию.

Робот DSG DQ200 устанавливают на модели пяти марок, принадлежащих концерну Volkswagen. Чаще всего такую коробку передач можно встретить на автомобилях Audi, Skoda и Volkswagen.

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Немецкий концерн вложил огромные средства в разработку DSG и не собирается сворачивать деятельность в этом направлении. Но почему же конструкцию до сих пор не удалось «допилить»? В частности, модель DQ200 уже не первый год вызывает недовольство владельцев. А ведь Volkswagen стабильно раз в несколько лет проводит серьезную модернизацию этой коробки, периодически объявляет отзывные кампании и выпускает новые версии программного обеспечения. Неужели причина в слабости и прихотливости самой конструкции с сухим сцеплением?

Назад дороги нет

Первая серьезная модернизация DQ200 прошла в 2011 году. Обновления коснулись практически всех элементов робота. Инженеры поработали над капризным узлом сцепления, электроникой и механической частью агрегата. Практика показала, что все обновления пошли на пользу. Ресурс и надежность отдельных узлов и агрегата, в целом, выросли. Претензий и по поводу шумной работы DSG стало меньше, рывки и дерганье при движении сошли на нет. Однако статус проблемного агрегата никуда не делся.

Сухое двойное сцепление по сей день остается самым проблемным местом в роботизированных коробках. Масляная ванна решила бы основные проблемы: повышенный износ фрикционов и склонность к локальным перегревам. Но это слишком дорогое удовольствие даже в масштабах крупного серийного производства.

В конце 2013 года производитель организовал глобальную отзывную кампанию, под которую попало почти полтора миллиона машин различных моделей пяти брендов концерна. Работы подразумевали замену масла с синтетического на минеральное и обновление ПО. Жидкости на синтетической основе более агрессивны к различным элементам коробки, и особенно сильно это проявляется в тяжелых режимах эксплуатации, приводя к существенному нагреву агрегата. Странно, что у производителя ушло так много времени на принятие этого решения.

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Вторая серьезная модернизация DQ200 прошла в начале 2014 года. Volkswagen даже изменил условия гарантии на агрегат: из-за массовых жалоб на дореформенный робот производитель пошел владельцам навстречу. Для машин, выпущенных до 1 января 2014 года, гарантию на всю коробку передач продлили до 150 000 км пробега или 5 лет. На более свежие автомобили с обновленным роботом ее срок сократили до стандартного. В то время для большинства моделей группы Volkswagen он составлял 2 года без ограничения пробега. Мол, модернизация была настолько серьезной и производитель так уверен в ее успешности, что расширенная гарантия теперь не нужна. Да, обновления, безусловно, пошли на пользу, но не все проблемы с 7-ступенчатой DSG удалось решить.

Еще одна отзывная кампания была запущена в России в конце 2016 года. Касалась она ограниченного числа моделей Volkswagen, таких как: Caddy, Golf и Jetta. Проблема была в возможной некорректной работе ПО, приводящей к чрезмерному повышению давления масла в гидросистеме. В результате этого возможны повреждения аккумулятора давления, встроенного в мехатроник, и утечка жидкости. В рамках кампании проводили обновление прошивки. Под действие акции попало всего около 4500 машин, выпущенных в период с 2013 по 2016 год. Интересно, что такой дефект имеет место на коробках и новейшей модификации, и дореформенных.

Отзывная кампания Фольксвагена в России по проблемам с программным обеспечением коробок DSG началась в конце 2016 года и затронула всего лишь 4500 машин (Caddy, Golf и Jetta), выпущенных в период с 2013 по 2016 год.

Уже в марте 2017 года марка Skoda объявила о старте аналогичной отзывной кампании, связанной с некорректным ПО. Речь о почти 45 000 машин моделей Octavia, Superb, Fabia, Yeti и Rapid, произведенных в период с 2012 по 2016 год. По словам представителей чешской марки, в обновленную прошивку внесены не только изменения параметров давления масла в гидросистеме, но и другие дополнения, призванные улучшить качество работы коробки. Также они отметили: «Если в рамках проведения кампании в дилерский центр обращается владелец автомобиля с повреждениями аккумулятора давления или другими дефектами в коробке передач, срок гарантийного обслуживания которого завершился, необходимый ремонт будет произведен бесплатно при условии, что клиент ранее не отказывался от приглашения на сервисное обслуживание или от обновления ПО».

Отзывная кампания Skoda в России по проблемам с программным обеспечением коробок DSG стартовала в марте этого года и коснулась следующих моделей: Octavia, Superb, Fabia, Rapid (на фото) и Yeti, выпущенных в период с 2012 по 2016 год.

Информации о появлении подобных отзывных кампаний для других марок концерна пока нет. Не зафиксировано и реальных случаев разрушения аккумулятора давления и последовавших за этим проблем в работе коробки. По словам представителей Шкоды, неисправность не несет угрозы здоровью и безопасности водителя и пассажиров, а также не может привести к аварийной ситуации.

Концерн Volkswagen ведет работу над повышением надежности и качества работы своенравного робота DQ200. Естественно, владельцам хотелось бы более высоких темпов и результативности такой деятельности. Увы, учитывая предыдущий опыт модернизаций коробки, на скорую победу рассчитывать не приходится. В ближайшее время мы пообщаемся с представителями профильных сервисов по ремонту коробок DSG на предмет надежности и ресурса агрегатов после их последнего масштабного обновления в 2014 году. Чтобы увидеть на практике, как близко или как далеко до решения всех проблем с этим роботом.

Фото: из архива автора